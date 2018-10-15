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微电影《平行线》举办沙龙讨论会

探讨"后青年"们的焦虑与和解 张陆领衔主演

2018-10-15 21:01:46 来源：Mtime时光网

微电影《平行线》举办沙龙讨论会，该片由《欢乐颂》中饰演王柏川的演员张陆担当男主角，展现了当今时代下“后青年”们对焦虑的恐慌与和解。
       时光网讯 10月15日，以“后青年不焦虑”为主题的微电影《平行线》举办线下沙龙活动，该片出品人王志平，导演姚铂，编剧张川，著名影评人严蓬，谭飞等亮相活动。该片由《欢乐颂》中饰演王柏川的演员张陆担当男主角，通过男主无数次穿越回过去、一次次修改人生设计的情节，展现了当今时代下“后青年”们对焦虑的恐慌。这部聚焦“后青年”、反映当下社会“普遍焦虑”现状的科幻微电影，在沙龙活动现场的讨论也热闹非凡。

       按照世界卫生组织的定义，把44岁以下的人都划入了青年范畴。中国共青团对青年人的定义则是14——28岁，这么算的话，“后青年”大致可以指代70，80后了。微电影《平行线》将镜头对准了“后青年”这个群体，用科幻片的新颖题材，对他们面临的焦虑进行了关照。

       在现场问答环节，围绕着“影片题材”、“后青年时代焦虑”、“完美人生”三个层面，嘉宾们在现场展开了热烈讨论。影评人严蓬更多地立足于专业角度，他认为科幻电影特别适合反应现实，它是对时代的恐惧的一种更为直观的反映，同时他也讲述了《平行线》在创意、特效方面让人耳目一新的地方。

       导演姚铂则指出，微电影的故事是立足于我国社会现状的，现在社会中弥漫着一股“普遍焦虑”。上学的小朋友们为了考试，刚毕业的年轻人着急工作、房子、爱情，再成长点的“后青年”们遇到事业、家庭瓶颈期，没有哪一代人是容易的，后青年时代的焦虑更像是提前的中年危机。

       编剧张川则表示，正如《平行线》本身，是将目光锁定在了容易被人们忽视的“后青年”身上，因为相比网络新生代，“后青年”群体通常是习惯沉默的。他们无声地背负着生活各方面的焦虑，却找不到一个出口，这点很值得关注。最后，张川给所有的后青年们送上了一句人生建议，很多的不知所措和迷茫向你袭来的时候，我们应该走好选择的每一条路，做到无愧于心就好。

       微电影《平行线》映射了与我们切身相关的实际现状。张陆饰演的男主人公，为了追求完美的人生，一次次的倒车回到可以改变命运的加油站，与妻子、合伙人、工作机会重新相遇，但最终发现，并没有所谓的完美人生。

       “后青年”正如出品人王志平所说，“向上的，阳光的，积极的，这才是我们追求完美的人生，要相信自己的选择，明天会更好“。不止“后青年”们，包括我们每一个人都要明白，解决焦虑的唯一手段，就是直面它，与它握手言和。

   编辑：隐饮

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关键词： 平行线 张陆
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张陆

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Lu Zhang

职业：演员 | 制作人

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