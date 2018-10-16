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DC《闪电侠》再推迟开拍2021年上映

"小闪"埃兹拉米勒太忙 "神奇动物3"日程冲突

2018-10-16 09:06:47 来源：Mtime时光网

《闪电侠》独立电影推迟开拍时间，目标是2021年上映。

　　时光网讯 据外媒《综艺》独家消息，《闪电侠》独立电影推迟开拍时间。目前计划是2019年底开始制作，目标2021年上映。

　　尽管影片至今未有正式通过绿灯审查的消息，也没有确凿的拍摄日程，今年8月消息是剧组将在明年2月5日开始拍摄。《游戏之夜》的导演约翰·弗朗西斯·达利乔纳森·M·戈德斯特因执导。


小闪在《神奇动物2》中造型

　　据悉推迟拍摄的一个原因是，饰演闪电侠的埃兹拉·米勒要去拍《神奇动物在哪里》系列。J·K·罗琳坚持这个系列要有5部，第三部的拍摄将于明年7月启动，这让小闪抽不开身。

　　目前《闪电侠》的日程安排是2019年底开拍，有望2021年上映。

　　随着《正义联盟》票房的失利，扎克·施耐德彻底退出，大本和大超离开，DC正在重新建构宇宙版图。据悉新版《闪电侠》是一部色调更加明快的《回到未来》风格的电影，不再是最初计划的黑暗主题。

   编辑：王语晨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： DC 闪电侠 独立电影 推迟
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埃兹拉·米勒

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