2018-10-16 09:06:47 来源：Mtime时光网
编辑：王语晨
导演：约翰·弗朗西斯..
主演：埃兹拉·米勒
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Ezra Miller
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starorfire
46秒前
之前跟神兽2冲突 现在跟神兽3冲突 明年继续跟神兽4冲突
我爱搜藏
16分钟前
DC的英雄都喜欢，拍其他角色也可以啊。这些一线英雄的作品太多了，反而没什么期待感。
donychow
38分钟前
如果不换演员，我不会去电影院看。
畏取19分钟前
您哪位
Vonge9秒前
一匹瘦马走天涯
49分钟前
很明显，华纳在看《海王》的市场反响。如果《海王》大获成功，《闪电侠》立马提上日程；如果《海王》反响平平，估计《闪电侠》就被无限期延后立项了。。。
想飞的鱼86
52分钟前
随意延期，这就能看出DC对于自家宇宙的计划毫无规划。
安静的冬天
54分钟前
我还是更期待年底的神奇动物2
JasonRobot
58分钟前
《回到未来》风格？期待
存在于此
1小时前
一直推迟已经把所有人的观赏欲消耗殆尽了
辛辛苦苦阿基拉
fcuk batman!!
何新弟
重启吧，好吗
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