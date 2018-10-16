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关于《复仇者联盟4》的若干猜测和传闻

克里斯埃文斯澄清告别推特不是复联4剧透

2018-10-16 09:34:09 来源：Mtime时光网

《复联4》第一支预告片今年底之前发？


　　时光网讯 克里斯·埃文斯发推表示《复仇者联盟4》的补拍已经全部结束，字里行间充满了对“美国队长”道别的意味。很多粉丝解读认为，《复联4》里美国队长应该是牺牲了，而且克里斯·埃文斯也不会再演美队了。对此克里斯·埃文斯接受美国媒体采访时澄清：这条推特不是剧透！


　　推文回顾：“《复联4》正式杀青了。这是令人感怀的一天。过去8年来饰演这个角色是一种光荣。致每一个台前、幕后和观众席上的人：谢谢你们带来的回忆！永远感激。” 

　　

复联4概念图

对于这条推特，克里斯·埃文斯在和“好莱坞报道者”沟通中表示：“我应该澄清下的，可能很多人看到推特会认为我在给《复仇者联盟4》剧透，但我要说的是，无论《复联4》结果是如何我都会发同样的推特。

　　“拍摄的最后一天总是让人感伤，《复联4》是漫威影业10年22部电影的最高潮，这是个难以置信的旅程。我觉得用推特来分享我的感谢是合适的，我知道会有一些连锁反应，我不想确认或者否认任何事情。”

　　虽然克里斯·埃文斯澄清了，但还是有些模棱两可，对此外（fen）媒（si）进行了若干猜测：

　　NO.1：克里斯·埃文斯意识到他的推特有剧透嫌疑，如今这番话是想挽回，或者安抚失望的粉丝，或者说是不想打乱漫威影业的宣发节奏。

　　NO.2：美国队长确实在《复仇者联盟4》中死亡，但并不代表克里斯·埃文斯今后无法再演那个角色。毕竟漫画中美国队长就牺牲过，隔壁家DC的超人在《蝙蝠侠大战超人》中牺牲最后也复活了。重点是影片精不精彩，而非主角是否会死亡。

　　NO.3：更多关于《复联４》的边角料传闻：

　　第一支预告已经粗剪完成，男人看了沉默，女人看了流泪（信不信由你），互联网已有完整文字版中文翻译，不怕剧透的可以搜搜看。据说11月底到12月中旬的某个日子会发布。

　　《复联4》副片名猜测：1.湮灭（Annihilation），2.最后的复仇者（The Last Avenger），对应《美国队长》副片名The First Avenger，感觉又是在暗示美队的命运。

　　罗素兄弟发的杀青照片揭示灭霸的最终命运，被钢铁侠大杀器的质子加农炮（Proton Cannon）干翻？
罗素兄弟的复联4杀青推特
网友在之前的片场照和复联3剧照中找到线索

P图大神BossLogic火速P图，钢铁侠威武！

阿灭被警方逮捕的可能性也是有的

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 克里斯埃文斯 复联4 剧透 猜测
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复仇者联盟4

复仇者联盟4 (2019)

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克里斯·埃文斯

克里斯·埃文斯

Chris Evans

职业：演员 | 制作人 | 导演

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