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梦工场动画加入环球后会有这些大动作

被收购的两年中，总裁告诉你梦工场都做了什么

2018-10-16 10:09:08 来源：Mtime时光网

2016年4月，环球以38亿美元收购了梦工场动画。梦工场总裁克里斯·迪法利亚介绍，两年多以来，梦工场没有着急出片，而在做一些“内部工作”，非常重要的一点，就是缕清跟环球影业的关系。
《驯龙高手3》剧照。梦工场总裁说，可能三部曲会告一段落，但龙的故事不会结束……

　　时光网讯  梦工场动画10月15日在北京举办了其加入环球后的首次品牌推介会，旨在向中国市场重新介绍梦工场动画。梦工场动画总裁克里斯·迪法利亚（Chris deFaria）谈到了公司加入环球后的重启计划，并展示了旗下几大王牌动画的视频片段，如《驯龙高手3》里没牙仔恋爱了、重新推出《疯狂原始人2》《魔发精灵》做成8季剧集在Netflix播出、以及一支名为《贝尔比历险记》的短片等。

　　2016年4月，环球以38亿美元收购了梦工场动画。克里斯·迪法利亚介绍，两年多以来，梦工场没有着急出片，而在做一些“内部工作”。

克里斯·迪法利亚

　　在会后的专访中，他透露自己加入梦工场已有一年半（此前他在华纳工作了20年），在上任之初，除了制定《驯龙高手3》等的发片计划，也着手在公司技术层面做了改善，梳理了工作重点并精简了部分工作，包括招揽人才和留住人才，“你知道公司在过渡阶段，很多炙手可热的人才，是要留住的”。

　　当然，还有非常重要的一点，就是缕清跟环球影业的关系。“就像婚姻一样，刚开始有很多磨合，所以相信我，我真的一点都没闲着”，他说。

《疯狂原始人》剧照

　　自从梦工场被环球收购后，普通观众对其直观的印象就是诸多项目的不确定性，如《疯狂原始人2》先是被砍、后又重启。当下全球范围内优质动画公司不断涌现，让外界对梦工场抱有信心的来源于哪？

　　谈到这个问题，克里斯·迪法利亚告诉时光网：“我觉得在做电影的时候，需要平衡很多因素，包括市场、上映发行时机等等，但它更多取决于你的一种勇气，还有团队所有人员。对我来说最重要的就是首先要有最顶级的人才，故事是你真正想讲的。有了这样的基础架构，你才会特别勤勉的工作。尤其是做动画，涉及到手工的艺术表达，所以我的想法仍是先找到最出色的人，再非常有信心地把这件事做下去。”

　　环球影业中国区执行副总裁兼董事总经理甄超凡（Jo Yan）则对时光网表示：“其实我经常觉得这个行业最有趣的是，你可以很有信心，但不一定会得到‘1+1就一定等于2’的结果。你有最好的电影、最好的元素，但到头来观众可能不买账，电影可能不卖座。所以我们只能说，基于已有的最好元素，我们可以做到最好，这就是我们的信心。而到最后市场表现究竟如何，这个有时候是超出我们控制范围的。”

照明娱乐的“小黄人”已成王牌

　　克里斯·迪法利亚还谈到梦工场动画与东方梦工厂及照明娱乐的关系。

　　对于东方梦工厂，他说：“东方梦工厂是独立的，他们也会进化出自己的电影，我们目前没有立即要进行合作的计划，但是随着业务的发展，无法断言未来。我祝福他们有很好的发展。”

　　而对梦工厂与环球旗下的种子选手照明娱乐是否会有合作，克里斯·迪法利亚告诉时光网：“我和它的创始人兼CEO克里斯·梅勒丹德利（Chris Meledandri ）经常有沟通，但我们要避免的情形是，大家讲一样的故事，或者在同一个日期发行，这是我们都在环球旗下的好处。我们之间合作非常简单，协调非常容易，而且我们都得到母公司环球同样的支持。”

《功夫熊猫3》剧照。推介会上阿宝还作为客串主持串场

　　对环球和梦工厂的关系，甄超凡做了一个比喻：“因为梦工场动画前身是独立的动画制片厂，它的发行以往都是给一些好莱坞大公司代理。虽然他们都各有实力，但说到底，就像别人的孩子跟自己孩子的关系。在环球影业这里，梦工场动画就是自己的孩子。所以无论从沟通、还是资源投放上，和对待别人孩子不一样。”但他补充道：“不同的是，现在环球和梦工场是一家人了，我们花什么钱其实都是花父母的钱，所以会看得更长远，从投资的角度（来做决定）。”

　　据介绍，全新的梦工场动画公司将在环球影业国际（Universal Pictures International）中国分公司旗下运作。

　　而梦工场动画旗下的电影系列宣发，将由位于上海的环球影业品牌发展集团、以及位于北京的环球影业电影、数字游戏、电视发行等部门共同负责。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 梦工场 环球 驯龙高手3 疯狂原始人2 照明娱乐
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克里斯·迪法利亚

克里斯·迪法利亚

Chris DeFaria

职业：制作人 | 演员

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