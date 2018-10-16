时光网讯
由著名导演贾樟柯
任监制、华纳DC电影首位华裔女导演阎羽茜
编剧并执导，邬君梅
、杨皓宇
、李梦
、李淳
联袂出演的电影《海上浮城》
，于10月15日平遥国际影展华语新生代单元竞赛期间举行了国内首映。当天由田壮壮监制、白雪执导的电影《过春天》
作为“卧虎单元”入围影片，也亮相第二届平遥国际电影展，导演白雪
携主演黄尧、孙阳出席平遥国际电影展“每日红毯”及新闻发布会，并举行亚洲首映，电影展创始人、著名导演贾樟柯惊喜现身为剧组点赞。
李淳李梦红毯亮相 主演《海上浮城》首映
贾樟柯不吝赞誉 讲述荒诞真实的百姓故事
《海上浮城》
是部以死猪漂江真实事件改编的黑色喜剧电影，以荒诞却真实的拍摄手法展现当代中国社会在现代化进程中老百姓的挣扎与拼搏，将中国的各个社会阶层和两代人的故事有机联系，映衬出纷杂多变的时代背景下，每个人的困惑、矛盾、挑战、悲欢，电影探寻喜感与审视、荒诞与自省的平衡，用现实主义的坚守和悲悯，收获了各方好评。
在平遥国际影展的首映礼上，贾樟柯携主演李梦、李淳及制片人张昱程、郑菁共同出席，并作为监制致辞。贾樟柯不吝对《海上浮城》
及主创团队的赞誉，认为青年导演阎羽茜独立、有想法，将宏大现实事件与个体微小命运融为一体，影片的完成度很高。而自己作为该电影监制，通过自己拍摄经验辅助这支年轻有想法的团队，以独特视角反映当下社会。
著名导演李安之子李淳在剧中饰演猪农老王的儿子王震，从家乡走出前往上海寻找自己的金融梦想，而现实的桎梏让其只谋得一个服务员的工作。李淳表示自己与导演非常合拍，而考虑到角色的特殊性，去进行了针对的排练和体会，对个人成长也是一种挑战和突破。同时作为影展评委的他也表示他认为本作并不是完全的写实风格，但却呈现了许多身边的社会现象；而在《海上浮城》里饰演财团千金的青年演员李梦，笑称自己虽然为了演好“富二代”做了不少功课，但在看片时发现演技还有提升空间。
《过春天》平遥影展再起航
新锐导演白雪首度亮相获关注
日前，电影《过春天》主创正式亮相平遥国际电影展，并出席本届电影展官方发布会。作为新锐导演白雪首次执导的电影作品，此番再度入围平遥国际电影展，对新人导演来说可谓是极大的认可。
“我希望我的电影是在讲述一个具体的人。”谈及自己的创作初衷，导演白雪表示。在电影《过春天》创作之初，导演白雪曾多次往返于深圳、香港两地之间，做了大量的采访与调研，力求凸显故事的真实度与强感染力。而影片中对于情感呈现较为克制的表达方式更易让观众产生共鸣。
电影《过春天》中“佩佩”和“阿豪”的饰演者，青年演员黄尧、孙阳也首次合体亮相发布会，并着重阐述了自己对于角色创作的理解与思考。
出演《过春天》是主创黄尧表演生涯中一个重要的挑战之一，“鉴于以往并没有接触过跨境学童这一特殊群体，在出演影片之前，一方面有跟导演进行沟通学习；另外一方面从自我出发，寻找与角色身上的共鸣。”黄尧表示。
另外一位主创孙阳对于角色演绎也有着自己独到的见解与方式，他充分感受角色在故事发展中的心路历程变化，并将自我感受与情感充分注入，实现自我与角色的紧密融合。
编辑：隐饮