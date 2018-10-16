《海上浮城》、《过春天》等新片在平遥影展举办首映礼，该片主演李淳、李梦红毯亮相，讲述荒诞真实的百姓故事。新锐导演白雪的处女作《过春天》平遥影展再起航。





李淳李梦 红毯亮相 主演《海上浮城》首映

贾樟柯不吝赞誉 讲述荒诞真实的百姓故事













著名导演李安之子李淳在剧中饰演猪农老王的儿子王震，从家乡走出前往上海寻找自己的金融梦想，而现实的桎梏让其只谋得一个服务员的工作。李淳表示自己与导演非常合拍，而考虑到角色的特殊性，去进行了针对的排练和体会，对个人成长也是一种挑战和突破。同时作为影展评委的他也表示他认为本作并不是完全的写实风格，但却呈现了许多身边的社会现象；而在《海上浮城》里饰演财团千金的青年演员李梦，笑称自己虽然为了演好“富二代”做了不少功课，但在看片时发现演技还有提升空间。





《过春天》平遥影展再起航

新锐导演白雪首度亮相获关注





日前，电影《过春天》主创正式亮相平遥国际电影展，并出席本届电影展官方发布会。作为新锐导演白雪首次执导的电影作品，此番再度入围平遥国际电影展，对新人导演来说可谓是极大的认可。





“我希望我的电影是在讲述一个具体的人。”谈及自己的创作初衷，导演白雪表示。在电影《过春天》创作之初，导演白雪曾多次往返于深圳、香港两地之间，做了大量的采访与调研，力求凸显故事的真实度与强感染力。而影片中对于情感呈现较为克制的表达方式更易让观众产生共鸣。





电影《过春天》中“佩佩”和“阿豪”的饰演者，青年演员黄尧、孙阳也首次合体亮相发布会，并着重阐述了自己对于角色创作的理解与思考。





出演《过春天》是主创黄尧表演生涯中一个重要的挑战之一，“鉴于以往并没有接触过跨境学童这一特殊群体，在出演影片之前，一方面有跟导演进行沟通学习；另外一方面从自我出发，寻找与角色身上的共鸣。”黄尧表示。





另外一位主创孙阳对于角色演绎也有着自己独到的见解与方式，他充分感受角色在故事发展中的心路历程变化，并将自我感受与情感充分注入，实现自我与角色的紧密融合。

编辑：隐饮