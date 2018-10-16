网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

吴克群《为你写诗》曝心跳版预告

为导演处女作筹备5年 不怕被人说傻

2018-10-16 11:20:09 来源：Mtime时光网

为实现拍摄电影《为你写诗》这一梦想，吴克群筹备五年，期间虽然遭遇了很多痛苦，但吴克群也在采访中表示，痛苦也会让人更加明白自己的渴望。
　　时光网讯  由吴克群首次执导，吴克群、周依然领衔主演，周键铭、苏士为、仇佩佩主演，颜如晶、张本煜特别出演，并由吴克群经典金曲改编而来的青春爱情电影《为你写诗》定档11月2日全国上映。今日，电影发布了心跳版预告。




　　以心跳160作为穿越时空密语的陈诗杰（吴克群饰），为了追爱一次又一次开启时空之门。但是以为穿越便可登上人生巅峰拥抱当年女神的他，自信满满地使用“撩妹”技能，却总会遭遇诸如黑狗追咬，穿内裤滑雪等滑稽糗事。

　　而在预告最后伴随着女主黑小甄（周依然饰）对陈诗杰穿越意义的质问，将“遗憾和后悔，是爱最后的呼吸”这一影片关键情感观点传递给观众。不起眼却每一步都在靠近对方的陈诗杰，为爱许下的“只要心还在跳，我会一次又一次地回来”的爱之誓言更是直戳人心。



　　电影《为你写诗》讲述了吴克群饰演的中年龙套演员陈诗杰偶然发现每当心跳加速到160就能重回过去的故事，以为就此可以改写人生的他，自信满满地开启了时空追爱之旅。然而一次又一次的穿越中，他猛然发现，自己被女神捉弄似乎是难以摆脱的命运……

　　为实现拍摄电影《为你写诗》这一梦想，吴克群筹备五年，期间虽然遭遇了很多痛苦，但吴克群也在采访中表示，痛苦也会让人更加明白自己的渴望，“那些每一分每一秒都在试图烧光你的斗志，烧光你所有爱的事情，就是很‘燃’的事情，这种热血在旁人看来或许很傻，但是就算时光倒回，我也依然会这样想，这样说，这样做。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 为你写诗 预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

为你写诗

为你写诗 (2018)

0.0

导演：吴克群

主演：吴克群 周依然

在线播放

吴克群

吴克群

Kenji Wu

职业：演员 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

周依然

周依然

Yiran Zhou

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

定了！内地姜文《邪不压正》出征奥斯卡

华语片冲奥路：张艺谋三次入围，李安唯一获奖

9
奥斯卡官方公布最佳外语片完整申报名单，内地选送姜文《..
2

这才是真正的视听盛宴！

那些影坛大导的MV代表作

在各位影坛大导的掌控下，影像与音乐的碰撞，定会带给你..
3

宫崎骏之外最重要的日本动画大师

今敏诞辰55周年 回望短暂艺术生涯

2018年10月12日深夜寥寥几笔缅怀今 敏，没错，今天正是..
4

垂死新娘复仇路为何成为经典

纪念《杀死比尔》上映15周年

或许他再也不会拍出一部像《杀死比尔》这样纯粹的迷影电..
5

乌尔善《封神三部曲》首发概念海报

经典角色皆在其中 “阴阳之战”呼之欲出

9
《封神三部曲》此次发布的首款概念海报，暗藏着与电影情..

查看更多