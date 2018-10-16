为实现拍摄电影《为你写诗》这一梦想，吴克群筹备五年，期间虽然遭遇了很多痛苦，但吴克群也在采访中表示，痛苦也会让人更加明白自己的渴望。













以心跳160作为穿越时空密语的陈诗杰（吴克群饰），为了追爱一次又一次开启时空之门。但是以为穿越便可登上人生巅峰拥抱当年女神的他，自信满满地使用“撩妹”技能，却总会遭遇诸如黑狗追咬，穿内裤滑雪等滑稽糗事。





而在预告最后伴随着女主黑小甄（周依然饰）对陈诗杰穿越意义的质问，将“遗憾和后悔，是爱最后的呼吸”这一影片关键情感观点传递给观众。不起眼却每一步都在靠近对方的陈诗杰，为爱许下的“只要心还在跳，我会一次又一次地回来”的爱之誓言更是直戳人心。











电影《为你写诗》讲述了吴克群饰演的中年龙套演员陈诗杰偶然发现每当心跳加速到160就能重回过去的故事，以为就此可以改写人生的他，自信满满地开启了时空追爱之旅。然而一次又一次的穿越中，他猛然发现，自己被女神捉弄似乎是难以摆脱的命运……





为实现拍摄电影《为你写诗》这一梦想，吴克群筹备五年，期间虽然遭遇了很多痛苦，但吴克群也在采访中表示，痛苦也会让人更加明白自己的渴望，“那些每一分每一秒都在试图烧光你的斗志，烧光你所有爱的事情，就是很‘燃’的事情，这种热血在旁人看来或许很傻，但是就算时光倒回，我也依然会这样想，这样说，这样做。”