作为发哥的铁粉，庄文强坦言自己在《无双》中致敬了许多经典，在此次发布的十周年特辑中，他笑着“承认”：“《无双》就是我跟电影开的一个玩笑，我把我最喜欢的电影场面都放到里面了。”









作为发哥的铁粉，同时也是一名资深的电影玩家，庄文强坦言自己在《无双》中致敬了许多经典，在此次发布的十周年特辑中，他笑着“承认”：“《无双》就是我跟电影开的一个玩笑，我把我最喜欢的电影场面都放到里面了。”





看过影片的网友除了从中看到发哥那些经典之作的重现，也看到了一些好莱坞经典悬疑片的影子，对此庄文强表示，这是因为《无双》采用了同样的编剧结构：“好莱坞很多电影采用这样的结构，对我来说，这样的结构能让我的电影有加分就可以了。”





除了资深影迷可以在《无双》中找到曾经的美好记忆，普通观众观影之后也是意犹未尽。这样的观影体验也得益于庄导对剧本的反复打磨。在特辑中，庄导透露，《无双》的第一个故事大纲其实早在2008年就已经写好了，但在当时，没有人相信华语电影可以完成这样复杂的故事结构，类似的编剧架构只在好莱坞的影片中出现过，但放到华语电影里依然是大胆之举，就连一些电影前辈也跟他说“这样讲故事肯定不行”、“观众会看不懂”，而且“一旦被剧透就死定了”。





为此，庄文强在后来的十年里把大多数的时间都放在反复打磨剧本这件事上，在它看来，有些电影“并不是观众看不懂，是你讲不好那个故事”，所以，他反复修改调整剧本，努力做到每个细节每个反转都能说得通，最终达到“即使被剧透也不影响精彩程度”的效果。





除了经历上述所说的“故事难”之外，《无双》在上映前还经历了投资难、过审难的问题，每一个问题对于电影创作来说都是不小的阻碍，因为“没有基础，没有过去的经验可以借鉴，所以在找投资的时候，对方都会有很多怀疑，这也是这部电影为什么要做十年才做得成的原因。”但最终，庄文强依然克服了重重困难，最终完成了这部电影。

编辑：hello王小羊