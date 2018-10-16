“六尺巷”是清康熙年间安徽桐城流传的一个历史典故，讲述了文华殿大学士兼礼部尚书张英与邻里吴家土地纠纷的故事，其中包含的谦和礼让精神广泛传扬，张英对民众的态度成为处理官民关系的范本。





“六尺巷”是清康熙年间安徽桐城流传的一个历史典故，讲述了文华殿大学士兼礼部尚书张英与邻里吴家土地纠纷的故事，吴家要建新房想要占用张吴两家中间的巷子，但张家没有答允，在双方争执不下的时候，张家向朝中为官的张英求援，张家人在收到张英“让他三尺又何妨”的话语后主动让出三尺空地，吴家在看到张家的举动后也主动让出三尺地，由此成就了“六尺巷”，也成就了一段佳话。





自此之后，“六尺巷”包含的谦和礼让精神广泛传扬，官员张英对民众的态度也成为处理官民关系的范本。





《六尺巷新故事》正是根据“六尺巷”历史典故改编而成的现实主义题材作品，电视剧以新时期桐城人的故事为主线，展现了新时代桐城人的精神追求和使命担当。本剧讲述了主人公张义文、孔丹作为国家干部坚守本心，与党内的蛀虫孟庆良及不良商人赵克明作斗争，为群众谋福利的故事。









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