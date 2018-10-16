时光网讯
电视剧《六尺巷新故事》日前在京举办发布会，导演吴军
、制片人兼主演杨波及白雪、田成仁
、尚大庆
、何涌生、刘向圆、姚军、洪涛等主创悉数出席。该剧作为新中国建国七十周年献礼片，预计今年11月开机，2019年1月前完成全部拍摄，2019年4月完成后期制作、备播。
“六尺巷”是清康熙年间安徽桐城流传的一个历史典故，讲述了文华殿大学士兼礼部尚书张英与邻里吴家土地纠纷的故事，吴家要建新房想要占用张吴两家中间的巷子，但张家没有答允，在双方争执不下的时候，张家向朝中为官的张英求援，张家人在收到张英“让他三尺又何妨”的话语后主动让出三尺空地，吴家在看到张家的举动后也主动让出三尺地，由此成就了“六尺巷”，也成就了一段佳话。
自此之后，“六尺巷”包含的谦和礼让精神广泛传扬，官员张英对民众的态度也成为处理官民关系的范本。
《六尺巷新故事》正是根据“六尺巷”历史典故改编而成的现实主义题材作品，电视剧以新时期桐城人的故事为主线，展现了新时代桐城人的精神追求和使命担当。本剧讲述了主人公张义文、孔丹作为国家干部坚守本心，与党内的蛀虫孟庆良及不良商人赵克明作斗争，为群众谋福利的故事。
值得一提的是，本片主演不仅有曾以《每一次幸福》、《千古绝唱》等歌曲为人熟知的青年歌手、演员白雪，还有参演过《篱笆女人和狗》
、《暖春》
等影视作品的高达95岁高龄的老戏骨田成仁，国家一级演员尚大庆，曾获中国电视文华奖的青年演员何涌生，2009年度《星光大道》季军刘向圆，青年演员姚军，国家一级演员洪涛等。活动当天，几位主演和著名相声演员卓林也莅临现场，分享了参与新剧的感受。
编辑：hello王小羊