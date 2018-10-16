铁粉汪东城的追星之旅众所周知，他曾身着全套精良的铁血战士服装逛漫展，而他扮演的多个动漫形象讨论度极高。汪东城还在社交平台上晒出了自己和铁血收藏的合照，并配文“头号铁粉，舍我其谁”。









1987年由阿诺德·施瓦辛格主演的第一部《铁血战士》出世，影片中溢出屏幕的雄性荷尔蒙和造型奇异的外星人轰动一时。可以说是继异形以后最具影响力的外星生物形象。









除了不断推出影视作品，该IP还在许多领域跨界发展，在玩具界有 Funko、Prime1Studio、52Toys、NECA、万代等多个品牌为它制作手办玩具，其中贵族品牌Prime1Studio的一件作品可以飙到五位数；游戏界也占据一席之地，《幽灵：荒野行动》曾更新免费DLC—铁血战士，玩家可以挑选人类角色，体验狩猎和被狩猎的刺激感。Rebellion、CAPCOM两家公司分别出品了《异形大战铁血战士》相关游戏……





这样一个科幻界的大IP在内地上映的消息一出，立刻点燃了粉丝的热情。官方征集活动更是引得粉丝们踊跃参与，以晒周边、手绘图、cos铁血战士等多种创意形式参与其中，有的粉丝cos铁血战士并与异形coser同框互动、有的粉丝晒出自己收集的各种手办、还有粉丝亮出自己的手绘图……铁粉们“十八般武艺，各显神通”。





上周征集令刚一发布，就有网友立刻在评论里向汪东城喊话：“铁血周边和cos……我第一个想到被演艺事业耽误的著名coser汪东城！了解一下！”“妈耶！这个活动！没有东哥怎么可以啊！”





铁粉汪东城的追星之旅也是众所周知，他曾身着全套精良的铁血战士服装逛漫展，引来大量围观，而他扮演的多个动漫形象讨论度极高。果不其然，汪东城作为铁血战士真爱粉，随后在个人社交平台上晒出了自己和铁血收藏的合照，并配文“头号铁粉，舍我其谁”。





据悉，《铁血战士》讲述狙击手奎恩·麦肯纳（波伊德·霍布鲁克饰，代表作《金刚狼3》）与外星人铁血战士激烈交战，艰难脱身后将捡到的外星人高级装备秘密寄回家。奎恩的儿子（雅各布·特伦布莱饰，代表作《房间》）以为是父亲送的礼物摆玩，却意外引来铁血战士同伴。奎恩不得不带领一群问题士兵与生物学家（奥立薇娅·玛恩饰，代表作《X战警：天启》）一起勇敢反抗外星人入侵。与此同时，DNA升级后的终极铁血战士首次登场，地球生存之战一触即发。

编辑：hello王小羊