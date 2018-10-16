J.K.罗琳全新创作的《神奇动物：格林德沃之罪》宣布将于11月16日全国上映，与北美同步。影片中国定档预告与定档海报今日曝光。









史诗级视效打造瑰丽奇观









在定档预告中能够看到，各式令人大开眼界的神奇动物轮番惊艳亮相，不仅前作中深受观众喜爱的嗅嗅、护树罗锅等萌系动物得到保留，还出现了更多如中国神兽驺吾、马形水怪等拥有强大技能的全新动物，驺吾作为来自中国的神奇动物，更是成为观众目光的焦点，究竟这些神奇动物会在大银幕上展现何种魅力，非常值得期待。同时，恢弘的魔法动作场面、充满想象力的魔幻场景也一一毕现，相信届时一定会掀起新的一波魔法热潮。





神奇冒险！强大阵容开启全新旅程





定档海报 此番《神奇动物：格林德沃之罪》的故事将延续前作，强大的黑巫师格林德沃逃出生天，誓要在魔法世界掀起新一轮的危机。以神奇动物学家纽特、美国魔法部傲罗蒂娜为首的正义之士，将要踏上全新的冒险旅程，前往法国并为了魔法世界的和平而战斗。这一次，观众无比熟悉的邓布利多也将回归，贡献出自己的力量，他与格林德沃的前尘往事令观众充满好奇。前作中的奎妮、雅各布、克雷登斯等人的命运将何去何从？新加入的角色又会如何影响局势？一切的谜团，都会在影片中慢慢揭开。





随着全新剧情的发展，升级归来的强大阵容也成为一大看点，定档海报中魔法世界全员集结亮相严阵以待，前作的主要演员依次回归，之前惊鸿一瞥的约翰尼·德普也将贡献更多精彩演出，再加上裘德·洛的强势加盟，这场魔法世界的全新冒险吊足观众胃口。





神奇情怀！重返霍格沃茨掀起“回忆杀”





令无数观众激动不已的是，许多与《哈利·波特》相关的元素再现银幕，成为《神奇动物：格林德沃之罪》的新一大重要看点，勾起观众们的无限情怀。首先，霍格沃茨重磅归来，邓布利多、厄里斯魔镜、黑魔法防御课等熟悉的人物与场景将轮番登场，带你重返霍格沃茨。近日曝光的预告中，大蛇纳吉尼的惊艳亮相更是瞬间点燃粉丝热情，一举登上热搜榜。作为《哈利·波特》系列中伏地魔的贴身爱宠和魂器之一，蝰蛇纳吉尼在《神奇动物》系列中的亮相可谓一大惊喜，她的前世今生也成为观众关注的焦点。想要重温魔法世界的经典，就请11月16日走进影院，更多隐藏彩蛋等你来挖！



