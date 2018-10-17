时光网特稿 张艺谋
的新片《影》
上映已有半个月，截止10月16日，票房为5.7亿，工作日的单日票房不足一千万，已经后劲乏力，内地最终票房预计在6亿上下。这个成绩在当下市场实在是难以称得上出色，在2018年前十个月已经上映的国产片中，该片排名暂列第17位。
2016年全明星阵容的合拍片《长城》
，内地票房11.73亿元，这是张艺谋作品中票房最高的电影，但只位列2016年国产片票房第5位，和当年拿下33.8亿的票房冠军《美人鱼》
差距不小。
曾经的张艺谋
，可是“国产大片”的开创性人物。2002年底张艺谋执导的电影《英雄》
上映，是当年最受瞩目的国产大片。该片内地票房达2.5亿元人民币，占全年总票房足有四分之一，创下影史票房新纪录，全球票房共计1.77亿美元（约合14亿元人民币），被认为是开创中国电影“大片时代”的里程碑之作。
从1999年到2011年，除了2000年的《生死抉择》
和2009年的《建国大业》
两部主旋律电影拿下国产片票房冠军，剩下的年度冠军都被张艺谋
、冯小刚
、陈凯歌、周星驰
和姜文
包揽。冯小刚至少拿过五次国产片年度票房冠军，数量最多，而张艺谋紧随其后，两次刷新影史票房纪录。
那十年间，张艺谋和冯小刚对电影市场可以说是“呼风唤雨”。
作为内地贺岁档开创者的冯小刚，目前他执导的票房最高的电影是《芳华》
14.2亿元。最近两年他似乎有些“诸事不顺”，《我不是潘金莲》
和《芳华》
上映前都曾遭遇临时撤档，新拍摄的《手机2》
又和崔永元引起舆论混战，主演范冰冰受到税务处罚，恐会影响影片后续上映，
再看看其他大导的票房成绩单，同样难有突破：姜文导演四年磨一剑的《邪不压正》
，在暑期档收获票房5.83亿元，暂列今年国产片的第15位。陈凯歌去年年底交出了新片《妖猫传》
，票房5.3亿元。再加上张艺谋刚上映的《影》
5.6亿，三部大导演最近一年上映的新片，竟然都只在5亿票房附近徘徊。
对比只有不到3部导演作品的吴京，他的《战狼2》
56.8亿的历史高点，5亿票房尚不及零头。
从什么时候开始，内地市场不再是传统大导演的天下了？
2011年底《金陵十三钗》
上映后张艺谋和张伟平“分手”，一年后《泰囧》
横空出世。自此之后，张艺谋和冯小刚再也没有拿过国产年度票房冠军，电影市场开始“改朝换代”，观众变得越来越年轻，票房新纪录如雨后春笋般诞生。
十年前呼风唤雨的大导演，似乎只有周星驰
依然坚挺，2013年他执导的《西游降魔篇》
是年度票房冠军，2016年的《美人鱼》
不仅是当年的票房冠军，也是影史首部票房30亿级的电影，和票房新纪录的创造者。