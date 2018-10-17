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细数大导演的商业片里程碑

张艺谋的辉煌与落寞 徐峥引领改朝换代

2018-10-17 08:38:23 来源：Mtime时光网

大导演商业片里程碑

2012年电影市场"改朝换代"

张艺谋的辉煌与落寞

《英雄》2.5亿迎来大片时代

冯小刚开创贺岁喜剧

曾有10年拿票房冠军拿到手软

陈凯歌《无极》争议多

魔幻题材大制作 板砖与票房齐飞

姜文"站着把钱挣了"

《让子弹飞》揽下6.7亿破纪录

周星驰"功夫"无敌手

《美人鱼》33亿再创影史新高

徐峥"泰囧"破12亿

新导演上位刷新影史纪录

纪录就是用来打破的

九部票房20亿+新片老导演缺席

最近张艺谋、姜文、陈凯歌新片的票房，都在5亿上下徘徊，竟不足《战狼2》56.8亿票房的零头。细数华语大导演的商业片票房里程碑，他们也曾叱咤风云，2012年徐峥用一部《泰囧》引领市场改朝换代。
       时光网特稿 张艺谋的新片《影》上映已有半个月，截止10月16日，票房为5.7亿，工作日的单日票房不足一千万，已经后劲乏力，内地最终票房预计在6亿上下。这个成绩在当下市场实在是难以称得上出色，在2018年前十个月已经上映的国产片中，该片排名暂列第17位。

       

张艺谋新作《影》上映半个月，票房约为5.7亿

       从2011年的《金陵十三钗》之后，张艺谋最近三部作品都票房都不尽如人意。2014年上映的《归来》票房仅为2.91亿元。

      2016年全明星阵容的合拍片《长城》，内地票房11.73亿元，这是张艺谋作品中票房最高的电影，但只位列2016年国产片票房第5位，和当年拿下33.8亿的票房冠军《美人鱼》差距不小。

       曾经的张艺谋，可是“国产大片”的开创性人物。2002年底张艺谋执导的电影《英雄》上映，是当年最受瞩目的国产大片。该片内地票房达2.5亿元人民币，占全年总票房足有四分之一，创下影史票房新纪录，全球票房共计1.77亿美元（约合14亿元人民币），被认为是开创中国电影“大片时代”的里程碑之作。

       从1999年到2011年，除了2000年的《生死抉择》和2009年的《建国大业》两部主旋律电影拿下国产片票房冠军，剩下的年度冠军都被张艺谋冯小刚、陈凯歌、周星驰姜文包揽。冯小刚至少拿过五次国产片年度票房冠军，数量最多，而张艺谋紧随其后，两次刷新影史票房纪录。

　　那十年间，张艺谋和冯小刚对电影市场可以说是“呼风唤雨”。

       

《芳华》2017年上映票房14.2亿元，是冯小刚执导的票房最高的电影

作为内地贺岁档开创者的冯小刚，目前他执导的票房最高的电影是《芳华》14.2亿元。最近两年他似乎有些“诸事不顺”，《我不是潘金莲》《芳华》上映前都曾遭遇临时撤档，新拍摄的《手机2》又和崔永元引起舆论混战，主演范冰冰受到税务处罚，恐会影响影片后续上映，

       再看看其他大导的票房成绩单，同样难有突破：姜文导演四年磨一剑的《邪不压正》，在暑期档收获票房5.83亿元，暂列今年国产片的第15位。陈凯歌去年年底交出了新片《妖猫传》，票房5.3亿元。再加上张艺谋刚上映的《影》5.6亿，三部大导演最近一年上映的新片，竟然都只在5亿票房附近徘徊。

　　对比只有不到3部导演作品的吴京，他的《战狼2》56.8亿的历史高点，5亿票房尚不及零头。

      从什么时候开始，内地市场不再是传统大导演的天下了？

     

吴京执导的《战狼2》以56亿票房刷新内地影史新纪录

2011年底《金陵十三钗》上映后张艺谋和张伟平“分手”，一年后《泰囧》横空出世。自此之后，张艺谋和冯小刚再也没有拿过国产年度票房冠军，电影市场开始“改朝换代”，观众变得越来越年轻，票房新纪录如雨后春笋般诞生。

       徐峥许诚毅周星驰吴京，这些导演的作品迅速刷新了国产片10亿、20亿、30亿和50亿的新纪录，而今年陈思诚林超贤文牧野导演，新片票房也都超过30亿大关。

       十年前呼风唤雨的大导演，似乎只有周星驰依然坚挺，2013年他执导的《西游降魔篇》是年度票房冠军，2016年的《美人鱼》不仅是当年的票房冠军，也是影史首部票房30亿级的电影，和票房新纪录的创造者。

作者：张梦依   编辑：隐饮

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 张艺谋 陈凯歌 冯小刚 周星驰 徐峥 大导演

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