最近张艺谋、姜文、陈凯歌新片的票房，都在5亿上下徘徊，竟不足《战狼2》56.8亿票房的零头。细数华语大导演的商业片票房里程碑，他们也曾叱咤风云，2012年徐峥用一部《泰囧》引领市场改朝换代。

作者：张梦依 编辑：隐饮

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