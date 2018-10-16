《摘金奇缘》正式在中国内地定档11月30日，它是好莱坞继《喜福会》之后25年来第一部讲述亚裔故事、并全部由亚裔主创人员创作、亚裔演员出演的主流大片，是2018年风靡全美的黑马影片。









《摘金奇缘》的中文海报将中国风情与时尚元素进行搭配，海报中的男女主角恍若置身童话，然而，这场看似郎才女貌的爱情却并不顺遂。定档预告中，影片主创向观众介绍了这场“门不当户不对”的爱情。





美国华裔女孩儿朱瑞秋（康斯坦斯·吴）跟随热恋中的男友杨尼克（亨利·戈尔丁）回到家乡，却发现男友超级富豪的身份，还未等她从震惊中脱身，来自男友母亲（杨紫琼）的压力便随之而来。令人瞠目结舌的豪宅、珠光宝气的派对都让瑞秋感受到了自己与男友家庭的格格不入，瑞秋最终能否坚守自己的爱情是预告片留下的悬念。





《摘金奇缘》改编自新加坡作家关凯文畅销全球的小说，原著讲述了一个新加坡华人富豪家族的故事，该书自出版后曾风靡一时，在全世界创造了超100万本的销量，读者一度将其视为“《穿普拉达的女王》与《傲慢与偏见》的结合体”。





选择将拥有深厚读者基础的小说进行翻拍，制片人表示“希望能够通过翻拍将浪漫喜剧式的电影重新带回观众的视野”。值得一提的是，《摘金奇缘》从导演到演员是全亚裔阵容，距上一次主要成员为亚裔的美国电影《喜福会》上映已有25年，可以说《摘金奇缘》的全球热映，是时隔多年后属于全世界亚裔观众的一场狂欢。





《摘金奇缘》于8月15日在北美正式开画后，电影票房一路突飞猛进。上映首周，电影便以3400万美元的票房赢得开门红，成功问鼎北美周末票房榜冠军宝座。此后，《摘金奇缘》随着爆棚的口碑越传越广，影片票房也节节攀升，连续三个周末蝉联北美周末票房榜冠军。同时也荣登北美票房最高的全亚裔阵容电影。截止目前，《摘金奇缘》全球票房已突破2.28亿美元。





编辑：hello王小羊