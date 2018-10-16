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北美票房最高亚裔电影《摘金奇缘》定档

11月30日登陆内地院线 中文海报预告双发

2018-10-16 15:07:57 来源：Mtime时光网

《摘金奇缘》正式在中国内地定档11月30日，它是好莱坞继《喜福会》之后25年来第一部讲述亚裔故事、并全部由亚裔主创人员创作、亚裔演员出演的主流大片，是2018年风靡全美的黑马影片。

定档预告片

　　时光网讯  由康斯坦斯·吴 （吴恬敏）、杨紫琼亨利·戈尔丁等演员出演，改编自全球畅销小说的好莱坞浪漫爱情喜剧《摘金奇缘》正式在中国内地定档11月30日，片方同时发布了中文海报及定档预告。

　　本片是好莱坞继《喜福会》之后25年来第一部讲述亚裔故事、并全部由亚裔主创人员创作、亚裔演员出演的主流大片，在北美上映期间不但票房连续三周蝉联北美票房冠军，同时口碑也大获全胜，成为2018年风靡全美的黑马影片，更被誉为是“2018年最不可不看的佳作”。

　　《摘金奇缘》的中文海报将中国风情与时尚元素进行搭配，海报中的男女主角恍若置身童话，然而，这场看似郎才女貌的爱情却并不顺遂。定档预告中，影片主创向观众介绍了这场“门不当户不对”的爱情。

　　美国华裔女孩儿朱瑞秋（康斯坦斯·吴）跟随热恋中的男友杨尼克（亨利·戈尔丁）回到家乡，却发现男友超级富豪的身份，还未等她从震惊中脱身，来自男友母亲（杨紫琼）的压力便随之而来。令人瞠目结舌的豪宅、珠光宝气的派对都让瑞秋感受到了自己与男友家庭的格格不入，瑞秋最终能否坚守自己的爱情是预告片留下的悬念。

　　《摘金奇缘》改编自新加坡作家关凯文畅销全球的小说，原著讲述了一个新加坡华人富豪家族的故事，该书自出版后曾风靡一时，在全世界创造了超100万本的销量，读者一度将其视为“《穿普拉达的女王》与《傲慢与偏见》的结合体”。

　　选择将拥有深厚读者基础的小说进行翻拍，制片人表示“希望能够通过翻拍将浪漫喜剧式的电影重新带回观众的视野”。值得一提的是，《摘金奇缘》从导演到演员是全亚裔阵容，距上一次主要成员为亚裔的美国电影《喜福会》上映已有25年，可以说《摘金奇缘》的全球热映，是时隔多年后属于全世界亚裔观众的一场狂欢。

　　《摘金奇缘》于8月15日在北美正式开画后，电影票房一路突飞猛进。上映首周，电影便以3400万美元的票房赢得开门红，成功问鼎北美周末票房榜冠军宝座。此后，《摘金奇缘》随着爆棚的口碑越传越广，影片票房也节节攀升，连续三个周末蝉联北美周末票房榜冠军。同时也荣登北美票房最高的全亚裔阵容电影。截止目前，《摘金奇缘》全球票房已突破2.28亿美元。

　　影片口碑同样收获喜人成绩，至今，烂番茄新鲜度仍维持在92%。《名利场》点评影片“从头到尾充满趣味”；Time Out对其题材表示欣赏“在大银幕上看到这样的电影令人相当满意”；《纽约邮报》称赞“影片近乎极致的奢华，完全符合观众预期”。《摘金奇缘》全亚裔的演员阵容更是成为影片的最大亮点，有网友评论“本片对亚裔的意义就如同《黑豹》于非裔，必须无条件支持”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 摘金奇缘 内地定档 预告片
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