导演苏珊·莱西在完成了纪录片《史蒂文·斯皮尔伯格》之后，开始投入到制作《简·方达的五幕戏》的工作中，她的创作初衷是什么呢？









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对于《简·方达的五幕戏》这部纪录片，导演苏珊·莱西做足了功课，不仅仅是找寻了大量的真贵资料，还采访到了罗伯特·雷德福、莉莉·汤普琳等明星，他们都是简·方达的多年好友，他们的讲述也会让大家了解到一个更为立体的简·方达。现在，让我们一同走进今天的专访，听听导演和她的创作初衷——





MTIME：你是怎么想到拍摄《简·方达的五幕戏》这部纪录片的？





苏珊·莱西：这部电影始于我在2005年看过的一本书，我不知道你知不知道，我在电视上打造了《美国大师》系列，我想给简方达做一集《美国大师》，因为这个系列从1986年开始播出，到现在还在播出。





我已经做了三十年了，但我要为这个系列拉投资，PBS是不出钱的，他们只出一点点钱，但是不多，所以这么大牌的纪录片肯定需要高投入，但这部电影并非从2005年开始筹备，我只是一直想着这件事，就在我准备离开的时候，HBO的CEO理查德·普莱普勒找到我，说来帮我们拍电影吧，你知道他和我说什么吗？他说，像你这么有才华的人，不应该把时间浪费在拉投资上，来我们这里，剩下的就交给我们吧。





导演苏珊·莱西的纪录片《史蒂文·斯皮尔伯格》大获成功





MTIME：你可以把精力放在电影上？





苏珊·莱西：我和他说，我想拍史蒂文·斯皮尔伯格和简·方达的电影，你们HBO有兴趣吗？他说，当然了，所以这部电影就这样开始了。





MTIME：大概是什么时候开始的？





苏珊·莱西：四年前。





MTIME：斯皮尔伯格和简·方达这两位是你最想拍的吗？





苏珊·莱西：是的，当然我感兴趣的还有很多，但我觉得HBO应该会对这两位电影人很感兴趣。





MTIME：具体是怎么开拍的呢？你之前见过简·方达吗？





苏珊·莱西：我见过她好几次，因为我们很早就谈过这事，但是并没有谈成，后来她去洛杉矶参加了我拍摄的大卫·格芬的电影的试映，看完之后她找到我说，天呐，你太厉害了，我说，那你还有兴趣吗？于是我们就开始洽谈这部电影了。





MTIME：请问你是直接采访她，还是去采访了认识她的人？





苏珊·莱西：我不会和她详细讲述我的做法，我不会让她参与到我的拍摄计划中，也不会去聊这些问题，首先我去了解了她的工作安排，顺便说一句，斯皮尔伯格的纪录片排在前面，所以我是在斯皮尔伯格的纪录片快要完成时，才开始制作简·方达的纪录片，但我还是想参与到她的生活之中，比如跟她去她的寄宿学校，这是在正式采访她很早之前就拍摄的，她是去那里参加六十周年校友聚会活动，我说我一定不能错过这个机会，因为对她来说这是很重要的地方。





美剧《同妻俱乐部》





MTIME：她会觉得非常开心吗？





苏珊·莱西：是的，因为她在那里找到了避风港，我一定要把它拍下来，所以我先拍了这段，然后又回去继续派斯皮尔伯格。但我要知道简方达的工作安排，知道她什么时候有空，她非常忙碌，因为拍摄《同妻俱乐部》占用了她很多时间，有时她可能好几个月都没空，因为她一直在拍戏，就算她放了一天的假，我们也不知道，所以对她的采访花了很长的时间，花了一年，后来我得知她要去给母亲扫墓，她从来没去过，我问她能不能跟拍？





她说可以，我不希望自己看上去好像在拿着个做卖点，我感觉带着摄影机过去会很奇怪，我说，我会跟拍，但如果你觉得不舒服，你觉得侵犯了你的隐私，我就把这段剪掉。但是鉴于本片的主题，这段内容还是很合适的，把同样的素材交给十个不同的导演，你会得到十部不一样的电影。





MTIME：那么，你构思这部纪录片主题是？





苏珊·莱西：我只想展现她的人生，但每次想到她，我就会想到《蓝调小女孩》，我觉得《蓝调小女孩》就是她的一生，可能现在还是这样，所以影片的结尾很打动我，“有时我想说，妈，你不用再这么勉强自己了，你不用再向任何人证明自己了，”但我觉得她也一直想获得父爱，她想在每一任丈夫身上寻找父爱，继续回答你的问题，然后我们做了海量的研究，了解关于她的一切。





在剪片室，我想把《孤注一掷》和《柳巷芳草》都加进来，因为我想用一个篇章来讲述她的演艺生涯，以及她的表演才华，她的演技出乎很多人的意料，但是西德尼·波拉克已经不在了，艾伦·J·帕库拉也不在了，但肯定还有影像资料证明这点。





一开始我的调查团队什么也找不出来，我说我不相信，我知道肯定有资料，最后他们还是找出来了，能看到这两位名导聊简·方达就很有说服力。我们做了很多的调查挖掘，我也没有做太多的采访，没有斯皮尔伯格的纪录片多，（在斯皮尔伯格的纪录片中）除了三十小时的史蒂芬采访之外，我还做了87个采访，但在这里我不需要那么多的采访。





MTIME：她对你非常坦白是吧？

苏珊·莱西：她太好了，非常会讲故事，而且非常真诚坦白，愿意展现最真实的自己。这部影片是真诚互信的结果。





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MTIME：通过这么多年新媒体头条，我们都对简方达有一个固定的印象，在拍摄本片的过程中，你对她的看法有什么改变吗？





苏珊·莱西：因为我读过她的自传，也和她在一起相处过，所以我知道她是什么样的人，但我还是很惊讶，我告诉你我在哪里花了最多的精力做研究，那就是越战，我一直不明白是什么驱使她独身一人前往越南，我真的不知道，我很努力去研究这个问题，还有那个探访战俘事件，我知道本片中的越战部分有点长，但我觉得这个探访战俘事件必须加进去，因为这是最让美国人愤怒的事情，比那张高射炮照片更让美国人愤怒，简直是愚蠢，她对越南人的支持态度让我很不解。





我真的很想了解这其中的原因，我花了很多时间，最后她终于开口了，我觉得她并不后悔去越南，我之前并不知道具体的情况，比如轰炸河堤，还有她在其中扮演的角色，最后我真得很敬佩她，她敢站出来，只身前往越南可能很幼稚，甚至有点愚蠢，但她太勇敢了，太厉害了。





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我觉得她最棒的地方，就是对女性非常友好，热情温暖，她花了不少时间放下过去，你看她母亲自杀，缺乏父爱，经历了三段婚姻，她说她花了很长时间放下这一切，不再向其他人袒露自己的感受。这一路走来她所做的努力，真的让人印象深刻，也让人很受启发。