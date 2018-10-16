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小蜘蛛与女友街头交谈 穿战袍肌肉抢眼

《蜘蛛侠：远离故乡》再发高清片场照

2018-10-16 15:29:14 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：远离故乡》发布高清片场照，小蜘蛛身穿战袍与赞达亚在街头交谈。
       时光网讯 《蜘蛛侠：远离故乡》近日的曝光频率有点高，前两天刚发布了一组纽约街头“英雄救美”片场照，今日又来一组，从环境和服装可以看出两组照片是在拍同一戏份。小蜘蛛身穿战袍与赞达亚在街头交谈，身后还吊着威亚绳索。已经健身很久的荷兰弟明显壮了不少，腿上的肌肉快要包不住了。

       《蜘蛛侠：远离故乡》由《蜘蛛侠：英雄归来》导演乔·沃茨执导，杰克·吉伦哈尔全新加盟试验大反派神秘客。该片将于2019年7月5日上映。

   编辑：HAHA

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关键词： 蜘蛛侠：远离故乡
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