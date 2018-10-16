DC全新超级英雄电影《海王》宣布定档，将于今年12月7日全国上映，整整提前北美两周，也令中国成为全球首个抢先感受海王魅力的国家。

定档海报 时光网讯 由华纳兄弟影片公司出品的DC全新超级英雄电影 由华纳兄弟影片公司出品的DC全新超级英雄电影 《海王》 宣布定档，将于今年12月7日全国上映，整整提前北美两周，也令中国成为全球首个抢先感受海王魅力的国家。





同时曝光的定档海报预告，更是全方位展现海王历尽艰险、威震七海的精彩与震撼。预告中瑰丽雄伟的海底奇景让人叹为观止，霸气神秘的海洋奇兽更是令人应接不暇。作为陆地和海洋之间的桥梁，拥有半陆地半海底血统的亚瑟，身负着拯救世界保卫和平的重任。但前有野心十足的海洋领主奥姆兴战不息，后有强劲宿敌黑蝠鲼穷追猛打，海王这场号令七海的征途注定要经历一番腥风血雨。预告片中，坚毅美丽的湄拉挺身而出，与海王并肩作战的情节让人热血沸腾，一场擎天驾海、震撼眼球的海洋争霸即将拉开序幕，让我们拭目以待。





霸气海洋王者号令七海 温子仁惊天打造海底王国





此次曝光的预告中，横跨七大洋的广阔海底世界徐徐展开，给观众带来震撼十足的视觉奇观。海王毅然踏上永生难忘的征途，更不得不面对生而为王的考验，海底王者霸气崛起之路初见端倪，海量开挂技能更是魅力无限。幼年时的海王已经可以从容不迫与鲨鱼对话，成年后的他更是手举潜艇力大无穷、空手接刃战斗力爆棚。此外，预告中美轮美奂的海底世界建筑群落令人大开眼界，海王与湄拉并肩历险的剧情也惊心动魄引人入迷。









王者归来使命觉醒改“潮”换代 兄弟相争正邪一役震天撼地





此次曝光的定档海报中，海王乘风破浪降临海底世界，海底猛兽齐待号令尽显王者风范。与此同时，预告中惊天动地的动作场面同样让人挪不开眼。预告甫一开始，海王的神秘身世震撼揭秘，作为海底之国亚特兰蒂斯女王和灯塔看守人的私生子，特殊的身份赋予了他与生俱来的王者使命，但这一使命遭到海洋领主奥姆的重重阻挠。原本与世无争的海王，为了阻止野心勃勃的奥姆发起陆地之战，与湄拉一起踏上了寻找三叉戟的壮丽冒险。预告中海王与奥姆在海底一场震天撼地的大战点燃影迷热血，伴随红色战火的熊熊燃烧，全副武装的海底士兵激烈开战，尖牙利齿的海底猛兽也席卷而来。海底大战颠覆想象的同时，陆地上的宿敌危机也让人心惊肉跳。黑蝠鲼一身钢铁战甲上天入地，更不断发射红色激光火力全开追击海王。在这场翻天覆地的王者之争中，绝美勇敢的湄拉始终与海王并肩作战，为这场激燃热血的正邪大战更添别样心跳。



