第二届平遥国际电影展“从山西出发”单元的《灰猴》主创在影展开幕第四日集体亮相，影片得到了平遥国际电影展创始人贾樟柯和艺术总监马克·穆勒的支持与厚爱。





《灰猴》作为一部取材于山西元素的山西籍影片，此前曾获得“蒙特利尔国际电影节中国竞赛单元金奖”，此次亮相 “从山西出发”展映单元，向世界讲述山西的文化和故事。影片将于10月19日在平遥国际电影展进行亚洲首映，届时参会嘉宾将有机会一睹影片真容。





据悉，平遥国际电影展由中国著名导演贾樟柯创立，马克·穆勒担任艺术总监。“山西制作”单元则是贾樟柯为促进山西电影产业发展，推进山西电影人与其他国家、地区电影人间的交流而首次开设的全新单元。





影片《灰猴》作为一部从导演、主演乃至故事背景全部土生土长的山西电影，在出席红毯仪式和推介环节中，得到了山西省各界领导及平遥国际电影展创始人贾樟柯和艺术总监马克·穆勒的支持与厚爱。





据悉，《灰猴》讲述在黄花梁上的云州城，随着一件价值不菲的“古陶坛子”的出现，大智若愚的小店老板、见利忘义的无良商人、拜金风骚的妙龄女郎和深明大义的睿智老者等形形色色的人物，都循着贪婪与欲望的诱饵，卷入到各种棘手的麻烦中难以脱身的故事……





影片不仅全程采用特色十足的山西方言对话，更展现出从风土人情到影像风格，全部内容都是“原汁原味”的山西本土化韵味。

编辑：hello王小羊