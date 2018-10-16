网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

小恶魔谈角色命运:死亡是个不错的出路

"虽然权游只是个美剧 但它是我们的人生呀"

2018-10-16 16:33:31 来源：Mtime时光网

在接受外媒采访时，“小恶魔”彼特·丁拉基说，对于提利昂·兰尼斯特，死亡是一种不错的出路。


　　时光网讯　如果你是《权力的游戏》“小恶魔”提里昂·兰尼斯特的粉丝，那可要做好充分的心里准备了，因为刚刚获得艾美奖“剧情类剧集最佳男配角”不久的彼特·丁拉基，在近日谈到自己在HBO这一爆款美剧中角色的命运时说，小恶魔能不能活到剧终，还不好说哦。

　　彼特·丁拉基因其最新作品《与艾维共进晚餐》接受外媒采访时，为记者讲述了他所饰角色，在大卫·贝尼奥夫D·B·魏斯联手打造的这一美剧中，第八季也是最后一季的结尾，是何感受。虽然理论上他不能给出任何剧透，但信息量可真不少。“我觉得非常……我得小心措辞，”丁拉基说。“我认为小恶魔这个角色的结局很好，无论结局具体是什么，死亡是一种很不错的出路。”


新片剧照（左为《五十度灰》系列男主詹米·多南）

　　不过记者本人的解读是，“我并不认为丁拉基是在暗示说小恶魔死了，他只是指出了这个角色可能遇到的一种结局”。至于丁拉基对于拍摄自己角色在剧中的最后一幕，有什么感想，他说在片场上感到比较“反高潮”，并且解释说，每一位演员的杀青日都是如此。

　　“我们全剧并不是按照时间顺序来拍摄的，所以没有那种情感累积到顶峰的戏份，”丁拉基说。“只是说，‘彼特·丁拉基拍完了。’虽然这个过程很反高潮，但我的最后一天是苦乐参半、非常美好。我爱的很多人那天都在片场，即使他们并没有在工作，他们也来看我了，这真的太美好了，其它卡司杀青的时候，我也是尽量这么干的。”


孩子们都长大啦

　　“如果是别人的杀青日，我也会去道个别，”他继续说。“这很难的，我就不说他们的名字或者角色的名字了，但其中一位年轻的演员刚刚拍完了最后一季的戏份，每个人都不行了。这个人是在这个剧的拍摄过程中长大的，TA之前还是个孩子，现在已经变成成年人了。”（三傻？二丫？布兰？……）

　　“就好像我们见证了这个人和自己的童年说再见，”他说，“我知道《权力的游戏》只是个电视剧，但它也是我们的人生呀。”

　　《权游》第八季将于明年上半年播出，敬请期待。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小恶魔 权力的游戏 美剧 彼特·丁拉基
关注时光网微信

相关电影/影人

权力的游戏

权力的游戏 (2011)

9.1

导演：艾伦·泰勒

主演：基特·哈灵顿

在线播放

彼特·丁拉基

彼特·丁拉基

Peter Dinklage

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

定了！内地姜文《邪不压正》出征奥斯卡

华语片冲奥路：张艺谋三次入围，李安唯一获奖

9
奥斯卡官方公布最佳外语片完整申报名单，内地选送姜文《..
2

这才是真正的视听盛宴！

那些影坛大导的MV代表作

在各位影坛大导的掌控下，影像与音乐的碰撞，定会带给你..
3

宫崎骏之外最重要的日本动画大师

今敏诞辰55周年 回望短暂艺术生涯

2018年10月12日深夜寥寥几笔缅怀今 敏，没错，今天正是..
4

垂死新娘复仇路为何成为经典

纪念《杀死比尔》上映15周年

或许他再也不会拍出一部像《杀死比尔》这样纯粹的迷影电..
5

乌尔善《封神三部曲》首发概念海报

经典角色皆在其中 “阴阳之战”呼之欲出

9
《封神三部曲》此次发布的首款概念海报，暗藏着与电影情..

查看更多