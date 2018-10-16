时光网讯
如果你是《权力的游戏》
“小恶魔”提里昂·兰尼斯特的粉丝，那可要做好充分的心里准备了，因为刚刚获得艾美奖“剧情类剧集最佳男配角”不久的彼特·丁拉基
，在近日谈到自己在HBO这一爆款美剧中角色的命运时说，小恶魔能不能活到剧终，还不好说哦。
彼特·丁拉基因其最新作品《与艾维共进晚餐》
接受外媒采访时，为记者讲述了他所饰角色，在大卫·贝尼奥夫
与D·B·魏斯
联手打造的这一美剧中，第八季也是最后一季的结尾，是何感受。虽然理论上他不能给出任何剧透，但信息量可真不少。“我觉得非常……我得小心措辞，”丁拉基说。“我认为小恶魔这个角色的结局很好，无论结局具体是什么，死亡是一种很不错的出路
。”
新片剧照（左为《五十度灰》系列男主詹米·多南）
不过记者本人的解读是，“我并不认为丁拉基是在暗示说小恶魔死了，他只是指出了这个角色可能遇到的一种结局”。至于丁拉基对于拍摄自己角色在剧中的最后一幕，有什么感想，他说在片场上感到比较“反高潮”，并且解释说，每一位演员的杀青日都是如此。
“我们全剧并不是按照时间顺序来拍摄的，所以没有那种情感累积到顶峰的戏份，”丁拉基说。“只是说，‘彼特·丁拉基拍完了。’虽然这个过程很反高潮，但我的最后一天是苦乐参半、非常美好。我爱的很多人那天都在片场，即使他们并没有在工作，他们也来看我了，这真的太美好了，其它卡司杀青的时候，我也是尽量这么干的。”
孩子们都长大啦
“如果是别人的杀青日，我也会去道个别，”他继续说。“这很难的，我就不说他们的名字或者角色的名字了，但其中一位年轻的演员刚刚拍完了最后一季的戏份，每个人都不行了。这个人是在这个剧的拍摄过程中长大的，TA之前还是个孩子，现在已经变成成年人了。”（三傻？二丫？布兰？……）
“就好像我们见证了这个人和自己的童年说再见，”他说，“我知道《权力的游戏》只是个电视剧，但它也是我们的人生呀
。”
《权游》第八季将于明年上半年播出，敬请期待。