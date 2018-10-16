





新片剧照（左为《五十度灰》系列男主詹米·多南）





不过记者本人的解读是，“我并不认为丁拉基是在暗示说小恶魔死了，他只是指出了这个角色可能遇到的一种结局”。至于丁拉基对于拍摄自己角色在剧中的最后一幕，有什么感想，他说在片场上感到比较“反高潮”，并且解释说，每一位演员的杀青日都是如此。





“我们全剧并不是按照时间顺序来拍摄的，所以没有那种情感累积到顶峰的戏份，”丁拉基说。“只是说，‘彼特·丁拉基拍完了。’虽然这个过程很反高潮，但我的最后一天是苦乐参半、非常美好。我爱的很多人那天都在片场，即使他们并没有在工作，他们也来看我了，这真的太美好了，其它卡司杀青的时候，我也是尽量这么干的。”







孩子们都长大啦





“如果是别人的杀青日，我也会去道个别，”他继续说。“这很难的，我就不说他们的名字或者角色的名字了，但其中一位年轻的演员刚刚拍完了最后一季的戏份，每个人都不行了。这个人是在这个剧的拍摄过程中长大的，TA之前还是个孩子，现在已经变成成年人了。”（三傻？二丫？布兰？……）









《权游》第八季将于明年上半年播出，敬请期待。