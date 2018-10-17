CW台《绿箭侠》、《闪电侠》和《超级少女》的联动剧集《异世界》发布首款海报。闪电侠与绿箭侠互换战衣，不过也有可能连身份都换了？





塔伦·埃格顿领衔主演的《罗宾汉：起源》曝光一款正式海报，众角色集体亮相，塔伦·埃格顿饰演的罗宾汉，杰米·福克斯饰演小约翰和伊芙·休森饰演的罗宾汉情人梅德·玛丽安大头亮相，此外，詹米·多南饰饰演的同父异母兄弟和本·门德尔森出演的反派诺丁汉郡长也现身海报之中。该片将于2018年11月21日在北美上映。





凯拉·奈特莉和亚历山大·斯卡斯加德主演的《余波》曝光首款海报。该片定档明年4月24日。该片故事设定在1946年二战刚结束的德国汉堡，讲述奉命驻扎的英军上校刘易斯一家住进一家德国人家中发生的故事。





《宠儿》发布一款国际版海报，该片已经确定将决逐颁奖季，将力推英国女星奥利维亚·科尔曼冲击今年的奥斯卡最佳女主角。影片另两位女主“石头姐”艾玛·斯通与蕾切尔·薇姿将向最佳女配角提名发起挑战。该片将于明年3月1日英国公映。





此外，CW台《绿箭侠》、《闪电侠》和《超级少女》的联动剧集《异世界》发布首款海报。闪电侠与绿箭侠互换战衣，不过也有可能连身份都换了？该剧将于12月9日首播。

编辑：ruo