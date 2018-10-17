网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

闪电侠与绿箭侠联动剧集互换身份？

《罗宾汉：起源》《余波》等片新曝海报

2018-10-17 09:13:02 来源：Mtime时光网

CW台《绿箭侠》、《闪电侠》和《超级少女》的联动剧集《异世界》发布首款海报。闪电侠与绿箭侠互换战衣，不过也有可能连身份都换了？
      时光网讯 《罗宾汉：起源》《余波》《宠儿》等好莱坞新作发布全新海报。CW台多部超英剧集的联动剧集《异世界》也发布了首款海报，闪电侠与绿箭侠互换了战衣，引人遐想。

      塔伦·埃格顿领衔主演的《罗宾汉：起源》曝光一款正式海报，众角色集体亮相，塔伦·埃格顿饰演的罗宾汉，杰米·福克斯饰演小约翰和伊芙·休森饰演的罗宾汉情人梅德·玛丽安大头亮相，此外，詹米·多南饰饰演的同父异母兄弟和本·门德尔森出演的反派诺丁汉郡长也现身海报之中。该片将于2018年11月21日在北美上映。

      凯拉·奈特莉和亚历山大·斯卡斯加德主演的《余波》曝光首款海报。该片定档明年4月24日。该片故事设定在1946年二战刚结束的德国汉堡，讲述奉命驻扎的英军上校刘易斯一家住进一家德国人家中发生的故事。

      《宠儿》发布一款国际版海报，该片已经确定将决逐颁奖季，将力推英国女星奥利维亚·科尔曼冲击今年的奥斯卡最佳女主角。影片另两位女主“石头姐”艾玛·斯通与蕾切尔·薇姿将向最佳女配角提名发起挑战。该片将于明年3月1日英国公映。

      此外，CW台《绿箭侠》、《闪电侠》和《超级少女》的联动剧集《异世界》发布首款海报。闪电侠与绿箭侠互换战衣，不过也有可能连身份都换了？该剧将于12月9日首播。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 罗宾汉：起源 余波 海报
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

罗宾汉：起源

罗宾汉：起源 (2018)

0.0

导演：奥托·巴瑟斯特

主演：塔伦·埃格顿

在线播放

余波

余波 (2019)

0.0

导演：詹姆斯·肯特

主演：凯拉·奈特莉

在线播放

宠儿

宠儿 (2018)

0.0

导演：欧格斯·兰斯莫斯

主演：奥利维亚·科尔曼

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

这才是真正的视听盛宴！

那些影坛大导的MV代表作

在各位影坛大导的掌控下，影像与音乐的碰撞，定会带给你..
2

宫崎骏之外最重要的日本动画大师

今敏诞辰55周年 回望短暂艺术生涯

2018年10月12日深夜寥寥几笔缅怀今 敏，没错，今天正是..
3

狂欢！11月好莱坞进口片扎堆上映

《毒液》《神奇动物2》《海王》接踵而来

羡慕吧！中国观众将比美国提早两周看到DC年度大片《海王..
4

乌尔善《封神三部曲》首发概念海报

经典角色皆在其中 “阴阳之战”呼之欲出

9
《封神三部曲》此次发布的首款概念海报，暗藏着与电影情..
5

《无双》所有疑点，导演全部回应在这篇

让庄文强告诉你为什么它不是《非常嫌疑犯》

《无双》票房剑指10亿，庄文强接受时光网独家专访答疑。..

查看更多