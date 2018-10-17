原始人道哥面对骑着钢铁战象的“暴君”努斯，投掷长矛与强敌对峙。片中道哥所在的“石器时代”部落被努斯所率领的“青铜时代”部落赶出家园，为了挽救部落，道哥向努斯宣战，打响对决。





海报中，原始人道哥面对骑着钢铁战象的“暴君”努斯，面不改色的投掷长矛与强敌对峙。片中原始人道哥所在的“石器时代”部落被“暴君”努斯所率领的“青铜时代”部落赶出了家园，为了挽救部落，道哥向努斯宣战，打响了一场史前世纪对决。









《无敌原始人》的豪华配音阵容中出现了“抖森”汤姆·希德勒斯顿、奥斯卡最佳男主角“小雀斑“埃迪·雷德梅恩、”二丫“麦茜·威廉姆斯、戛纳电影节最佳男演员“小矮星彼得”蒂莫西·斯波等一众欧美大咖。





为了演绎出片中角色的特质，“抖森”让导演在现场给他做“马杀鸡”，以便发出角色需要的声音。“小雀斑”和“二丫”手舞足蹈地大喊大叫，滑稽地模拟出片中原始人的样子。他们的敬业得到了导演尼克·帕克的赞扬“是他们赋予了角色灵魂。”在影片中，“抖森”配音的暴君和“小雀斑”配音的道哥是作为两个敌对部落的领袖，将在片中展开对决。









在见到幕后拍摄实景时，“小雀斑”惊叹道“太了不起了。“抖森认为：“是幕后工作人员超乎寻常的辛劳造就了这些场景，用看似笨拙的方式呈现了最真实的效果。”作为阿德曼公司迄今为止制作的最大规模的冒险之旅，匠心打造出的《无敌原始人》会给观众带来更为丰富的观影体验。

编辑：hello王小羊