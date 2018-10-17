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由“抖森”汤姆·希德勒斯顿
、“小雀斑”埃迪·雷德梅恩
等一众欧美明星参与原版配音的动画电影《无敌原始人》
即将在10月19日全国公映，影片由法国映欧嘉纳影业，顶级黏土定格动画公司英国阿德曼动画公司制作、四次获得奥斯卡金像奖的尼克·帕克执导。今日电影曝光英雄版海报和剧照。
海报中，原始人道哥面对骑着钢铁战象的“暴君”努斯，面不改色的投掷长矛与强敌对峙。片中原始人道哥所在的“石器时代”部落被“暴君”努斯所率领的“青铜时代”部落赶出了家园，为了挽救部落，道哥向努斯宣战，打响了一场史前世纪对决。
原始人道哥如同阿德曼曾经制作的动画《小鸡快跑》
中不愿被做成鸡肉馅饼而奋起反抗的小鸡们一样，是一位典型的“阿德曼”英雄。
《无敌原始人》的豪华配音阵容中出现了“抖森”汤姆·希德勒斯顿、奥斯卡最佳男主角“小雀斑“埃迪·雷德梅恩、”二丫“麦茜·威廉姆斯、戛纳电影节最佳男演员“小矮星彼得”蒂莫西·斯波等一众欧美大咖。
为了演绎出片中角色的特质，“抖森”让导演在现场给他做“马杀鸡”，以便发出角色需要的声音。“小雀斑”和“二丫”手舞足蹈地大喊大叫，滑稽地模拟出片中原始人的样子。他们的敬业得到了导演尼克·帕克的赞扬“是他们赋予了角色灵魂。”在影片中，“抖森”配音的暴君和“小雀斑”配音的道哥是作为两个敌对部落的领袖，将在片中展开对决。
《小羊肖恩》
讲述的是小绵羊肖恩和伙伴们在农场生活的故事，而《无敌原始人》由《小羊肖恩》的原班人马打造，作为一部全实景拍摄的黏土动画，为了将石器时代和青铜时代两个世界做出真实感，幕后班底用黏土制作出了按真实大小微缩的模型，完整地创造出了一个世界，即使是微缩后场景，也令每一个细节保持精细，就连手掌大小的建筑大门上的裂缝都栩栩如生。
在见到幕后拍摄实景时，“小雀斑”惊叹道“太了不起了。“抖森认为：“是幕后工作人员超乎寻常的辛劳造就了这些场景，用看似笨拙的方式呈现了最真实的效果。”作为阿德曼公司迄今为止制作的最大规模的冒险之旅，匠心打造出的《无敌原始人》会给观众带来更为丰富的观影体验。
编辑：hello王小羊