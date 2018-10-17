平遥影展热议“表演不是表情包”,《宝贝儿》导演刘杰认为“最好的表演就是跟电影浑然天成”，演员李梦坦言：“表演是我走进角色内心的一个过程。”





平遥国际电影展创始人贾樟柯作为开场嘉宾现身论坛，他提出：“现在是需要我们重新理解、认识表演的关键时刻，对提升整个中国电影的质量至关重要。”





谈及优秀的表演应该是怎么样的，来自影视行业的各位从业者给出了自己的答案。









聊到导演选择演员的标准，刘杰称，自己选择演员的标准就是要跟影片合拍：“如果是拍现实主义的艺术片，真实就非常重要；如果是喜剧类型的片子，就需要夸张一点的表演和形象。”此外，他还详细分享了此次与杨幂合作现实主义文艺片《宝贝儿》时的沟通过程，并表示造型和形体动作加在一起，使得杨幂的形象非常符合女主角的设定。他透露，在拍戏过程中，即使在不演戏时，杨幂都会按照他的要求，像在影片里那样走路， “我要求生活中的她就是这种样子，一种小小的瘦弱感，那种劲儿，才容易把观众带进来。”





在不同的影片中，导演韩杰分别与素人演员、类型化演员和明星偶像有过合作，谈及与不同演员的沟通，他总结，要统一出一个总原则，建立一个信念，导演通过这个观念来跟演员深入聊，以达到一种内在沟通，让演员从内心领悟导演想要的东西。





此外，韩杰认为，与职业演员与非职业演员合作，各有各的难：“与职业演员合作，难在让他们改变自己已有的表演观念；而对于非职业演员，他们的表演是杂乱无章和不受控制的，难点在于让其融入氛围中，慢慢相信要讲的故事是真的。”





论坛现场，李梦分享了自己最近两部新片《海上浮城》和《那个我最亲爱的陌生人》拍摄时与不同导演合作时的经历。





《海上浮城》导演是美籍华人，他的的剧组会有一个严格的规则和具体流程，而在台湾拍戏时则比较自由——她在台湾呆了半年，前三个月都在体验生活，到了拍摄的时候，体验生活的部分对她影响很大：“这是在挖自己的一个过程。”





此外，嘉宾们还针对目前表演界的一些现象发表了观点。现在，很多还未毕业的学生就开始接戏，在新浪娱乐事业部总经理陈弋弋陈弋弋看来，中国娱乐行业的迅速发展，反衬出艺人不足的现状。同时，经纪公司开始做艺人表演方面的教学，选秀、网红制造等多种方式都为新人提供了很好的渠道：“这些都是好的现象，艺人教学与现实接轨，是非常有必要的。”

编辑：隐饮