时光网讯
曾经感动全球亿万观众的奥斯卡最佳纪录片《帝企鹅日记》
第二部《帝企鹅日记2》
已经在上个周末全国公映。今日官方再次发布了一张全家福海报，透过冰窟可见空旷雪地上的企鹅一家三口，两只大企鹅头靠头亲昵地相互依偎，一起低头望着他们的小宝贝儿。小企鹅鸟喙和爸爸亲热地碰在一起。
早在《帝企鹅日记2》即将上映的消息一经公布，就得到了各界明星的支持，著名演员张歆艺
就是其中一个，作为电影的“首席自来水”，张歆艺不仅频频在微博为《帝企鹅日记2》摇旗呐喊，还担任了电影终极预告的配音工作，身为准妈妈的她更是在看完电影后喊袁弘学帝企鹅爸爸承担带娃重任。
素来热衷公益的环保达人江一燕
为《帝企鹅日记2》演唱了一首推广曲，呼吁观众走进电影院了解帝企鹅，保护极地动物。
除了张歆艺和江一燕，影片还得到了谭维维
、崔永元
的鼎力打call，作为两个孩子妈妈的章子怡
更是在微博宣称一定要带孩子去看这部电影，可见小企鹅的魅力已经萌倒娱乐圈各界人士。
2006年一部叫《帝企鹅日记》的纪录片一经推出，即在全球范围内掀起一股“企鹅热”，《帝企鹅日记》也成为最早登陆中国大银幕的优秀纪录片之一。如今一转眼十几年过去了，在大银幕上再见帝企鹅，不少观众都因此回忆起观看第一部电影时的光景。
据悉，《帝企鹅日记2》讲述的是小企鹅在南极极端环境中勇敢对抗风雪和天敌，努力长大的故事。
编辑：hello王小羊