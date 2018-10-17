《我的间谍前男友》发布推广曲《别惹女孩》并曝光一支推广曲MV，火箭少女101中的酷女孩Yamy特别献唱。





《别惹女孩》是一首独属于当代女孩的“战歌”，Yamy独特的嗓音为歌曲注入了独一无二的酷劲和狠劲。《别惹女孩》诠释了一种全新的“女子力”，倡导女孩们要勇于打破旁人对自己的固有印象，活出自己的鲜活态度。





这正如《我的间谍前男友》中的奥黛丽（米拉·库尼斯饰）和摩根（凯特·麦克金农饰），这两位平凡的废柴姐妹花敢于摆脱生活中的桎梏，从自己的安全区中突围而出，敢于“接受反叛”，享受属于自己的“大女主剧情”。





“她们之间的化学反应很有意思，两个完全不同的人却有着很多共同点，但是又有着截然不同的行动频率。”导演苏珊娜·福格尔这样评价米拉和凯特。无论是戏里还是戏外，两人都有说不完的话，虽然是第一次合作，却仿佛是多年老友一般默契。





电影中，这对搭档狂飙欧洲大陆，一路惊声尖笑；电影之外，两人依然化身活宝闺蜜，奉献无数笑料。凯特·麦克金农在接受采访时表示，与米拉的相处让人非常愉快，“她真的能让我开怀大笑，我们简直是天生一对。”





《我的间谍前男友》以一对居住在洛杉矶的废柴闺蜜奥黛丽和摩根为主角，女主奥黛丽因前男友的间谍身份，意外被卷入一场国际阴谋，从而被迫与闺蜜摩根在欧洲大陆上演惊心动魄又啼笑皆非的国际逃亡之旅。





电影已于10月14日开启全国29城点映，有不少影迷盛赞米拉和凯特的表演，称电影是“近期喜剧最佳”。也有影迷对片中紧凑密集的枪战追车场面印象深刻，有网友调侃：“电影中各种角色死得紧锣密鼓鞭炮齐鸣，没一点儿磨叽。”

编辑：hello王小羊