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《铁血战士》coser空降成都玩转街头

玩滑板跳街舞 开启好莱坞大片十月狂欢

2018-10-17 10:53:08 来源：Mtime时光网

《铁血战士》coser空降成都玩转街头，该片将于10月26日登陆内地院线。
       时光网讯《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导的好莱坞科幻动作冒险大片《铁血战士》10月26日即将在内地上映。这也是十月唯一的一部好莱坞动作大片。近日潮流文化的盛事第二届“造势”潮流文化聚会在成都举办，铁血战士点燃街头文化新主张。

       《铁血战士》作为科幻动作大片的元老级人物，自1987年由阿诺德·施瓦辛格主演的第一部以来出世，每部新作品都轰动一时。此次 “铁血战士”主题的造势街头文化聚会中，铁血战士成为了潮流的中心。

       进场前，就能看到美术馆外覆盖整个墙面的海报，铁血战士穿着潮鞋、手持篮球身着篮球服一副要跨栏上分的气势，涂鸦的画风集中展现了街头人自信、张扬的个性。门口还摆放了铁血战士同人雕塑，以主人公的姿态迎接潮人们的到来。 

       进入馆内，铁血战士的气息愈发浓厚，巨大的展牌下有真人coser与参观展会的潮人们互动，此次不仅有“男铁血”、还有肤白貌美大长腿的“女铁血”。场馆内的巨型涂鸦墙引人注目，铁血战士摆着帅气的造型彰显宇宙最强猎手的霸气。

       《铁血战士》讲述狙击手奎恩·麦肯纳（波伊德·霍布鲁克饰代表作《金刚狼3》）与外星人铁血战士激烈交战，艰难脱身后将捡到的外星人高级装备秘密寄回家。奎恩的儿子（雅各布·特伦布莱饰代表作《房间》）以为是父亲送的礼物摆玩，却意外引来铁血战士同伴。10月26日即将登陆内地院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 铁血战士
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导演：沙恩·布莱克

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