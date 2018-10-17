《铁血战士》coser空降成都玩转街头，该片将于10月26日登陆内地院线。









进场前，就能看到美术馆外覆盖整个墙面的海报，铁血战士穿着潮鞋、手持篮球身着篮球服一副要跨栏上分的气势，涂鸦的画风集中展现了街头人自信、张扬的个性。门口还摆放了铁血战士同人雕塑，以主人公的姿态迎接潮人们的到来。





进入馆内，铁血战士的气息愈发浓厚，巨大的展牌下有真人coser与参观展会的潮人们互动，此次不仅有“男铁血”、还有肤白貌美大长腿的“女铁血”。场馆内的巨型涂鸦墙引人注目，铁血战士摆着帅气的造型彰显宇宙最强猎手的霸气。





编辑：隐饮