网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

陆毅袁泉相濡以沫共度浮沉时代

《风再起时》曝“岁月·爱情”版海报

2018-10-17 10:58:26 来源：Mtime时光网

《风再起时》于今日发布“岁月·爱情”版海报，画面中陆毅和袁泉化身改革年代相伴而行的青年夫妻。
　　时光网讯  陆毅袁泉领衔主演，朱雨辰、徐洪浩、王维维、韩童生、丁勇岱、张龄心、吴刚、张晨光等众多演员加盟，献礼改革开放四十周年的电视剧《风再起时》，于今日发布“岁月·爱情”版海报，画面中陆毅袁泉化身改革年代相伴而行的青年夫妻。该剧预计十月底登陆湖南卫视金鹰独播剧场。

　　《风再起时》以1985年进入全面改革阶段为时代背景，讲述了我国在经济体制改革时期的历程与成就，以方邦彦、何有邻、康宁三个出身背景性格各不相同的青年迥异的发展之路为主线，在改革开放的新时期下，他们既面临发展机遇也经历时代挑战。有人能坚守本心，有人却迷失于花花世界。

　　除此之外，青梅竹马的方邦彦、何晓莺在改革年代携手同行、努力拼搏的鲜活感情也引人关注。

　　剧中陆毅饰演的方邦彦作为军人转业的新一代企业家代表，有理想、有信念，在改革时代的洪流中坚守本心，积极投身国家经济建设，在改革时代中抓住机遇，在事业上也屡获突破。袁泉饰演的何晓莺作为出身高干家庭的高知女性，拥有乌托邦式的浪漫与想象又兼具时代特色的风骨，在诸多考验中逐渐找到了实现自身价值的方向，最终蜕变为新时代独立自主的女性。

　　方邦彦、何晓莺两人青梅竹马，在国家变革中，两人经历多年风风雨雨，有过甜蜜瞬间，也有纷乱波折的时刻，最终目标梦想一致，彼此理解，在改革的浪潮中携手同行，相濡以沫。电视剧对感情塑造颇为讲究，从多方面入手，在诸多对细节的刻画中，令角色更为丰满和立体。

   编辑：hello王小羊

关键词： 风再起时 海报
关注时光网微信

相关电影/影人

风再起时

风再起时 (2019)

0.0

导演：付宁

主演：陆毅 袁泉

在线播放

陆毅

陆毅

Yi Lu

职业：演员

查看影人作品  >

袁泉

袁泉

Quan Yuan

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

这才是真正的视听盛宴！

那些影坛大导的MV代表作

在各位影坛大导的掌控下，影像与音乐的碰撞，定会带给你..
2

宫崎骏之外最重要的日本动画大师

今敏诞辰55周年 回望短暂艺术生涯

2018年10月12日深夜寥寥几笔缅怀今 敏，没错，今天正是..
3

狂欢！11月好莱坞进口片扎堆上映

《毒液》《神奇动物2》《海王》接踵而来

羡慕吧！中国观众将比美国提早两周看到DC年度大片《海王..
4

乌尔善《封神三部曲》首发概念海报

经典角色皆在其中 “阴阳之战”呼之欲出

9
《封神三部曲》此次发布的首款概念海报，暗藏着与电影情..
5

《无双》所有疑点，导演全部回应在这篇

让庄文强告诉你为什么它不是《非常嫌疑犯》

《无双》票房剑指10亿，庄文强接受时光网独家专访答疑。..

查看更多