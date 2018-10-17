《风再起时》于今日发布“岁月·爱情”版海报，画面中陆毅和袁泉化身改革年代相伴而行的青年夫妻。





《风再起时》以1985年进入全面改革阶段为时代背景，讲述了我国在经济体制改革时期的历程与成就，以方邦彦、何有邻、康宁三个出身背景性格各不相同的青年迥异的发展之路为主线，在改革开放的新时期下，他们既面临发展机遇也经历时代挑战。有人能坚守本心，有人却迷失于花花世界。





除此之外，青梅竹马的方邦彦、何晓莺在改革年代携手同行、努力拼搏的鲜活感情也引人关注。





剧中陆毅饰演的方邦彦作为军人转业的新一代企业家代表，有理想、有信念，在改革时代的洪流中坚守本心，积极投身国家经济建设，在改革时代中抓住机遇，在事业上也屡获突破。袁泉饰演的何晓莺作为出身高干家庭的高知女性，拥有乌托邦式的浪漫与想象又兼具时代特色的风骨，在诸多考验中逐渐找到了实现自身价值的方向，最终蜕变为新时代独立自主的女性。





方邦彦、何晓莺两人青梅竹马，在国家变革中，两人经历多年风风雨雨，有过甜蜜瞬间，也有纷乱波折的时刻，最终目标梦想一致，彼此理解，在改革的浪潮中携手同行，相濡以沫。电视剧对感情塑造颇为讲究，从多方面入手，在诸多对细节的刻画中，令角色更为丰满和立体。

编辑：hello王小羊