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园子温监制电影《破梦游戏》曝特辑

演员宋威龙陈都灵挑战“人生第一次”

2018-10-17 11:13:41 来源：Mtime时光网

《破梦游戏》发布动作特辑。这支特辑记录了演员们在幕后的体能训练、威亚训练以及刀枪使用训练等点滴。

动作特辑

　　时光网讯  将于11月9日全国上映的电影《破梦游戏》发布动作特辑。这支特辑记录了演员们在幕后的体能训练、威亚训练以及刀枪使用训练等点滴。据了解，影片由韩琰执导，园子温（日本）监制，宋威龙陈都灵、张宥浩、盖玥希、曹曦文、高圣远、吕绍聪、佟大为等出演。

　　《破梦游戏》讲述了少女江函（陈都灵 饰）为找寻父亲死因，无意间坠入名为《万梦千魂》的虚拟游戏世界并与南极（宋威龙 饰）、寿司（张宥浩 饰）等人开启了一场冒险“破梦”之旅，逐步解开藏匿在游戏背后的阴谋谜团。

　　作为国内鲜有的“赛博朋克”风格影片，《破梦游戏》不仅在视觉上呈现了“科幻mix虚拟”的效果，还在动作戏上狠下功夫，以紧张刺激的枪战画面、拳拳到肉的打斗画面等热血镜头来营造赛博朋克独有的“燃”。

　　从角色上来说，整部影片中不论是正面还是反面角色、不管是男生还是女生，清一色都有大段动作戏的加持。就连本是柔弱“设置”的少女江函，也双手持刀和剧中反派角色娜娜米上演了精彩大对决，刀刀致命、步步危机。

　　看似轻松惬意的动作耗费的体力难以计算，对于影片主演来说这些“飞檐走壁”和“舞刀弄枪”基本都属于人生第一次。“像吊威亚的时候，我会不自主发力，但其实应该是要顺着它力气的，不然会伤到自己。特别是有对手演员一起的时候，我的压力会特别大。”宋威龙在动作特辑中表示。

　　然而顶住压力、倾尽所有“拼”出来的效果让人满意，“看到剪辑完成的影片，觉得一切都是值得的！”如同陈都灵所说，所有的辛苦都有了回报。

   编辑：hello王小羊

关键词： 破梦游戏 特辑
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