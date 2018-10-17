网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《胡桃夹子和四个王国》内地定档11.2

麦肯芝弗依主演 致敬同名童话开拓奇幻冒险

2018-10-17 11:12:43 来源：Mtime时光网

《胡桃夹子和四个王国》内地定档11月2日上映，两款中国海报波阿哥，该片在致敬同名童话原作的同时，开拓了全新故事情节，演绎了一场发生在奇幻瑰丽，但又危机四伏的神秘国度中的冒险。
        时光网讯 10月17日，奇幻冒险片《胡桃夹子和四个王国》(The Nutcracker and the Four Realms)宣布将于11月2日在内地公映，同时发布两款中国海报。继《美女与野兽》(Beauty and the Beast)之后，迪士尼将携手《星际穿越》(Interstellar)美少女麦肯芝·弗依(Mackenzie Foy)、凯拉·奈特莉(Keira Knightley)、海伦·米伦(Helen Mirren)等群星，再度将经典童话用真人形式搬上银幕。

       作为迪士尼经典童话真人电影系列的又一力作，《胡桃夹子和四个王国》 在致敬同名童话原作的同时，开拓了全新故事情节，演绎了一场发生在奇幻瑰丽，但又危机四伏的神秘国度中的冒险。
 
        本片中，充满好奇心的少女克拉拉为了寻找打开母亲遗物的钥匙，意外穿越到一个神秘的平行世界。虽然克拉拉游历了前所未有的美景，结识了糖梅仙子等新奇的朋友，她很快发现这个世界里暗流涌动，即将爆发一场危机。为了让这个世界恢复和平，并找回自己梦寐以求的钥匙，克拉拉必须冒险前往阴森的第四王国，挑战专横的姜母女王和她阴森怪诞的手下。
 
        《胡桃夹子和四个王国》演员阵容十分强大：出演女主角克拉拉的麦肯芝·弗依清丽动人且极有天赋，她在《星际穿越》中饰演的童年墨菲令人印象深刻，小小年纪就多次获得表演奖项或提名；为弗依保驾护航的更是奥斯卡级的璀璨群星——英伦玫瑰，奥斯卡提名获得者凯拉·奈特莉，将化身美艳高贵的糖梅仙子；而影坛传奇，奥斯卡影后海伦·米伦，则演绎带有邪魅气质、令人耳目一新的姜母女王。
 
        《胡桃夹子和四个王国》将于11月2日在内地上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 胡桃夹子和四个王国
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

胡桃夹子和四个王国

胡桃夹子和四个王国 (2018)

0.0

导演：莱塞·霍尔斯道姆

主演：麦肯芝·弗依

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

这才是真正的视听盛宴！

那些影坛大导的MV代表作

在各位影坛大导的掌控下，影像与音乐的碰撞，定会带给你..
2

宫崎骏之外最重要的日本动画大师

今敏诞辰55周年 回望短暂艺术生涯

2018年10月12日深夜寥寥几笔缅怀今 敏，没错，今天正是..
3

狂欢！11月好莱坞进口片扎堆上映

《毒液》《神奇动物2》《海王》接踵而来

羡慕吧！中国观众将比美国提早两周看到DC年度大片《海王..
4

乌尔善《封神三部曲》首发概念海报

经典角色皆在其中 “阴阳之战”呼之欲出

9
《封神三部曲》此次发布的首款概念海报，暗藏着与电影情..
5

《无双》所有疑点，导演全部回应在这篇

让庄文强告诉你为什么它不是《非常嫌疑犯》

《无双》票房剑指10亿，庄文强接受时光网独家专访答疑。..

查看更多