时光网讯
10月17日，奇幻冒险片《胡桃夹子和四个王国》
(The Nutcracker and the Four Realms)宣布将于11月2日在内地公映，同时发布两款中国海报。继《美女与野兽》
(Beauty and the Beast)之后，迪士尼将携手《星际穿越》
(Interstellar)美少女麦肯芝·弗依
(Mackenzie Foy)、凯拉·奈特莉
(Keira Knightley)、海伦·米伦(Helen Mirren)等群星，再度将经典童话用真人形式搬上银幕。
作为迪士尼经典童话真人电影系列的又一力作，《胡桃夹子和四个王国》
在致敬同名童话原作的同时，开拓了全新故事情节，演绎了一场发生在奇幻瑰丽，但又危机四伏的神秘国度中的冒险。
本片中，充满好奇心的少女克拉拉为了寻找打开母亲遗物的钥匙，意外穿越到一个神秘的平行世界。虽然克拉拉游历了前所未有的美景，结识了糖梅仙子等新奇的朋友，她很快发现这个世界里暗流涌动，即将爆发一场危机。为了让这个世界恢复和平，并找回自己梦寐以求的钥匙，克拉拉必须冒险前往阴森的第四王国，挑战专横的姜母女王和她阴森怪诞的手下。
《胡桃夹子和四个王国》
演员阵容十分强大：出演女主角克拉拉的麦肯芝·弗依清丽动人且极有天赋，她在《星际穿越》
中饰演的童年墨菲令人印象深刻，小小年纪就多次获得表演奖项或提名；为弗依保驾护航的更是奥斯卡级的璀璨群星——英伦玫瑰，奥斯卡提名获得者凯拉·奈特莉，将化身美艳高贵的糖梅仙子；而影坛传奇，奥斯卡影后海伦·米伦，则演绎带有邪魅气质、令人耳目一新的姜母女王。
编辑：隐饮