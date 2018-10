10月17日,奇幻冒险片 《胡桃夹子和四个王国》 (The Nutcracker and the Four Realms)宣布将于11月2日在内地公映,同时发布两款中国海报。继 《美女与野兽》 (Beauty and the Beast)之后,迪士尼将携手 《星际穿越》 (Interstellar)美少女 麦肯芝·弗依 (Mackenzie Foy)、 凯拉·奈特莉 (Keira Knightley)、海伦·米伦(Helen Mirren)等群星,再度将经典童话用真人形式搬上银幕。