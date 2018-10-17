时光网讯
富士电视台日剧《电车男》
将被好莱坞翻拍成歌舞片，由亚当·山克曼
（《摩登家庭》《欢乐合唱团》《初恋的回忆》
）执导并任执行制片。这是富士台日剧第一次被好莱坞翻拍。
导演亚当·山克曼
《电车男》
是根据网络上的留言板内容改编而成，是交杂着感动和笑声的真实故事。后来一个叫中野独人的人把这些帖子做了删减和整合后，在保留2ch版式的前提下，将其整理成册，并将版权卖于了新潮社，于是在2004年的10月22日，名为《电车男》
的小说正式上市。
后来这个故事被改编成多种形式，包括5个版本的漫画、电影、舞台剧、朗读剧，以及富士台的电视剧。2006年7月，小说的英文版《Train Man》发行。
电视剧版讲述山田刚司（伊藤淳史
饰）是个矮小、不打扮，不起眼的男人，迷恋游戏动漫（俗称御宅族），每天做电车回家。沙织（伊东美咲
饰）是某大公司的高级OL，漂亮文雅，大家都叫她“爱马仕小姐”每天也做电车回家。
电视剧版《电车男》
一日，在空荡的电车上，有个醉汉调戏沙织，平时胆小怕事的刚司不知哪来的勇气上前帮她解围，自此故事开始了......
这版电视剧2005年播出，创下最高收视率25.5%的纪录；11集的平均收视率达到21.2%。