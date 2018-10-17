





导演亚当·山克曼









后来这个故事被改编成多种形式，包括5个版本的漫画、电影、舞台剧、朗读剧，以及富士台的电视剧。2006年7月，小说的英文版《Train Man》发行。





电影版由山田孝之和中谷美纪主演











电视剧版《电车男》





一日，在空荡的电车上，有个醉汉调戏沙织，平时胆小怕事的刚司不知哪来的勇气上前帮她解围，自此故事开始了......





这版电视剧2005年播出，创下最高收视率25.5%的纪录；11集的平均收视率达到21.2%。



