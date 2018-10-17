网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

好莱坞如何讲述日本电车艳遇故事？

"电车男"翻拍歌舞片"欢乐合唱团"导演操刀

2018-10-17 14:03:13 来源：Mtime时光网

日剧《电车男》将被改编成好莱坞歌舞片。


　　时光网讯 富士电视台日剧《电车男》将被好莱坞翻拍成歌舞片，由亚当·山克曼《摩登家庭》《欢乐合唱团》《初恋的回忆》）执导并任执行制片。这是富士台日剧第一次被好莱坞翻拍。


导演亚当·山克曼

　　《电车男》是根据网络上的留言板内容改编而成，是交杂着感动和笑声的真实故事。后来一个叫中野独人的人把这些帖子做了删减和整合后，在保留2ch版式的前提下，将其整理成册，并将版权卖于了新潮社，于是在2004年的10月22日，名为《电车男》的小说正式上市。

　　后来这个故事被改编成多种形式，包括5个版本的漫画、电影、舞台剧、朗读剧，以及富士台的电视剧。2006年7月，小说的英文版《Train Man》发行。

电影版由山田孝之和中谷美纪主演

　　电视剧版讲述山田刚司（伊藤淳史饰）是个矮小、不打扮，不起眼的男人，迷恋游戏动漫（俗称御宅族），每天做电车回家。沙织（伊东美咲饰）是某大公司的高级OL，漂亮文雅，大家都叫她“爱马仕小姐”每天也做电车回家。


电视剧版《电车男》

　　一日，在空荡的电车上，有个醉汉调戏沙织，平时胆小怕事的刚司不知哪来的勇气上前帮她解围，自此故事开始了......

　　这版电视剧2005年播出，创下最高收视率25.5%的纪录；11集的平均收视率达到21.2%。

　　多部日本电影和好莱坞翻拍版的中间人、有“好莱坞亚洲翻拍片之王”制片人罗伊·李也将担任该片执行制片人。他此前的监制作品包括《美版午夜凶铃》《美国版咒怨》《鬼水怪谈》《触不到的恋人》《无间行者》等等。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 日剧 翻拍 电车男
关注时光网微信

相关电影/影人

电车男

电车男 (2005)

7.7

导演：武内英树

主演：伊藤淳史 伊东美咲

在线播放

亚当·山克曼

亚当·山克曼

Adam Shankman

职业：制作人 | 演员 | 导演

查看影人作品  >

罗伊·李

罗伊·李

Roy Lee

职业：制作人 | 演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

这才是真正的视听盛宴！

那些影坛大导的MV代表作

在各位影坛大导的掌控下，影像与音乐的碰撞，定会带给你..
2

宫崎骏之外最重要的日本动画大师

今敏诞辰55周年 回望短暂艺术生涯

2018年10月12日深夜寥寥几笔缅怀今 敏，没错，今天正是..
3

狂欢！11月好莱坞进口片扎堆上映

《毒液》《神奇动物2》《海王》接踵而来

羡慕吧！中国观众将比美国提早两周看到DC年度大片《海王..
4

乌尔善《封神三部曲》首发概念海报

经典角色皆在其中 “阴阳之战”呼之欲出

9
《封神三部曲》此次发布的首款概念海报，暗藏着与电影情..
5

《无双》所有疑点，导演全部回应在这篇

让庄文强告诉你为什么它不是《非常嫌疑犯》

《无双》票房剑指10亿，庄文强接受时光网独家专访答疑。..

查看更多