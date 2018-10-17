李连杰透露接拍真人版《花木兰》原因，只因为15岁的女儿对他说，“既然你不缺钱，现在有一家像迪士尼这么大的公司，去拍中国文化的电影，为什么不接呢？你能不能为我去拍这个电影？”













15岁的女儿问他说，“你缺钱啊？”李连杰说“没有啊”，原来是女儿怕他嫌片方给的片酬低。女儿对他说，“既然你不缺钱，现在有一家像迪士尼这么大的公司，去拍中国文化的电影，为什么不接呢？”李连杰被问得愣住了，女儿说“你能不能为我去拍这个电影？”这是她15年来第一次说这种话，李连杰最终改变主意接拍了《花木兰》。





迪士尼真人版《花木兰》由刘亦菲饰演花木兰一角 对于出演真人版《花木兰》一事，李连杰也曾对时光网记者做出回应：“我一早就说了，电影是我业余爱好，就像几个好朋友坐在一起，说咱们斗地主好不好？撸个串去不去？我业余爱好的东西都是顺其自然，演也可以，不演也可以，看某个机缘，机缘到了、好玩，就玩一玩。《花木兰》因为是中国文化中的一个故事，我觉得由迪士尼来制作很好，在全球范围内讲中国文化，觉得蛮有意义，或者叫蛮好玩的。” 对于出演真人版《花木兰》一事，李连杰也曾对时光网记者做出回应：“我一早就说了，电影是我业余爱好，就像几个好朋友坐在一起，说咱们斗地主好不好？撸个串去不去？我业余爱好的东西都是顺其自然，演也可以，不演也可以，看某个机缘，机缘到了、好玩，就玩一玩。《花木兰》因为是中国文化中的一个故事，我觉得由迪士尼来制作很好，在全球范围内讲中国文化，觉得蛮有意义，或者叫蛮好玩的。”



