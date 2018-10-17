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李连杰透露接拍真人版《花木兰》原因

竟是由于女儿一句话 "你能不能为我去拍?"

2018-10-17 15:16:14 来源：Mtime时光网

李连杰透露接拍真人版《花木兰》原因，只因为15岁的女儿对他说，“既然你不缺钱，现在有一家像迪士尼这么大的公司，去拍中国文化的电影，为什么不接呢？你能不能为我去拍这个电影？”
       

李连杰做客与主持人鲁豫的对谈节目

时光网讯 近日，功夫巨星李连杰做客与主持人鲁豫的对谈节目，畅谈他当初拒拍《黑客帝国》的原因，并透露最近接拍真人版《花木兰》的真实原因，竟是因为女儿希望他去拍。

        李连杰透露，“当初拒拍《黑客帝国》，是因为美国人让我拍三个月戏，但是让我在剧组待上九个月，美国人想把我所有（武打动作）的动态变成电脑数据，全部复制下来并且版权属于他们，我在想五年后十年后科技发展很快，我练了一辈子的武功，最后版权都变成你们的了，将来有一天把这个动态数据套上任何一个人的衣服，打出来的东西都是拟人的，而我只会越来越衰老，你那个永远是你的知识产权，我就不干了。”

        李连杰还透露，接拍迪士尼的真人电影《花木兰》，纯粹是因为女儿的一句话，刚开始别人找他，他并没有想拍。

        15岁的女儿问他说，“你缺钱啊？”李连杰说“没有啊”，原来是女儿怕他嫌片方给的片酬低。女儿对他说，“既然你不缺钱，现在有一家像迪士尼这么大的公司，去拍中国文化的电影，为什么不接呢？”李连杰被问得愣住了，女儿说“你能不能为我去拍这个电影？”这是她15年来第一次说这种话，李连杰最终改变主意接拍了《花木兰》。

        

迪士尼真人版《花木兰》由刘亦菲饰演花木兰一角

对于出演真人版《花木兰》一事，李连杰也曾对时光网记者做出回应：“我一早就说了，电影是我业余爱好，就像几个好朋友坐在一起，说咱们斗地主好不好？撸个串去不去？我业余爱好的东西都是顺其自然，演也可以，不演也可以，看某个机缘，机缘到了、好玩，就玩一玩。《花木兰》因为是中国文化中的一个故事，我觉得由迪士尼来制作很好，在全球范围内讲中国文化，觉得蛮有意义，或者叫蛮好玩的。” 

        据悉，迪士尼真人电影《花木兰》已于今年8月正式开机，刘亦菲将饰演“花木兰”一角，联袂出演的还有甄子丹、李截、安佑森乌特卡什·安邦德卡尔袁隆、马泰、赵家玲郑佩佩、纳尔逊·李、库姆·埃勒波拉，更有华人巨星巩俐李连杰加盟。该片改编自1998年同名迪士尼动画长片，将于中国和新西兰进行拍摄取景，2020年3月27日北美上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 花木兰 李连杰
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