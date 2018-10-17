时光网讯
原定于10月26日上映的电影《大轰炸》
，今日宣布取消放映计划，该片官微转发了一条导演萧峰
的微博称，“再多的事实都于事无补，再多的清白都难挡抹黑，再多的付出都难免决绝，是到放下的时候了。放下不是放弃 ，只是可怜了养育八年的孩子《大轰炸》
！向一直支持我的主创伙伴，向一直努力的发行团队，向仍对电影保有期待的观众道歉！余生坚信：天下大道，终会为好人而通畅。苍天有眼，报应定会终归其位。”
最近范冰冰
被曝光的“阴阳合同”偷税事件，也和这部电影有关。后据调查核实情况看，范冰冰在电影《大轰炸》
剧组拍摄过程中实际取得片酬3000万元，其中1000万元已经申报纳税，其余2000万元以拆分合同方式偷逃个人所得税618万元，少缴营业税及附加112万元，合计730万元。此外，还查出范冰冰及其担任法定代表人的企业少缴税款2.48亿元，其中偷逃税款1.34亿元。最终范冰冰被追缴税款2.55亿罚款6亿 ，并在微博发致歉信。
除范冰冰事件外，崔永元还频频揭露这部电影涉嫌“洗钱”传闻。该片原总制片人施建祥在电影圈被卷入金融案件早已声名狼藉，他曾是快鹿集团原董事长，《大轰炸》
的投资方合禾影视是快鹿系公司的骨干企业，被崔永元炮轰的杨子，此前和施建祥一直深度捆绑在一起。
《大轰炸》
在戏外一直和“黑心洗钱”、“偷税漏税”的传闻纠缠不清，但制片人称“没用过的钱，不能硬扯到《大轰炸》上”。导演萧峰更爆料《大轰炸》当年号称投资3.5亿，但他拍到最后多次自掏腰包补窟窿，甚至要抵押房产筹钱做后期。
崔永元近日在微博中称，“（大欺诈）(意指《大轰炸》）牵扯使用不明的资金至少30亿以上，仅在拍摄中就使用各种肮脏手段弄走资金17亿。弄得现在导演们都胡说八道，至今都弄不明白花了多少钱，谁花的？影片上映如有回收，它们还会分。这都是上海老百姓的养老钱过日子的钱，有人因看不到希望都自杀了……一个边拍边写边改的烂片子，抵制它！”
编辑：隐饮