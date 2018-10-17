















崔永元近日在微博中称，“（大欺诈）(意指《大轰炸》）牵扯使用不明的资金至少30亿以上，仅在拍摄中就使用各种肮脏手段弄走资金17亿。弄得现在导演们都胡说八道，至今都弄不明白花了多少钱，谁花的？影片上映如有回收，它们还会分。这都是上海老百姓的养老钱过日子的钱，有人因看不到希望都自杀了……一个边拍边写边改的烂片子，抵制它！”









