时光网讯
导演保罗·格林格拉斯
在国际舞台上最为人称道的作品，可能就是和马特·达蒙
合作的三部动作谍战电影《谍影重重》了。这位出生于英国的电影制作人，最开始是以纪录片开启其职业生涯的，他走遍了全世界，为电视频道带来各种专题时事节目。
当然，在其整个职业生涯中，他也展现出对于刑事类作品的兴趣，并以各种方式探讨暴力、抨击权威。在职业生涯的最初，这些故事通常是来自虚构的小说，根植于现实世界的问题以及冲突，通过虚构人物和想象（来表现主题）。
随着其拍摄技艺的日趋成熟，格林格拉斯转向了更具影响力和发人深省的故事，更倾向于那些基于现实事件、极具情绪化、有高度实践性的故事类型。这些作品中最引人注目和精彩的是2002年的《血腥星期天》
，讲述了1972年在爱尔兰的德里发生的武力镇压事件（作品也受到U2热门歌曲“血腥星期天”的启发）；还有2006年的《颤栗航班93》
，细致再现了2001年美国911事件中，联合航空93号班机被基地组织挟持的恐怖事件。
而导演格林格拉斯最新的电影《7月22日》
，则完成了其某种意义上的三部曲，都以极为细致并坚定的笔墨勾勒和反映出，现代社会极端主义以及不能容忍的丑恶性。
影片讲述了2011年7月22日，发生在挪威的真实的恐怖袭击事件。77人遇害，超过200多人受伤，以及之后的法庭审讯，影片杂糅情感和理性向观众提出艰难的问题：他们想看到的世界是什么样的，以及他们愿意生存的世界究竟是哪一种。
轰炸奥斯陆政府大楼，造成9人死亡；在郊区以多元文化以及培养未来领导人著称的于特岛上，有计划地屠杀69名无辜青少年，这些全部出自Anders Behring Breivik（安德斯·丹尼尔森·李
饰）一人之手。然而即使在今天，挪威以及全世界各民主国家仍然有数千民众，对这位年轻人的孤立主义、反移民、极端右翼地政治观点表示同意以及公开支持。
因此，格林格拉斯的电影具有更广阔地政治寓意。影片不仅仅再现了攻击事件本身的疯狂和混乱，还审视了Breivik具有煽动性和仇恨性的世界观，而这仅仅是《7月22日》的前三分之一。后三分之二的部分，影片聚焦于挪威政府的回应，因为他们挣扎于把握正当程序和治愈之间的平衡上。
虽然是用英文讲述，格林格拉斯依然选择在挪威拍摄《7月22日》，剧组和演员班底全部启用挪威人。正是他如此坚定执着地要为整部影片提供逼真和引起共鸣的现实背景，使得电影本身具有了强大的情感穿透力。
和《血腥星期天》尤其是《战栗航班93》一样，格林格拉斯很沉迷于这种高度客观风格的作品。这与当代备受影院追捧的情感性类型电影完全不同。这意味着（这类影片）的某些部分是冷峻严肃和毫不留情的，而正因为如此才成就了具有深度的影片，让人在观看结束之后能受到影响并得到长久思考。
影片摄影Pål Ulvik Rokseth的工作多半靠着手持摄像完成，这就使得作品具有一定的张力和即时性（尤其是拍摄岛上袭击的场面时）。而格林格拉斯剩余的线下技术团队的工作也同样精彩。
演员的表现同样可圈可点。李在捕捉Breivik的冷酷和残忍时没有落入俗套（在袭击后打断警察的问询，要求医疗介入时说“有人的头骨碎了，我就把它们掰成一块一块的”）。Gravli一直有个中心思想，那就是坚决不出卖以及兜售创伤以及不可逆的生活苦难。其他的演员也带来了引人入胜和接地气地表演。
最后要说的是，格林格拉斯和他的电影并没有手下留情，或者是将breivik塑造成一个简单的非典型的恶魔形象，就像是蒲公英或者小花，可以从大地上轻易拔除那样。在较为克制的影片步调里，看到受害者对于Breivik的仇恨观点给予反击和谴责时，我们仍然能看见某种希望。
而影片独特的魅力还在于它认识到，在全球化带来如此美妙的文化融合以及全世界人民紧密联系的同时，我们的决心和意志也面临着巨大的困难和考验，而这些考验来自那些面对如此开放和友好的世界还宁愿去放火的人。这是一个悲哀的认知，却也是相当必要的。
《7月22日》其他评论：
“杂糅了温柔和坚韧，保罗·格林格拉斯带来了一部关于恐怖袭击的精彩影片。”——Mark Kennedy，美联社
“这是对2011年震惊挪威的致命袭击，心惊肉跳地描述；也是对事件后果地清醒调查。”——David Rooney，好莱坞报道
“通过和剪辑大师William Goldenberg的紧密合作，保罗·格林格拉斯赋予了《7月22日》一丝残忍和无情的特质；对于实事求是风格的坚守，（即使影片拒绝深度介入）也使得现实无所遁形。”——Kenneth Turan，洛杉矶时报
“一部关于严肃道德，尖锐而通透的电影作品。”——Robbie Collin，每日电讯报