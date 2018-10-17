











影片讲述了2011年7月22日，发生在挪威的真实的恐怖袭击事件。77人遇害，超过200多人受伤，以及之后的法庭审讯，影片杂糅情感和理性向观众提出艰难的问题：他们想看到的世界是什么样的，以及他们愿意生存的世界究竟是哪一种。









《7月22日》正式预告 因此，格林格拉斯的电影具有更广阔地政治寓意。影片不仅仅再现了攻击事件本身的疯狂和混乱，还审视了Breivik具有煽动性和仇恨性的世界观，而这仅仅是《7月22日》的前三分之一。后三分之二的部分，影片聚焦于挪威政府的回应，因为他们挣扎于把握正当程序和治愈之间的平衡上。









影片剧照 虽然是用英文讲述，格林格拉斯依然选择在挪威拍摄《7月22日》，剧组和演员班底全部启用挪威人。正是他如此坚定执着地要为整部影片提供逼真和引起共鸣的现实背景，使得电影本身具有了强大的情感穿透力。





和《血腥星期天》尤其是《战栗航班93》一样，格林格拉斯很沉迷于这种高度客观风格的作品。这与当代备受影院追捧的情感性类型电影完全不同。这意味着（这类影片）的某些部分是冷峻严肃和毫不留情的，而正因为如此才成就了具有深度的影片，让人在观看结束之后能受到影响并得到长久思考。





影片摄影Pål Ulvik Rokseth的工作多半靠着手持摄像完成，这就使得作品具有一定的张力和即时性（尤其是拍摄岛上袭击的场面时）。而格林格拉斯剩余的线下技术团队的工作也同样精彩。





影片剧照 演员的表现同样可圈可点。李在捕捉Breivik的冷酷和残忍时没有落入俗套（在袭击后打断警察的问询，要求医疗介入时说“有人的头骨碎了，我就把它们掰成一块一块的”）。Gravli一直有个中心思想，那就是坚决不出卖以及兜售创伤以及不可逆的生活苦难。其他的演员也带来了引人入胜和接地气地表演。





最后要说的是，格林格拉斯和他的电影并没有手下留情，或者是将breivik塑造成一个简单的非典型的恶魔形象，就像是蒲公英或者小花，可以从大地上轻易拔除那样。在较为克制的影片步调里，看到受害者对于Breivik的仇恨观点给予反击和谴责时，我们仍然能看见某种希望。





影片剧照 而影片独特的魅力还在于它认识到，在全球化带来如此美妙的文化融合以及全世界人民紧密联系的同时，我们的决心和意志也面临着巨大的困难和考验，而这些考验来自那些面对如此开放和友好的世界还宁愿去放火的人。这是一个悲哀的认知，却也是相当必要的。





《7月22日》其他评论：





“杂糅了温柔和坚韧，保罗·格林格拉斯带来了一部关于恐怖袭击的精彩影片。”——Mark Kennedy，美联社





影片剧照 “这是对2011年震惊挪威的致命袭击，心惊肉跳地描述；也是对事件后果地清醒调查。”——David Rooney，好莱坞报道





“通过和剪辑大师William Goldenberg的紧密合作，保罗·格林格拉斯赋予了《7月22日》一丝残忍和无情的特质；对于实事求是风格的坚守，（即使影片拒绝深度介入）也使得现实无所遁形。”——Kenneth Turan，洛杉矶时报





“一部关于严肃道德，尖锐而通透的电影作品。”——Robbie Collin，每日电讯报

当然，在其整个职业生涯中，他也展现出对于刑事类作品的兴趣，并以各种方式探讨暴力、抨击权威。在职业生涯的最初，这些故事通常是来自虚构的小说，根植于现实世界的问题以及冲突，通过虚构人物和想象（来表现主题）。