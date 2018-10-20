时光网特稿
华纳影业出品的新冒险喜剧动画作品《雪怪大冒险》
，自9月28日在全美公映之后，在不到一个月的时间内，获得了1.16亿美元的全球票房。影片由“钱老板”查宁·塔图姆
、“詹小胖”詹姆斯·柯登
、吉娜·罗德里格兹
（美剧《处女孕事》
）、赞达亚
、勒布朗·詹姆斯
、丹尼·德维托
（《蝙蝠侠归来》
）与科曼
等来自不同领域的人共同配音，凯利·柯克帕特里克
与杰森·雷西格
两人执导。
首映礼上一家亲
“詹小胖”则更多是身为脱口秀主持人，而为观众们所熟知。虽说是英国人，他的《詹姆士柯登深夜秀》
却是美国最受欢迎的节目之一，其中在伦敦大街小巷的“拼车卡拉OK”环节，更是因为呈现有趣、卡司强大，而在Youtube上多次成为流量之王。他还主持过托尼奖和格莱美奖，在伦敦西区剧院与纽约百老汇都演过剧，甚至还获得过托尼奖喜剧类“最佳男演员”的奖项肯定。
阿黛尔对于詹小胖的好嗓子表示惊艳
生于1972年的科曼（Common），本身其实是个说唱歌手、演员、诗人与制片人，真名超级长（Lonnie Corant Jaman Shuka Rashid Lynn），一口气能读下来，不做说唱歌手可惜了。20岁时出道后，科曼获得过格莱美“最佳R&B歌曲”与“最佳说唱组合”的奖项，还因为2014年的《塞尔玛》
创作了歌曲，获得了奥斯卡与金球奖“最佳原创歌曲”的双重肯定。
科曼：我之前当过别人的那什么……被吓坏了的是约翰传奇哥