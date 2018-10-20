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2018-10-20 07:06:13 来源：Mtime时光网

写在前面

华纳出品新动画

对话三位男主

本片既搞笑又具教育意义

丹尼德维托与导演

通过加入音乐表达情感

《雪怪大冒险》今日中国内地上映，时光网与片中的一众主创聊了聊这部看上去非常“合家欢”，实际上背后暗藏着极深隐喻的动画片。
　　时光网特稿　华纳影业出品的新冒险喜剧动画作品《雪怪大冒险》，自9月28日在全美公映之后，在不到一个月的时间内，获得了1.16亿美元的全球票房。影片由“钱老板”查宁·塔图姆、“詹小胖”詹姆斯·柯登吉娜·罗德里格兹（美剧《处女孕事》）、赞达亚勒布朗·詹姆斯丹尼·德维托《蝙蝠侠归来》）与科曼等来自不同领域的人共同配音，凯利·柯克帕特里克杰森·雷西格两人执导。


首映礼上一家亲

　　影片上映前，时光网与片中的一众主创聊了聊这部看上去非常“合家欢”，实际上背后暗藏着极深隐喻的动画片。提起在片中为“Migo”配音的“钱老板”，在出名的“脱衣舞郎转型做演员”的故事背后，是他入行十几年以来的沉淀。《魔力麦克》《龙虎少年队》《惊天危机》《特种部队：眼镜蛇的崛起》《王牌特工2：黄金圈》，在这一系列喜剧与动作片中，都少不了钱老板肌肉分明、线条完美的身影。

网友P图版《牌皇》，快拍吧，求您了

　　在《舞出我人生》系列中认识了自己的妻子珍娜·迪万-塔图姆，拥有了一个可爱的女儿之后。婚后9年，夫妻两人在今年4月选择分开。接下来，钱老板会将重心重新放到工作中去，将成为《怪物猎人范海辛》中著名的吸血鬼猎人、《牌皇》中出色的格斗家，以及两份动画片的配音工作——《乐高大电影2》中的“超人”一角，以及《美利坚：我们的故事》，为美国国父乔治·华盛顿配音。

　　“詹小胖”则更多是身为脱口秀主持人，而为观众们所熟知。虽说是英国人，他的《詹姆士柯登深夜秀》却是美国最受欢迎的节目之一，其中在伦敦大街小巷的“拼车卡拉OK”环节，更是因为呈现有趣、卡司强大，而在Youtube上多次成为流量之王。他还主持过托尼奖和格莱美奖，在伦敦西区剧院与纽约百老汇都演过剧，甚至还获得过托尼奖喜剧类“最佳男演员”的奖项肯定。

　　近年来，詹小胖在电影界的触电，包括《瞒天过海：美人计》中的短暂露面，以及为包括《魔发精灵》《表情奇幻冒险》和年初《比得兔》这三部动画片的配音工作。这一次的《雪怪大冒险》，会是他首次为真人角色配音。除了《魔发精灵2》，让我们也期待下经典音乐剧改编电影《猫》中，演唱俱佳的詹小胖，又能为观众们带来怎样的惊喜。


阿黛尔对于詹小胖的好嗓子表示惊艳

　　生于1972年的科曼（Common），本身其实是个说唱歌手、演员、诗人与制片人，真名超级长（Lonnie Corant Jaman Shuka Rashid Lynn），一口气能读下来，不做说唱歌手可惜了。20岁时出道后，科曼获得过格莱美“最佳R&B歌曲”与“最佳说唱组合”的奖项，还因为2014年的《塞尔玛》创作了歌曲，获得了奥斯卡与金球奖“最佳原创歌曲”的双重肯定。


科曼：我之前当过别人的那什么……被吓坏了的是约翰传奇哥

　　科曼今年出演的电影与电视作品，简直是呈现了井喷式的数量爆发，光是电影就参演了7部，让人简直不敢相信他并不是演员科班出身，也能这么拼。如果你看他眼熟，那是因为《惊天魔盗团》《自杀小队》《疾速特攻》《通缉令》《终结者2018》中，都出现过他的身影。他还是《快乐的大脚2》中，“Seymour”的配音哦！

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：Kristin Martin 关键词： 雪怪大冒险 动画片 华纳 KristinMartin 钱老板

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