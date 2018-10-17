身为导演、编剧与主演，周立冬的首部长片作品《秋田》，入围华沙国际电影节的国际主竞赛单元，也是今年中国唯一入围该单元的作品。







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监制周强， 导演、编剧兼主演周立冬， 与制片鲁大举









入夏，老林跟一大企业做了笔买卖，可大企业没如约付他货款，老林需要尽快讨回他的货款，不然，他的小公司可就麻烦了。自此，他的生活机器跟以前转得不一样了...... 在丈夫、父亲、老板的身份与责任中间，老林发现四十过半的人生还有很多需要琢磨。





《秋田》海报 首映后的Q&A，观众反响热烈。波兰观众指出电影里的文化符号，对电影呈现的中西文化冲突特别感兴趣。也有观众深刻感受到戏中角色的挣扎与困境，反思电影的名字（英文名 The Fall，波兰语翻译亦去“下坠”之意），秋即是收获季节，但秋也是一次人生的衰老与下坠。还有观众对导演的创作过程发出提问。导演表示：当他写完第一稿时，他觉得成品不尽如人意，觉得不可进行下去。





但是他休息一年后回到剧本，一点一点继续创作，终究成就今天的作品。当被问及导演的个人经验，关于如何在工作和私人生活里平衡，导演认为，对于电影中的角色，他们是没有工作和生活的区分的，两者关系非常密切，中国的商人的公私都是这样没有边界，工作和生活具有连带性，这也导致中国中产阶级力量很弱，当工作遭遇挫折，生活也会有困难，一个没了另一个也没了。









但做事业可没那么容易，在争利润，求生存的撕扯中，他们的内心也被撕扯。这些被扯碎的灵魄像秋风折下的叶子，东飘西荡，无地存放。导演坦言：“我试着截取了他们的日常，创作拍摄了这部影片。希望这些飘荡的灵魄能在片中彼此遇⻅。如果此片再能给他们些许的安慰，就更好了。”



