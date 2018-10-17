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华语片"秋田"亮相华沙国际电影节

新人周立冬自编自导自演 入围主竞赛单元

2018-10-17 17:19:11 来源：Mtime时光网

身为导演、编剧与主演，周立冬的首部长片作品《秋田》，入围华沙国际电影节的国际主竞赛单元，也是今年中国唯一入围该单元的作品。


　　时光网讯　华沙时间10月13日，周立冬导演作品《秋田》在第34届华沙国际电影节举行全球首映，导演周立冬，监制周强，制片鲁大举出席首映。

　　《秋田》是导演周立冬的首部长片作品，导演身兼编剧以及主演。著名电影人周强担任监制，周强的国际合制作品多达20余部，包括贾樟柯执导的《站台》和梅峰的《不成问题的问题》等等。《秋田》入围华沙国际电影节的国际主竞赛单元，也是今年中国唯一入围该单元的作品。


监制周强，导演、编剧兼主演周立冬，与制片鲁大举

　　《秋田》刻画了北京一个遭遇中年危机的商人，这是一个关于失语的中产的故事，关于他们的骄傲与挣扎。戏中主人公老林经营着⼀个不大的公司，是个小老板。他⼀家三口，老婆在国外，儿子马上高考。老林没啥特别的爱好，他的日常很简单：除了上班、下班，在家里看看电视、 吆喝吆喝儿子，就是与老友们喝喝小酒。他的生活机器也就这般，不紧不慢运转着。

　　入夏，老林跟一大企业做了笔买卖，可大企业没如约付他货款，老林需要尽快讨回他的货款，不然，他的小公司可就麻烦了。自此，他的生活机器跟以前转得不一样了...... 在丈夫、父亲、老板的身份与责任中间，老林发现四十过半的人生还有很多需要琢磨。

《秋田》海报

　　首映后的Q&A，观众反响热烈。波兰观众指出电影里的文化符号，对电影呈现的中西文化冲突特别感兴趣。也有观众深刻感受到戏中角色的挣扎与困境，反思电影的名字（英文名 The Fall，波兰语翻译亦去“下坠”之意），秋即是收获季节，但秋也是一次人生的衰老与下坠。还有观众对导演的创作过程发出提问。导演表示：当他写完第一稿时，他觉得成品不尽如人意，觉得不可进行下去。

　　但是他休息一年后回到剧本，一点一点继续创作，终究成就今天的作品。当被问及导演的个人经验，关于如何在工作和私人生活里平衡，导演认为，对于电影中的角色，他们是没有工作和生活的区分的，两者关系非常密切，中国的商人的公私都是这样没有边界，工作和生活具有连带性，这也导致中国中产阶级力量很弱，当工作遭遇挫折，生活也会有困难，一个没了另一个也没了。

　　《秋田》取材于导演身边做生意的朋友们。这些朋友，早期受过高等教育，有思想，有车房，有等着付留学学费的⼦女。他们能独立思考，有自以为能坚守的价值观。当然，也有被称之为事业的生意。他们的生意不足以使他们成为富豪权贵，但足以支撑他们的车房、孩子留学的学费和现有的生活质量。事业于他们很重要，是他们的核心，他们围绕这个核心耕作着。

　　但做事业可没那么容易，在争利润，求生存的撕扯中，他们的内心也被撕扯。这些被扯碎的灵魄像秋风折下的叶子，东飘西荡，无地存放。导演坦言：“我试着截取了他们的日常，创作拍摄了这部影片。希望这些飘荡的灵魄能在片中彼此遇⻅。如果此片再能给他们些许的安慰，就更好了。”


剧照（周立冬自编自导自演）

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 秋田 华沙电影节 周立冬
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