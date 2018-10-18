《风云》的故事，得从漫画作者马荣成说起。



























应该说电影版《风云》已经在尽力还原漫画了







冯绍峰还在电视剧版《风云2》中饰演怀空 冯绍峰还在电视剧版《风云2》中饰演怀空





若要论起源头来，《风云》漫画在90年代初就已经红遍香江两岸，一起得从香港漫画的崛起开始说起。





马荣成





《风云》的故事，得从漫画作者马荣成说起。





上世纪70年代，日漫和美漫对于香港漫画迷来说才是首选，港漫的崛起得从黄玉郎和马荣成开始说起，两人合称“漫画双雄”，马荣成正是《风云》系列漫画的作者。





从70年代黄玉郎创立“玉郎图书公司”以来，耕耘数十载，从编辑到作画到经营几乎由他一人倾力操办，这才有了香港漫画在80年代迎来黄金时期，所谓英雄造时势，这与黄玉郎取得个人成功关系密切。





在他的图书公司下笼络了诸多香港漫画界的有生力量，马荣成便是其中的一位。14岁便辍学的马荣成热爱绘画，没有接受过正统的美术学习，全靠自学成为走上职业漫画家的道路。





漫画版的步惊云和聂风 1980年代初马荣成得到黄玉郎赏识，笼络到自己的“玉郎图书公司”旗下，对于一个年轻的漫画家而言这份工作本身就是一份认可，马荣成在这一时期创作出了自己的成名作《中华英雄》，从此成为香港漫画界炙手可热的漫画家。





当时黄玉郎与马荣成签下了六年的漫画合约，《中华英雄》正是在《玉郎漫画》上连载，凭借阳光又不失细腻的画风和扎实厚重的角色很快成为成为香港本土漫画的金字招牌，风头最盛时甚至压过黄玉郎（不过《中华英雄》的故事、角色、题材均是黄玉郎构思）。











事实上，《中华英雄》1999年也被拍成了电影，导演是执导《风云雄霸天下》《无间道》的刘伟强，扮演华英雄的就是的聂风郑伊健。《中华英雄》算是刘伟强在《风云》电影版之后对马荣成漫画的开度开发，当时的反响也还可以。





黄玉郎接受香港记者采访 不过，无论马荣成风头再盛，他也是给黄玉郎打工的漫画家，但此时马荣成不满在他人手下继续打工，而且黄玉郎的捆绑销售方式也令马荣成不满，公司内的很多漫画家也有了另起炉灶的打算。





在88年89年，马荣成遭遇两次暴力殴打事件，尤其是第二次歹徒持刀乱砍，要不是马荣成急中生智用大哥大挡住歹徒的砍刀，后果不堪设想。马荣成在此次事件中右臂负伤，血流不止，漫画生涯不得不暂告一段。





黄玉郎否认是他指使砍伤马荣成 这起案件当时在香港闹的满城风雨，警方甚至派专人保护马荣成。马荣成确诊右臂骨折，虽然漫画生涯得以继续但必须修养一段时间，到底是谁下狠手对付他，江湖传言是黄玉郎，但在接受媒体采访时他亲口否认，并表示报道有很多误导的成分（具体可以看右图）。





在休养期间马荣成开始构思《风云》，在完成《中华英雄》的连载后合约期满离开了黄玉郎的公司，与搭档合作开办了天下出版有限公司，推出漫画《风云》，成为风靡华人世界的顶尖漫画，这是后话了。





除了漫画、电影和电视剧，还有小说、网游





提到《风云》大多数人心中一闪而过的还是何润东、赵文卓版的电视剧和郭富城、郑伊健版的电影吧。其实除了电影、漫画、电视剧外，《风云》系列还包括衍生出的诸多小说、网络游戏、甚至网页游戏。













除了以上这些影视作品外，《风云》的系列衍生小说又是另一个大坑，官方授权的小说包括《风云：惊世少年》《风云：搜神篇》《风云：倾城之恋》《风云：再见无名》《风云：四大天王之夜叉》等等共十余本，而到了“风云”系列新传《神武纪》《神武纪2》时，整个故事已经穿越到了2587年，克隆人、半神、神等角色和设定已经让这个系列穿越三界之外，横跨五行之中，故事地点除了中原外已经横跨全球，早已不是当年的武侠玄幻传奇了。





此外，作为一款格斗武侠类的IP，被改编为游戏也不算稀奇，官方曾授权制作过一款RPG页游和一款手游。





《风云》的BOSS是日本天皇？





任达华版的绝无神在电影版《风云2》中登场 日本，一直是风云世界观设定里不容忽视的一大势力，但在电视剧中被改动的痕迹较多，仅在电影第二部中有东瀛来的大BOSS绝无神登场。





电视剧的粉丝可能这时候纳闷了，绝无神怎么变成东瀛来的BOSS呢？其实在原版《漫画》的设定中，绝无神出生在东瀛，亲手弑杀自己的师父，建立无神绝宫，威胁日本天皇统治。





但在电视剧中弱化了这一设定，只是觊觎中原皇帝之位的外族，而后更是将第一部漫画的最终BOSS日本昭成天皇的戏份全部改在了雄霸的身上，在后半段《风云必胜》的故事中，雄霸不得不二次出山成为最大反派，已是一头白发的雄霸被风云二人联手再揍一次，何苦呢？





所以在漫画的世界观里，东瀛皇族一直都是中原武林的对手，其后还有昭武天皇、连成志等皇族BOSS登场，所以从某种程度上说，《风云》其实就是抗日神漫嘛。





《风云》里的最终BOSS其实是断浪？





断浪，在第一部电视剧中是一个穿针引线的配角，剧情发展一半就领了便当，在电影里故事线完全被删掉，而在漫画中，却是一位重量级的BOSS。





第一部电视剧里的断浪基本在打酱油





看过《风云》的都知道里面关键性的那句诗，“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙。九霄龙吟惊天变，风云际会浅水游。”其实后半句放在断浪身上更合适。





电视剧第二部中断浪“复活”，终于成为终极BOSS









电视剧版《风云2》里赵文卓的聂风剪短了头发，第二梦由黄奕出演





漫画中的雄霸





演风云的人很多，但雄霸只有一个









出生于1939年的千叶真一到今年也已经79岁了，他首次出演雄霸时也有59岁高龄。年幼时曾学习空手道，练就一身好身手，随后被著名动作片大师深作欣二挖掘，开始在其影片中出演角色，但大多是绿叶配角，反倒是在近古稀之年，迎来事业巅峰。









文丑丑的配音是周星驰的御用配音演员？













电视剧版绝无神和颜盈





《风云》还要拍第三部？





1998年的电影《风云雄霸天下》，由郑伊健饰演“聂风”，郭富城饰演“步惊云”，上映后香港票房超4100万，赢得年度票房总冠军的宝座，并在亚洲地区掀起热潮。





不过续集时隔10年后才推出，还好两位主演保养得不错，看不出来太多年龄的变化。只可惜彭氏兄弟执导的续集，全部采用室内棚拍（受扎克·施奈德《300勇士》影响），虽然特效有进步，但剧情却受到诟病。





2009年郭富城、郑伊健回归演《风云2》





除了两部《风云》电影，2008年还有一部动画电影《风云决》不能忽视，该片导演是后来拿出《湄公河行动》和《红海行动》两部票房大作的林超贤，影片由任贤齐和谢霆锋担任配音，阵容也可以说相当不俗，而且动画片可以还原更多漫画中的奇观，3000万人民币票房一度成为国产动画片的票房冠军。









