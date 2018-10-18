时光网综合报道
根据北京法院网官方微博公示，10月18日上午，宋喆
、修雨乐职务侵占案在北京朝阳法院一审宣判。被告人宋喆、修雨乐因犯职务侵占罪，分别被判处有期徒刑六年、三年。
宋喆担任王宝强经纪人期间，采用虚报演出、广告代言费的手段，侵占王宝强
工作室演出、广告代言等业务款共计人民币232.5万元。其中，修雨乐参与侵占167.5万元。
法院审理认为，宋喆和修雨乐自愿认罪，并且退赔了全部赃款，依法从轻处罚。在案扣押的232.5万元款项，判决生效之后，依法退还给王宝强工作室。
事件回放：
2016年8月14日凌晨，王宝强在微博发布离婚声明，声称妻子马蓉
与王宝强的经纪人存在婚外不正当两性关系，故决定解除与马蓉的婚姻关系，同时解除宋喆的经纪人职务。王宝强声明中称自己一直以来都在“努力做一个好丈夫、好爸爸、好儿子”，“但我绝无法容忍恶意背叛婚姻、破坏家庭的行为”。
2017年9月13日，王宝强前经纪人宋喆因涉王宝强离婚案相关问题于近日被警方抓获。当晚，@平安朝阳微博也确认了这一消息，称某影视文化工作室向朝阳警方报案称：2012年4月至2016年8月期间，该工作室总经理宋某等人利用职务之便，将客户支付给工作室的业务款占位己有。朝阳警方依法受理，经过调查取证，于9月12日对涉嫌职务侵占罪的宋某等人依法刑事拘留。