法院审理认为，宋喆和修雨乐自愿认罪，并且退赔了全部赃款，依法从轻处罚。在案扣押的232.5万元款项，判决生效之后，依法退还给王宝强工作室。

宋喆一案，法庭宣判（摄影：谢伟辉）













法院审理认为，宋喆和修雨乐自愿认罪，并且退赔了全部赃款，依法从轻处罚。在案扣押的232.5万元款项，判决生效之后，依法退还给王宝强工作室。





事件回放：









宋喆和马蓉







2017年9月13日，王宝强前经纪人宋喆因涉王宝强离婚案相关问题于近日被警方抓获。当晚，@平安朝阳微博也确认了这一消息，称某影视文化工作室向朝阳警方报案称：2012年4月至2016年8月期间，该工作室总经理宋某等人利用职务之便，将客户支付给工作室的业务款占位己有。朝阳警方依法受理，经过调查取证，于9月12日对涉嫌职务侵占罪的宋某等人依法刑事拘留。









