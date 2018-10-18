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自带老斯光环!《滴答屋》定档11.1

“功夫熊猫”联手“大魔王”开启魔法狂欢

2018-10-18 10:06:46 来源：Mtime时光网

《滴答屋》宣布国内定档11月1日，并发布“万圣狂欢”版预告片及海报，该片由史蒂文·斯皮尔伯格旗下安培林娱乐出品，可以说是自带光环了。

中国内地定档预告

　　时光网讯  今日，魔幻冒险电影《滴答屋》宣布国内定档11月1日，并发布“万圣狂欢”版预告片及海报，该片由史蒂文·斯皮尔伯格旗下安培林娱乐出品。伊莱·罗斯导演、艾力克·克莱普克编剧，《功夫熊猫》主角阿宝配音演员杰克·布莱克《指环王》系列精灵女王扮演者凯特·布兰切特欧文·瓦卡罗等人主演。

　　电影《滴答屋》讲述了失去双亲的小男孩路易斯前去投奔离家多年、未曾谋面的舅舅乔纳森，意外发现舅舅的真实身份竟是拥有神奇法术的魔法师，并对舅舅那栋充满超自然现象的房子好奇不已。

　　舅舅乔纳森和同为魔法师的毒舌好友齐默尔曼夫人总在半夜寻找房子神秘“嘀嗒”声的来源，拥有邪恶法术的黑暗魔法师夫妻在房子里留下了一个足以毁灭人类文明的惊天秘密。为了阻止阴谋实施，路易斯与舅舅乔纳森及齐默尔曼夫人共同经历了一系列奇幻刺激的魔法冒险。

　　影片别出心裁的故事设定巧妙十足，片中足以毁灭人类文明的神奇道具居然隐藏在墙壁里，就连乔纳森和齐默尔曼夫人两位法力高深的术士都束手无策，直到路易斯的出现一举打破僵局。他们究竟如何才能阻止黑暗魔法再度侵袭？正邪双方魔法之战谁胜谁败？

　　影片主演杰克·布莱克、凯特·布兰切特对中国观众而言并不陌生，前者曾为《功夫熊猫》主角阿宝配音，后者则是被观众昵称“大魔王”的凯特·布兰切特，她在《指环王》系列中的精灵女王惊艳众人。

　　作为斯皮尔伯格旗下安培林娱乐2018年的重磅力作，《滴答屋》日前已在北美公映，上映当周一举夺得当周票房冠军。今年年初口碑、票房均创佳绩的《头号玩家》也出自安培林。《纽约时报》、《好莱坞报道者》等评价《滴答屋》“风格上致敬并带有安培林的特色，是一部十分成功的合家欢影片”。影片将以2D、IMAX2D、中国巨幕2D、4DX、MX4D版本上映。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 滴答屋 定档
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