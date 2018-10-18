特效人员建造了20英尺高的模型，使用数万加仑的水，真实的再现了相当于“十五级台风”的飓风引发的洪水来袭的场面。同时导演也详解了创作灵感，在灾难题材中融入抢劫的故事绝非灵机一动。





特效人员建造了20英尺高的模型，使用数万加仑的水，真实的再现了相当于“十五级台风”的飓风引发的洪水来袭的场面。同时导演也详解了自己的创作灵感，在灾难题材中融入抢劫的故事绝非灵机一动而是筹备多时。该片将于11月2日全国公映.





《飓风奇劫》讲述了财务部女监察探员（格蕾斯饰）负责押运一批6亿美元残旧货币到碎钞厂处理，却遭遇罕见的“五级飓风”灾难，以及一群全副武装的劫匪打算“乘风打劫”，她和滞留当地气象学家（凯贝尔饰）不得不联袂面对飓风和匪徒的威胁的故事。





来自《敢死队》、《美国队长》的摄影指导谢利·强森，以及《鸟人》、《金刚狼》的视觉特效总监亚当·霍华德等好莱坞顶级“造梦师”，组成了该片的幕后团队的核心力量，从分镜图绘制到绿幕特效营造一应俱全。在表现飓风肆虐的场面中，工作人员甚至建造了一座20英尺高的植物园。





在《飓风奇劫》中的一场重头戏中，五级飓风引发洪水，冲毁了一座花房，被困其中的人们命悬一线。幕后团队用共计44000加仑的水从花房的透明屋顶上倾倒而下，由藏在水下的高度摄影机记录下了这一壮观的场景。





除了震撼的视效体验之外，《飓风奇劫》戏里戏外还在传达着人定胜天的意志力。在视频访谈中，导演罗伯·科恩阐述了拍摄本片的动机，他认为“五级飓风”肆虐的根本原因还是在于人类过去100年的工业化行为，导致全球气候变暖，气温升高会引发海平面运动加剧，以至于促使飓风的产生：“拍摄这样的电影，你不能不考虑这个问题。”





罗伯·科恩在《速度与激情》和《极限特工》中曾经尝试过将竞技元素融入动作片故事，并且获得极大的成功，本片也延续了上述两部作品的“跨界”理念。





曾经三次出演《飓风营救》的玛姬·格蕾丝这一次摇身一变，从被父亲营救的乖乖女，变成背负着重任的铁血女探员，除了要保住六亿美钞之外，她还必须保住自己和两名同伴的性命，而要做到这一点，她必须无条件信任刚结识的两位同伴。





来自英伦的新星托比·凯贝尔与曾经出演《真爱如血》的澳籍演员瑞恩·柯万腾在影片中分别饰演一对兄弟，25年前因为弟弟凯贝尔的任性，导致他们的父亲葬身飓风之中，为此哥哥一直对弟弟心有芥蒂。而当飓风再次来袭时，这对兄弟不离不弃，为了对方都宁愿舍弃自己的性命，终于成功地活了下来，并阻止了一场阴谋。

编辑：hello王小羊