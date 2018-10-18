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成龙周迅黄晓明与贫困地区结对帮扶

"脱贫攻坚战——星光行动"启动 众星云集

2018-10-18 10:40:51 来源：Mtime时光网

“脱贫攻坚战——星光行动”启动仪式在京举行，成龙、周迅、陈坤、黄晓明等电影人与贫困地区结对帮扶，吴京、黄渤、杨幂等数十位“星光调研员”也将踏上征程，为扶贫助力。
       时光网讯 10月17日，大型公益项目“脱贫攻坚战——星光行动”启动仪式在京举办。活动发起人演员成龙当天出席启动仪式，周迅李冰冰黄晓明景甜姚晨陈坤马思纯王力宏包贝尔白百何李治廷关悦张一山佟丽娅佟大为杜江陈学冬陈思诚吴京林心如林允杨幂郑恺郭晓东贾乃亮袁姗姗黄轩霍思燕等数十位“星光调研员”也纷纷为“脱贫攻坚战——星光行动”启动仪式助力。

       此外，“脱贫攻坚战——星光行动”还邀请到了总导演赵薇，韩可一、姚庆涛、宋林国、刘易樵、刘安琪、张馨元、蒋蓉、周劼、赵春梁等九位青年电影导演拍摄制作纪录片《星光》，电影频道节目中心主任曹寅带领导演团队一起按下场记板，宣布纪录电影《星光》正式开启，该片将于2019年3月正式登陆全国各大院线。王力宏为星光行动主题歌谱曲，并现场演唱该曲《星光》。

       成龙是大型公益项目“脱贫攻坚战——星光行动”的倡导者、发起者、行动者。2018年全国两会期间，作为政协委员，成龙呼吁艺人参与扶贫攻坚。成龙表示，演艺人士要参与到国家扶贫的事业中去，更要成为扶贫力量的尖兵，发挥演艺人士的社会影响力。“我们因为拍戏、唱歌，在这个社会上有了那么一点点关注度，所以，我们的言行会吸引到社会的关注，吸引各界力量深度参与到‘脱贫攻坚战——星光行动’中来。”

       成龙十分感激能够看到这么多人加入到“脱贫攻坚战——星光行动”中来，而正因为如此，他更深感自己肩头的责任。成龙认为，“今晚的这方小舞台，是一个演艺人员和贫困县人民连线的大平台，而包括自己在内的点点星光，能够汇聚成绚丽的银河，照亮脱贫攻坚战行动的每一个角落。”

       周迅李冰冰黄晓明景甜姚晨陈坤在发布会之前，已经跟随着“星光行动”分别去往了四川昭觉、河北阜平、云南江城、陕西佳县和宁强县、贵州正安、重庆云阳。发布会现场，六位电影人的扶贫日记也随之曝光。六位电影人和贫困县分别结成了“一帮一”或“一帮多”对子，在脱贫攻坚战期间，周迅、李冰冰、黄晓明、景甜、姚晨、陈坤将持续帮扶这些贫困县，直到贫困县完全脱贫，迈入小康。

       据了解，新的明星调研员也将奔赴征程。白百何将去往云南香格里拉，吴京将去往内蒙古科尔沁，佟丽娅、陈思诚将去往佟丽娅的故乡新疆，黄渤将前去青海湟中，杨幂将去往湖南平江，黄轩将去往西藏，林心如将奔赴广西天等，霍思燕、杜江将一同去往湖北宣恩县。他们，将接过成龙、周迅、李冰冰、黄晓明、景甜、姚晨、陈坤的接力棒，在脱贫攻坚战的第一线上，和贫困县人民一起努力。

       除此之外，河北武邑、河南台前、河南淅川、新疆于田、新疆叶城、西藏尼木、西藏南木林、西藏定日、西藏隆子县、湖北巴东、吉林汪清、江西大余、陕西宁陕、陕西白水、四川仪陇、云南西畴、云南富宁、贵州兴仁等地代表与电影人佟大为、关悦、贾乃亮、包贝尔、李治廷、袁姗姗、陈学冬、马思纯、张一山、林允也结成帮扶对子，接过出征旗帜，他们也将携手并行，共同踏上脱贫攻坚的征程。

   编辑：隐饮

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关键词： 星光脱贫
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