“脱贫攻坚战——星光行动”启动仪式在京举行，成龙、周迅、陈坤、黄晓明等电影人与贫困地区结对帮扶，吴京、黄渤、杨幂等数十位“星光调研员”也将踏上征程，为扶贫助力。





此外，“脱贫攻坚战——星光行动”还邀请到了总导演赵薇，韩可一、姚庆涛、宋林国、刘易樵、刘安琪、张馨元、蒋蓉、周劼、赵春梁等九位青年电影导演拍摄制作纪录片《星光》，电影频道节目中心主任曹寅带领导演团队一起按下场记板，宣布纪录电影《星光》正式开启，该片将于2019年3月正式登陆全国各大院线。王力宏为星光行动主题歌谱曲，并现场演唱该曲《星光》。





成龙是大型公益项目“脱贫攻坚战——星光行动”的倡导者、发起者、行动者。2018年全国两会期间，作为政协委员，成龙呼吁艺人参与扶贫攻坚。成龙表示，演艺人士要参与到国家扶贫的事业中去，更要成为扶贫力量的尖兵，发挥演艺人士的社会影响力。“我们因为拍戏、唱歌，在这个社会上有了那么一点点关注度，所以，我们的言行会吸引到社会的关注，吸引各界力量深度参与到‘脱贫攻坚战——星光行动’中来。”













据了解，新的明星调研员也将奔赴征程。白百何将去往云南香格里拉，吴京将去往内蒙古科尔沁，佟丽娅、陈思诚将去往佟丽娅的故乡新疆，黄渤将前去青海湟中，杨幂将去往湖南平江，黄轩将去往西藏，林心如将奔赴广西天等，霍思燕、杜江将一同去往湖北宣恩县。他们，将接过成龙、周迅、李冰冰、黄晓明、景甜、姚晨、陈坤的接力棒，在脱贫攻坚战的第一线上，和贫困县人民一起努力。





除此之外，河北武邑、河南台前、河南淅川、新疆于田、新疆叶城、西藏尼木、西藏南木林、西藏定日、西藏隆子县、湖北巴东、吉林汪清、江西大余、陕西宁陕、陕西白水、四川仪陇、云南西畴、云南富宁、贵州兴仁等地代表与电影人佟大为、关悦、贾乃亮、包贝尔、李治廷、袁姗姗、陈学冬、马思纯、张一山、林允也结成帮扶对子，接过出征旗帜，他们也将携手并行，共同踏上脱贫攻坚的征程。

编辑：隐饮