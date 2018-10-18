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吴克群直击发问“敢不敢再傻一次”

《为你写诗》曝主题曲MV 导演曾为拍电影痴迷

2018-10-18 11:20:42 来源：Mtime时光网

在面对各方的种种质疑时，吴克群坦言内心深处一直把这些声音当作前进的动力,他拒绝变得像小时候最讨厌的人那样畏首畏尾，宁愿做一个与聪明无缘的“傻子”。

主题曲MV

　　时光网讯  由吴克群执导并出演，周依然、周键铭、苏士为、仇佩佩主演，颜如晶、张本煜特别出演的电影《为你写诗》将于11月02日登陆全国院线。日前，片方发布由吴克群作词作曲并演唱的全新主题曲MV《你敢不敢再傻一次》，与先前由音乐才子胡彦斌演唱的推广曲《我敢》隔空呼应。

　　电影《为你写诗》作为吴克群首次执导的处女作，转型导演的他为电影倾尽心力，此次发布的全新主题曲，更是由他亲自操刀。吴克群曾提及自己为了实现当导演梦想放弃了很多，还坦言自己有段时间做梦都在写剧本、拍电影，对梦想如此地渴望和痴迷。

　　电影讲述了吴克群饰演的陈诗杰在一次心脏病发后，意外发现每当自己心跳加速到160次每分钟时便能够穿越回到过去的爱情故事。在这场“史上最虐心的穿越”之旅中，他想尽办法追求女神却一再被拒绝，最后终于用行动感动了女神，却发现未来的路不像想象中的顺利。

　　谈及心跳达到160才能够穿越的原因时，吴克群回答很怀念曾经为了爱和梦想而紧张心跳的自己，因为总是充满希望和动力，所以将“心跳”作为电影中穿越的关键点，且每次心跳加速的诱因都不同。

　　在面对各方的种种质疑时，导演坦言内心深处一直把这些声音当作前进的动力，也愿意接受观众的全部反馈，但更重要的是他想要鼓励大家活在当下勇敢追梦。他说：“如今所有人都变得很聪明，在社会上要变得很聪明，要照着别人的规则行事。许多年轻人不敢谈一场疯狂的恋爱，不敢追逐疯狂的梦想，甚至因为对他人的不信任而没有朋友。”

　　但他拒绝变得像小时候最讨厌的人那样畏首畏尾，宁愿做一个与聪明无缘的“傻子”， 吴克群还说：“当距离梦想越来越近的时候才会发现，曾经做过的那些傻事都是最迷人的事情，曾经一起做傻事的人都是最可爱的人”。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 吴克群 为你写诗 MV
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