2018平遥国际电影展荣誉得主揭晓，三位外国新锐导演分获罗西里尼荣誉，华语影片大放异彩，《过昭关》和《过春天》包揽多项费穆荣誉，贾樟柯徐峥助阵颁奖仪式。

















本届平遥国际电影展青年导师徐峥特地到场，为费穆荣誉得主颁发了奖杯，他特别提出，平遥国际电影展与其他电影节不同，为年轻电影人提供了更好的平台：“现在越来越多年轻人怀揣着想要成为电影人的梦想，感谢贾樟柯导演提供这样一个平台，希望年轻人可以从这里出发，登上梦想的舞台。”





费穆荣誉由费穆评审团在华语新生代、卧虎、藏龙或其他单元的华语处女作或第二部影片中评选而出，包括最佳影片、最佳导演、最佳男演员、最佳女演员四项荣誉。最佳影片将获得奖金 12 万元人民币，其中 6 万元奖励给电影导演，用于下一部作品的发展，6 万元奖励给该片中方发行公司，最佳导演得主将获得奖金 6 万元人民币，用于导演下一部作品的发展。

编辑：隐饮