时光网讯
10月17日，平遥国际电影展在“站台”露天剧场举行了“平遥之夜”典礼，本届电影展各项荣誉得主最终揭晓。典礼上，韩国电影大师李沧东
被授予“2018卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉”，与中国香港导演杜琪峰一起，成为本年度获得该项荣誉的两位导演。国产影片《过昭关》
包揽费穆荣誉·最佳导演等三项荣誉，国产影片《过春天》
凭借真实动人的故事和清新自然的叙事风格斩获“费穆荣誉”最佳影片，最佳女演员两大殊荣。
罗伯托·罗西里尼荣誉由罗伯托·罗西里尼家族于平遥国际电影展设立。其中罗伯托·罗西里尼最佳影片得主为印度电影《索妮》
，该片是导演伊凡·埃尔的首部剧情长片。罗伯托·罗西里尼最佳导演由塞尔维亚导演奥格根·格拉夫获得，《空间》
也是这位导演的长片处女作。此外，罗伯托·罗西里尼荣誉·评审荣誉被授予《幻土》，该片为新加坡导演杨修华的第二部剧情长片。
本届平遥国际电影展上，华语影片《过昭关》
包揽三项荣誉，不仅导演霍猛荣获费穆荣誉·最佳导演，该片男演员杨太义也斩获费穆荣誉·最佳男演员，成为平遥国际电影展首位影帝，这是78岁的农民杨太义第一次出演电影，他质朴真实的表现征服了评审和观众。此外，《过昭关》还获得了华语新生代·青年评审荣誉。导演霍猛则表示，今天是重阳节，杨太义上台时自己激动到热泪盈眶，并表示还会继续与杨太义合作。
此外，白雪导演长片处女作《过春天》
也包揽了两项荣誉，分别为费穆荣誉·最佳影片和费穆荣誉·最佳女演员，该片主演、新生代女演员黄尧
也成为平遥国际电影展首位影后。这是黄尧作为电影人获得的第一个荣誉，她在现场激动地感慨：“大学毕业两年多一直很难找到戏拍，如果不是白雪
导演带着‘佩佩’找到我，我可能还是待业的闲散青年。”她再三感谢导演白雪：“发现了不太起眼的我，并相信不太自信的我”。
《过春天》
导演白雪十分动情地说：“我本科毕业后，用了10年时间寻找生活，一直在寻找一个非说不可的故事，直到《过春天》
的故事出现。”她认为：“电影只有找到了它的观众才算走完了自己的旅程，如今，我们在平遥找到了自己的观众。”
本届平遥国际电影展青年导师徐峥特地到场，为费穆荣誉得主颁发了奖杯，他特别提出，平遥国际电影展与其他电影节不同，为年轻电影人提供了更好的平台：“现在越来越多年轻人怀揣着想要成为电影人的梦想，感谢贾樟柯导演提供这样一个平台，希望年轻人可以从这里出发，登上梦想的舞台。”
费穆荣誉由费穆评审团在华语新生代、卧虎、藏龙或其他单元的华语处女作或第二部影片中评选而出，包括最佳影片、最佳导演、最佳男演员、最佳女演员四项荣誉。最佳影片将获得奖金 12 万元人民币，其中 6 万元奖励给电影导演，用于下一部作品的发展，6 万元奖励给该片中方发行公司，最佳导演得主将获得奖金 6 万元人民币，用于导演下一部作品的发展。
编辑：隐饮