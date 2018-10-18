与詹尼佛洛佩兹在《重塑人生》中的合作，让瓦妮莎哈金斯“大开眼界”，前者的勤奋，让她意识到“必须充分利用醒着的每一秒来让自己变得更好”。





此外，她还活跃于舞台剧领域，先后出演了《贝隆夫人》、《欢乐音乐妙无穷》、《吉屋出租》、《琪琪》、《身在高地》等多部舞台剧。与此同时，哈金斯还扩展着自己的职业技能，在《春假》、《给我庇护》等独立电影和《美少女特工队》、《弯刀杀戮》、《狗狗情缘》等大制作中均有登场。





最近在洛杉矶，时光网与哈金斯聊了聊，她当天身着漂亮的巴黎世家衬衫与长裙。我们与这位29岁的演员聊了聊她的新电影、青春期与成人期的转变、与扎克·埃夫隆和其他《歌舞青春》演员的联系。此外她还谈道了从同戏的演员兼歌手洛佩兹身上学到了什么……





时光网：见到詹妮弗·洛佩兹，你有很紧张吗？她有没有跟你分享一些平衡演员与歌手工作的建议？因为你们俩都是同时兼任演员与歌手的。





瓦妮莎·哈金斯：我之前见过她，我记得当时自己在想：“哇哦，这可是J-Lo（詹妮弗·洛佩兹昵称）！”（笑）她身上真的会发光。这完全是认真的，你会觉得她跟普通人很不一样。所以我接下这部电影的时候真的很紧张。我觉得拍完之后，我从她身上看到最重要的一点就是，她是那样的勤奋。你可能会去想象她做了很多，但除非你亲眼看到，你不会相信她在现场能做多少事。

詹尼佛洛佩兹和瓦妮莎哈金斯在《重塑人生》中



这简直让我大开眼界。我记得在片场，两场戏的间隙，她会和负责她拉斯维加斯演唱会的Nappytabs夫妇坐下来，一起讨论演唱会的新点子。我们那天忙了一整天，她却还能跟创意团队一起策划一场她想献给世界观众的演出。我觉得这太具有感染力了，甚至让我充满了能量——这对我来说是一个非常好的艺术家榜样，让我知道了想要达到她的高度，她必须充分利用醒着的每一秒来让自己变得更好，并不断推动着自己的演艺生涯。

时光网：你怎么看自己人生的第二幕？

瓦妮莎·哈金斯：我觉得自己的第二幕刚刚开始，这太疯狂了。这跟这部电影讲的很一致，我觉得自己就是在翻开人生的新篇章，这是我的第二幕。我13岁时拍了人生第一部电影，然后今年12月我就要30岁了，这真的是我的新篇章。我觉得自己20到30岁这十年非常波澜壮阔，我明白了很多关于自己的事情，有了我坚信的东西，知道了自己想成为什么样的人。





当然，这都在不断进化和变化，但我25岁的时候觉得，我突然知道自己是谁、想做什么了。我想：“我掌握了自己的生活，目前为止一切都在平稳前进。”然后27岁的时候，某天醒来，我发现自己完全不知道自己在干什么，也不知道自己是谁、代表着什么。现在，我正处于这十年的最后几个月，我感觉自己能掌控事情了。我在努力将要做的事情排列好，这样在进入人生第二幕的时候，我就会顺利一些，不必受一些干扰。

时光网：这部电影有着怀才不遇、被低估的主题——这是个很常见的问题，特别是对女性来说。当你在生活中被低估，你会怎么做？你会变得越来越安静内敛，还是这会激发你的斗志？





瓦妮莎·哈金斯：我觉得自己最大的错误就是对错误的谦卑容忍，其实这本身不能算是错误。但我觉得对我的职业生涯来说，这并不总是给我带来最好结果的。很多时候我都觉得人们并不懂我和我的作品，有时我觉得这可能会让我在边上旁观一会儿。但现在我意识到了这一点，这样的事不会再发生了，我想要拿回我的权利。 我会一直谦逊下去，但我觉得懂得你自己的价值一样重要。



《重塑人生》海报

说到女性，我认为现在对于女性来说是一个激动人心的时期。就我个人而言，我在这个行业内长大，一直觉得坐在后面保持安静更加简单。因为如果你不说话，人们就不会听到你的意见，也就不会反对你。但我渐渐觉得，这不是我们建立社会的方式。想要创造变革、成为一个积极分子，你就要为信仰而战。就现在的形势来看，我觉得大声说出你的想法很有力，你应该为此感到骄傲——让你自己的意见被别人听到，让别人知道你的热情所在，而不要为此感到羞愧。

时光网：我们有时候会听到一些年少成名的女演员说，成人后会有一段尴尬期，就是业内还没意识到她们其实已经是成人了。你经历过这种充满挫败感的时期吗？

瓦妮莎·哈金斯：我感觉自己很幸运，那段时间我一直在工作，但我并不轻易接那些对当时的我而言很简单的工作。我需要去争取自己想要的东西，因为选角导演对我的印象还停留在小时候。他们知道我由《歌舞青春》成名，然后我就收到了很多相似的邻家甜美女孩角色的邀约。这其实挺好的，但我又觉得：“我闭着眼都能演这样的角色了，这对我一点挑战性都没有。那我为什么要接呢？”所以我冷静了一段时间。我想等那种真正值得我去做的东西。这样一来，我真的经历了一段干旱期。





那会儿我天天给经纪人打电话问：“怎么样了？我快疯了，我要做些什么！”然后他们就会安慰我说时机未到，一切都会好的，如果真的出现了那样的机会，到时候我们会跟进的。自然，那些我想做的事情总会找上门来，像是演一个药物成瘾的角色，或是妓女，还有那些不能表达自己意愿的女性。 能（在那些电影里）为她们发声，对我来说是件很重要的事情。所以我就静静等待这些机会的到来，然后为其而战。





我曾为这样的角色面试过很多次，我会给导演写信，表达我有多么喜爱这些作品。我也觉得自己很幸运，可以有时间来好好盘算自己的下一步，因为我觉得正是因为这个，我（失业生涯从青春期到成人期）的转变才会这样顺利。



《歌舞青春》中的瓦妮莎·哈金斯

时光网：你刚刚提到了，《歌舞青春》系列改变了你的人生。你和扎克·埃夫隆还有联系吗？

瓦妮莎·哈金斯：不仅是和他，我跟《歌舞青春》的所有演员都还保持着联系。阿什丽·提斯代尔现在还是我最好的朋友之一——她是我最好的朋友中最具母性光辉的一个，经常提醒我注意一些事情，时刻都希望我一切都好，并且确保我在做对的事情、安不安全、有没有被保护着之类的。她真的总是在帮我注意着一切。她是那种随时都要跟我互相报信的朋友，我很爱她们。



