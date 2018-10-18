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还记得"柯南"中出现过的经典歌曲吗？

"22年守护"特辑曝光 横跨几代人的追剧记忆

2018-10-18 14:15:11 来源：Mtime时光网

《名侦探柯南：零的执行人》即将内地上映，日前曝光“22年守护”特辑，让我们一起回顾那些柯南中出现过的经典歌曲吧。
　　时光网讯  即将在11月9日全国上映的第22部柯南剧场版《名侦探柯南：零的执行人》，今日发布了“22年守护”饭制版特辑。此次特辑不仅盘点了从1996年到2018年在《名侦探柯南》中出现过的令人印象深刻的名场面，还搭配了近10首耳熟能详的经典音乐，让“二十二年 继续守护”的影片主题更加贴近观众。   

顶尖日本歌神歌姬献唱 名场面带来回忆杀 



　　在最新曝光的“22年守护”饭制版特辑中，以新一和小兰在首部剧场版《引爆摩天大楼》里“最后一刻是剪炸弹的红线还是蓝线”有名桥段作为开场，伴随着令人提心吊胆，印象深刻的惊险营救场面，最新剧场版《名侦探柯南：零的执行人》中的新情节将特辑推向了高潮，也为二十二年后故事如何发展埋下了伏笔。 



　　搭配《名侦探柯南》中著名场面出现的经典音乐，不仅有《转动命运之轮》这首观众对动漫“初印象”的歌曲，更有日本著名“歌姬”仓木麻衣演唱的最受欢迎主题曲《Time after time～在落花纷飞的街道上～》，和“歌神”福山雅治为最新剧场版量身定做的《零 -ZERO-》等，堪称名曲的宝藏。   

年度最期待日漫 影院见证最强柯南 



　　自从电影《名侦探柯南：零的执行人》宣布定档11月9日全国上映后，就引发了全网的超高期待。作为第五部在国内上映的《名侦探柯南》剧场版，网友本着“且看且珍惜”的原则纷纷表示：“这次一定不能错过来之不易的影院柯南。”



　　在这部最新剧场版中，柯南不仅要面对亦正亦邪的人气角色安室透，有史以来最大规模的“物联网”恐怖袭击，还要疯狂飙车对抗从宇宙袭来的危机。不仅诸多炫酷高难度动作将会一一呈现在观众的眼前，画面更是给人以强烈的视效冲击，越来越有“好莱坞”大片质感的柯南令人十分期待。  


 
　　一场推理版“速度与激情”的动作大戏，年度最强日漫，电影《名侦探柯南：零的执行人》11月9日全国上映，一起相约影院见证最强柯南的诞生。





   编辑：sasa

关键词： 名侦探柯南 零的执行人 特辑
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名侦探柯南：零的执行人

名侦探柯南：零的执行人 (2018)

0.0

导演：立川让

主演：古谷彻 林原惠美

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