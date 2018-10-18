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"极地恶灵"第二季将聚焦美国历史污点

二战囚禁日裔黑历史 日裔美国导演执导

2018-10-18 14:39:57 来源：Mtime时光网

《极地恶灵》把真实历史和虚构怪物进行结合，但聚焦的还是人性的恶。
　　

《极地恶灵》第一季预告片

时光网讯 AMC今年推出的《极地恶灵》是今年口碑较好的美剧，虽然第一季已将故事讲完，但第二季仍获续订，故事从19世纪的北极转移到聚焦二战期的美国，讲述怪物袭击日裔美国人集中营的事件。

　《极地恶灵》第一季根据丹·西蒙斯畅销小说《恐怖号》改编，故事源自1845年的真实历史，约翰·富兰克林爵士指挥英国皇家海军精良舰“厄瑞波斯”号和“恐惧”号向北极进发，随后他和129名船员在路上突然消失，他们到底是怎么死的？

《极地恶灵》第一季剧照

　　《极地恶灵》在真实历史基础上大胆想象，把极地怪物和人性在极端环境下的恶结合，打造出让人不寒而栗的恐惧。第二季故事灵感也来源于真实历史，珍珠港事件发生以后，美国政府1942年开始堆约11万居住在美国太平洋沿岸的日裔美国人扣留、转移和囚禁。

　　该事件是美国现代史的一个污点，所有被囚禁的日裔美国人中，62%是美国公民，直到战争结束美国才陆续解散这些集中营。1988年，美国国会通过里根总统签署的法案，代表美国政府向拘禁事件道歉。法案中提到，该政府行动是基于“种族偏见，战争中的不安情绪和政治领导层的失败”。

1976年《中途岛之战》曾提到过日裔美国人被囚的历史

　　美国政府最终向拘留的日裔美国人和他们的继承人支付超过16亿美元的赔偿，2006年政府拨款3800万美元，维护日裔美国人拘留营的旧址，对当年那段历史进行研究，提醒人们反思，永远牢记历史经验教训。

　　据外媒报道，第二季第一集将由日裔美国导演约瑟夫·久保田·瓦拉迪卡执导，颇有象征含义，这位导演曾导过Netflix的《毒枭》

　　《极地恶灵》第二季也是10集，预计2019年播出。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 极地恶灵 第二季 日裔美国人 二战 AMC
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