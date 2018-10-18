莫瑞兹的最终诉求是要么让他继续担任该影片的首席制片人，要么最终给予他“数千万美元的损失赔偿”。









尼尔·H·莫瑞兹在之前的8部《速度与激情》系列影片一直担任着制片人的职务，包括之后的《速9》《速10》制片人团队中也有他的名字。莫瑞兹说到，如果环球影业觉得自己可以以如此极端的恶意对待其最成功的制片人之一，那么，人们能够想象到环球影业是如何对待其实力较弱的制片人的。”





目前，环球还没有对这起诉讼进行置评，《霍伯斯与肖》原定于2019年8月11日上映，不知道会不会受到该事件的影响。