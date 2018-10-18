时光网讯
据外媒报道《速度与激情》
系列衍生片《霍伯斯与肖》
的首席制片人尼尔·H·莫瑞兹
今日正式起诉了环球影业，状告其“违反口头协议与欺诈，并将他从道恩·强森
与杰森·斯坦森
主演的影片《霍伯斯与肖》
项目中除名”。
莫瑞兹的最终诉求是要么让他继续担任该影片的首席制片人，要么最终给予他“数千万美元的损失赔偿”。
早在生出变故之前，通过与环球影业董事长唐娜·朗雷
和环球影业总裁Jimmy Horowitz的频繁沟通，双方原本已达成了口头协议，莫瑞兹本应从该项目中获得“200万美元的固定薪酬及6%的期权参与分成。而诉状称：“就在《霍伯斯与肖》
拍摄开始前几天，环球影业要求莫瑞兹修改他的制片人口头协议，接受相当低的薪酬条款，要么就被完全排除在影片之外。”
尼尔·H·莫瑞兹在之前的8部《速度与激情》系列影片一直担任着制片人的职务，包括之后的《速9》《速10》制片人团队中也有他的名字。莫瑞兹说到，如果环球影业觉得自己可以以如此极端的恶意对待其最成功的制片人之一，那么，人们能够想象到环球影业是如何对待其实力较弱的制片人的。”
目前，环球还没有对这起诉讼进行置评，《霍伯斯与肖》原定于2019年8月11日上映，不知道会不会受到该事件的影响。