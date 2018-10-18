悬疑片《黑暗迷宫》曝隧道缉凶特辑，特辑聚焦于聂远、杜奕衡、栾元晖三人的不同表现：聂远冷静、内敛、审视又要融合推动剧情发展；杜奕衡精明、自私又强悍；栾元晖为塑造角色被暴打也毫无怨言。









“大猪蹄子”代言人聂远饰演影片男主角陈嘉，这个角色也终于在此次发布的特辑中揭开了神秘面纱，成为破获整个案件最关键的角色。陈嘉不仅有游离于“巴士组合”之外冷静审视一切的一面，还要具备融入其中仔细观察的一面，在人性向善向恶的不同选择中，找出真正的凶手。主创团队为聂远的角色进行了精心的设计，使聂远展现出了全新的、不同以往作品形象的造型，更加贴合并突显其饰演的陈嘉身上的神秘感。





据悉，悬疑犯罪电影《黑暗迷宫》将于11月1日将在全国各大院线和观众们见面。

编辑：隐饮