时光网讯
近日，由温河
执导，聂远
、葛天
领衔主演，杜奕衡
、初俊辰
、栾元晖
、余薇薇
、卢卓（小灿）、程爽
、陈震
、戚蓝尹
等联合主演的悬疑犯罪电影《黑暗迷宫》
在正式定档11月1日后曝光迷宫之暗——隧道缉凶特辑。该支特辑聚焦于聂远、杜奕衡、栾元晖三人，作为“巴士组合”的C位演技担当，聂远冷静、内敛、审视又要融合推动剧情发展；杜奕衡精明、自私又强悍；栾元晖为塑造角色被暴打也毫无怨言。
《黑暗迷宫》
主要讲述的是七个互不相识的荒野乘客，误入隧道迷宫，几经周折却依然不得而出，在平行时空的死循环中，人性的黑暗逐渐露出水面的故事。多重隧道暗藏玄机，迷雾重重人心惶惶，挣扎求存工于心计，《黑暗迷宫》
将故事核心点集于人性之上，从人心之险恶展开整个悬疑推理过程，神秘氛围令人欲罢不能。
“大猪蹄子”代言人聂远饰演影片男主角陈嘉，这个角色也终于在此次发布的特辑中揭开了神秘面纱，成为破获整个案件最关键的角色。陈嘉不仅有游离于“巴士组合”之外冷静审视一切的一面，还要具备融入其中仔细观察的一面，在人性向善向恶的不同选择中，找出真正的凶手。主创团队为聂远的角色进行了精心的设计，使聂远展现出了全新的、不同以往作品形象的造型，更加贴合并突显其饰演的陈嘉身上的神秘感。
据悉，悬疑犯罪电影《黑暗迷宫》将于11月1日将在全国各大院线和观众们见面。
编辑：隐饮