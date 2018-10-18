近日《露营》的编剧、导演与执行制片人Jenni Konner、主演珍妮弗·加纳 、大卫·田纳特、艾农·斯凯、Bridget Everett、Arturo del Puerto、Brett Gelman与时光网分享了这部HBO喜剧的拍摄故事。

Jenni Konner告诉我们，是她的制片搭档莉娜·杜汉姆发掘到这部名叫《露营》的英剧。“我们看过原剧，太好笑了。茱莉亚·戴维斯的作品立马成为我们最爱的新剧，剧里有很多让美国人有共鸣的地方。《露营》是一部限定剧，我们也不打算拍多深入。我们刚把《衰女孩》做完，就开工做《露营》了”

加纳与田纳特加入进来的最大动力是大量对白撑起的剧本。“经常变得复杂而且针锋相对，你当演员求得就是这样的本子”，田纳特说。加纳也表示同意：“台词读着特好玩，这样的剧本就是送给演员的礼物。并不容易见到。特别聪明。编剧写的词句太妙。”





加纳有着好莱坞最平易近人的女演员之称，在新剧《露营》里面，她却演了一位非常不讨人喜欢的家庭主妇。“好几次我演着演着就没有角色那么咄咄逼人了，会把她的犀利感调低很多，导演就会上来提醒我，‘记住这个角色不是你自己’，挺公平的，我们探讨这个角色的时候，甚至会把她比作一个反英雄式的角色，而不是简单的不讨喜。”