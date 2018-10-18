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HBO《露营》把英式喜剧拍出美国味

珍妮弗加纳性格大变 大卫田纳特也追《贴身保镖》

2018-10-18 15:44:38 来源：Mtime时光网

珍妮弗·加纳、大卫·田纳特等主演讲述HBO新喜剧《露营》的制作故事。在时光网独家专访中，田纳特跟我们分享了他个人的追剧选择，英剧旗帜人物也爱看《贴身保镖》与《嗜血娇娃》。

《露营》改编自同名英剧

　　时光网讯  《衰女孩》团队打造的HBO新喜剧《露营》10月14日正式开播，该剧根据同名英剧打造，拥有珍妮弗·加纳大卫·田纳特两位明星主演。

　　《露营》的故事围绕一对庆祝丈夫四十五岁生日的夫妻展开，结婚多年的凯瑟琳（加纳 饰）与沃尔特（田纳特 饰）邀请他们的亲朋好友一起去野外露营庆祝，不料整个周末意外连连，他们之间的友情与爱情受到考验。

　　近日《露营》的编剧、导演与执行制片人Jenni Konner、主演珍妮弗·加纳 、大卫·田纳特、艾农·斯凯、Bridget Everett、Arturo del Puerto、Brett Gelman与时光网分享了这部HBO喜剧的拍摄故事。

先行版预告片

　　Jenni Konner告诉我们，是她的制片搭档莉娜·杜汉姆发掘到这部名叫《露营》的英剧。“我们看过原剧，太好笑了。茱莉亚·戴维斯的作品立马成为我们最爱的新剧，剧里有很多让美国人有共鸣的地方。《露营》是一部限定剧，我们也不打算拍多深入。我们刚把《衰女孩》做完，就开工做《露营》了”

　　加纳与田纳特加入进来的最大动力是大量对白撑起的剧本。“经常变得复杂而且针锋相对，你当演员求得就是这样的本子”，田纳特说。加纳也表示同意：“台词读着特好玩，这样的剧本就是送给演员的礼物。并不容易见到。特别聪明。编剧写的词句太妙。”

　　加纳有着好莱坞最平易近人的女演员之称，在新剧《露营》里面，她却演了一位非常不讨人喜欢的家庭主妇。“好几次我演着演着就没有角色那么咄咄逼人了，会把她的犀利感调低很多，导演就会上来提醒我，‘记住这个角色不是你自己’，挺公平的，我们探讨这个角色的时候，甚至会把她比作一个反英雄式的角色，而不是简单的不讨喜。”

加纳与田纳特首次合作

　　剧集把焦点放在沃尔特和凯瑟琳功能性失调的婚姻上面。田纳特说：“他俩关系不错，但正在走下坡路。他们对非常糟糕的事情上了瘾，然后就把自己钉在情绪化的小角落里。这点让我着迷。因为我觉得这些都是出于爱的缘由。凯特森因为药物原因经历过很艰难的时期，沃尔特也始终陪伴他。但他们的感情是功能性失调的，无法正常运转。”

　　艾农·斯凯在剧中扮演凯瑟琳顺从的妹妹卡琳，她坦言自己花了很长时间才进入角色。“对我而言，抓住这个真实角色的感觉不容易。这个人住在亚利桑那州，是一位收容所工作人员，有这么个男朋友，你在读剧本的时候会想：我怎么才能让这种角色变有趣？如果我让她好玩起来了，那会不会让角色失去真实感？所以导演跟我促膝长谈，跟我说了很多姐妹之间的关系应该如何理解”

英版原剧并不是很出名

　　扮演露营地管理员的Bridgette Everett是《衰女孩》第五季的演员之一，与导演Jenni Konner是老相识。这位喜剧女演员说：“当我看到剧本，我就觉得这个角色很容易变成滑稽讽刺的存在，所以我们的挑战是怎么让这个角色接地气并且有真实感。我觉得剧本也得也越来越深入”

　　Brett Gelman和Arturo Del Puerto在剧中饰演沃尔特的两个好朋友。扮演米格尔的Arturo Del Puerto 说：“我的角色表演起来很好玩，因为他正处在人生低谷，刚刚跟老婆离婚，孩子也不在身边，一个人独居。我觉得探索这种孤独和离婚中的绝望感是个好机会，他在大多数情况下都会让别人感到尴尬，这就有很多喜剧元素在里面。”

好莱坞最nice女星加纳剧中的角色非常讨人嫌

　　Gelman认为他的角色乔治是一个绝对好男人：“我觉得他不想伤害任何人的感情。他把发生的一切看在眼里，当他的另一半被攻击的时候，他会非常有男子气概的挺身而出。我觉得他是在生活中会被人瞧不上的那种人，随着剧情深入，他的情绪表达会越来越直接，因为他就是这种人。”

　　田纳特最后总结道：“这部剧是关于一群相识很久的人，一起经历很多历史的人。他们在彼此面前放下戒备，会表现出自己不太高尚的品质。”

作者：Jami Philbrick,Brent Simon   编辑：Joker

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 露营 HBO 美剧 珍妮弗·加纳 大卫·田纳特 JamiPhilbrick BrentSimon

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