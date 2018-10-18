中国高定设计师郭培的纪录片《明黄禁色》代表新西兰"申奥"，该片由新西兰纪录片导演Pietra Brettkelly)执导，讲述中国设计师打破国际舞台的野心。郭培曾为蕾哈娜设计过一条著名的“黄裙子”。













纪录片片名则来自于郭培与祖母的一次对话。她大胆向祖母要一件黄裙子，却遭到了拒绝：“没有人可以穿黄色，那是为皇帝保留的。”这种被禁止的颜色，在郭培的脑海里挥之不去，甚至成为她标志性的设计元素。





纪录片以郭培在巴黎古监狱 (La Conciergerie) 筹备2017春夏高级定制系列为背景。Pietra Brettkelly对郭培进行近两年的跟踪拍摄，在中国、美国、法国与意大利等多地对郭培进行了14次贴身取材，以纪录片的真实视角展现郭培的设计天赋。作为中国在高级定制领域的第一人，郭培身上承受着巨大的压力，Pietra Brettkelly从未打算将这些隐藏，她的兴奋与自信，紧张与焦灼都将呈现在观众面前。









今年4月份，《Yellow Is Forbidden》在翠贝卡电影节上首次亮相。2018年11月1日在新西兰国际电影节放映后，将在选定的新西兰电影院公开上映。





编辑：隐饮