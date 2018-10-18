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高定设计师郭培纪录片代表新西兰"申奥"

《明黄禁色》揭秘蕾哈娜巨型黄裙背后的故事

2018-10-18 16:31:49 来源：Mtime时光网

中国高定设计师郭培的纪录片《明黄禁色》代表新西兰"申奥"，该片由新西兰纪录片导演Pietra Brettkelly)执导，讲述中国设计师打破国际舞台的野心。郭培曾为蕾哈娜设计过一条著名的“黄裙子”。
       

《明黄禁色》预告片

时光网讯 中国高定设计师郭培首部的个人纪录片《Yellow Is Forbidden》(暂译《明黄禁色》），将代表新西兰参加第91届奥斯卡最佳外语片的角逐。

      该片由新西兰纪录片导演耶拉特·布莱特凯利 (Pietra Brettkelly) 执导，将镜头锁定在郭培的高定服装背后，讲述中国设计师打破国际舞台的野心，纪录高定设计师在艺术与商业的对立中寻求突破的真实状态。

       耶拉特·布莱特凯利 (Pietra Brettkelly) 出生在新西兰，在成为导演和电影制作人之前，她曾是一名记者。早在2015年，Pietra的纪录片作品《A Flickering Truth》就曾被评选为奥斯卡最佳外语片新西兰入围影片。在完成《Flickering Truth》之后，她坐在沙发上吃着奶油冻，翻阅着自己的文件夹，寻找她的下一个创作灵感。在被Guo Pei一双雕刻华丽的鞋子吸引后，她预定了前往中国的机票。

       纪录片片名则来自于郭培与祖母的一次对话。她大胆向祖母要一件黄裙子，却遭到了拒绝：“没有人可以穿黄色，那是为皇帝保留的。”这种被禁止的颜色，在郭培的脑海里挥之不去，甚至成为她标志性的设计元素。

       纪录片以郭培在巴黎古监狱 (La Conciergerie) 筹备2017春夏高级定制系列为背景。Pietra Brettkelly对郭培进行近两年的跟踪拍摄，在中国、美国、法国与意大利等多地对郭培进行了14次贴身取材，以纪录片的真实视角展现郭培的设计天赋。作为中国在高级定制领域的第一人，郭培身上承受着巨大的压力，Pietra Brettkelly从未打算将这些隐藏，她的兴奋与自信，紧张与焦灼都将呈现在观众面前。

       当一位来自新西兰的电影制作人与一位来自中国的世界级设计师，在跨越语言与文化障碍后，她们拥有如此强烈的共通之处，她们无所畏惧，在自己热爱的领域里坚定地做着自己。这是《Yellow Is Forbidden》选送奥斯卡最佳外语片时，想要向每一位女性传递出的力量。

       今年4月份，《Yellow Is Forbidden》在翠贝卡电影节上首次亮相。2018年11月1日在新西兰国际电影节放映后，将在选定的新西兰电影院公开上映。

   编辑：隐饮

关键词： 明黄禁色 郭培 申奥
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