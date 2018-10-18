《宝贝儿》、《冥王星时刻》、《桃源》首映引关注，爱奇艺影业三部文艺片亮相平遥国际电影展。













对此刘杰导演曾表示：“当自己深入去调查这个群体的时候，我也无法得出答案。有人会站在江萌一边，认为每个生命都值得活下去，也有人支持孩子父母，认为一个家庭不应该承受这样的不幸。”





相比《宝贝儿》，章明导演的《冥王星时刻》是一部“艺术气息”更加浓厚的电影， 影片讲述了王学兵饰演的导演王准一行四人带着现实的压力来到湖北深山采风的故事，电影试图呈现一行人逃脱灰暗命运的行动和想象。





章明导演在《冥王星时刻》中延续了他在《巫山云雨》、《新娘》等前作中充斥的神秘主义的叙述风格，以及对渝鄂交界的地域情结。导演曾解读说，片名“冥王星时刻”所指的是“处于半明半暗的时刻”，而电影中每一个角色也都在某种程度上“处在这种晦暗、进退失据的时刻”。





与此同时，爱奇艺影业出品的电影《桃源》入围本届平遥电影展“华语新生代”单元。影片改编自张楚的短篇小说，是吕聿来转型导演的处女作，更集结了耿乐、齐溪、吕星辰、杨奇鸣等文艺片宿将，在爱情的包装下探索人性的矛盾、扭曲和挣扎。





在吕聿来导演看来：“当下这个社会中，每个人都被裹挟着不停往前走，生怕被落在生活的后面。但事实上，每个人内心都渴望宁静如桃源的生活，所以，我想去探究什么是‘桃源’，它在哪里以及我们是否能够最终找到属于自己的那片‘桃源’。”





从爱奇艺影业亮相平遥电影展的三部作品不难看出，多样化的题材背后既有对现实议题的关注与讨论，也有对电影艺术形式的创新与解读。在今年5月爱奇艺影业公布了未来几年的电影计划，发布的十余部主控影片构建出覆盖动作、爱情、文艺、悬疑、喜剧、动画等多种类型的“自主内容研发体系”，这其中不仅有接轨好莱坞大片的商业化作品，同时，关注现实主义题材、具有社会意义、格局精小的文艺片也成为亮点所在。

编辑：隐饮