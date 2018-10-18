时光网讯
正在进行的第二届平遥国际电影展中，“爱奇艺影业出品”作品频繁出现在人们的视线中。为期十天的影展，爱奇艺影业出品的三部电影完成了参展和首映。这三部作品包括杨幂
、郭京飞
、李鸿其
主演、参加多伦多电影节特别展映的《宝贝儿》
；章明
导演入围戛纳“导演双周”单元的新作《冥王星时刻》
和文艺片宿将吕聿来
的导演处女作《桃源》
。
《宝贝儿》
在平遥举行了亚洲首映，而这场放映随着主演杨幂、郭京飞和李鸿其的到场，成为本届电影展期间最火爆的一场活动。影片即将于10月19日正式上映，讲述了杨幂饰演的因严重先天缺陷而被父母抛弃的弃儿江萌，拯救另一个被父母宣判了“死刑”的缺陷婴儿的故事。
《宝贝儿》
导演刘杰以中立平等的视角，将“弃婴”这一问题原原本本地抛给了观众，并且用冷静纪实的笔触，剖析出当下被人忽略的社会隐痛。影片构筑出一个道德上的困境：先天缺陷婴儿的父母意图放弃治疗，而本是局外人的江萌却一直试图帮孩子保住一条命。
对此刘杰导演曾表示：“当自己深入去调查这个群体的时候，我也无法得出答案。有人会站在江萌一边，认为每个生命都值得活下去，也有人支持孩子父母，认为一个家庭不应该承受这样的不幸。”
相比《宝贝儿》，章明导演的《冥王星时刻》是一部“艺术气息”更加浓厚的电影， 影片讲述了王学兵饰演的导演王准一行四人带着现实的压力来到湖北深山采风的故事，电影试图呈现一行人逃脱灰暗命运的行动和想象。
章明导演在《冥王星时刻》中延续了他在《巫山云雨》、《新娘》等前作中充斥的神秘主义的叙述风格，以及对渝鄂交界的地域情结。导演曾解读说，片名“冥王星时刻”所指的是“处于半明半暗的时刻”，而电影中每一个角色也都在某种程度上“处在这种晦暗、进退失据的时刻”。
与此同时，爱奇艺影业出品的电影《桃源》入围本届平遥电影展“华语新生代”单元。影片改编自张楚的短篇小说，是吕聿来转型导演的处女作，更集结了耿乐、齐溪、吕星辰、杨奇鸣等文艺片宿将，在爱情的包装下探索人性的矛盾、扭曲和挣扎。
在吕聿来导演看来：“当下这个社会中，每个人都被裹挟着不停往前走，生怕被落在生活的后面。但事实上，每个人内心都渴望宁静如桃源的生活，所以，我想去探究什么是‘桃源’，它在哪里以及我们是否能够最终找到属于自己的那片‘桃源’。”
从爱奇艺影业亮相平遥电影展的三部作品不难看出，多样化的题材背后既有对现实议题的关注与讨论，也有对电影艺术形式的创新与解读。在今年5月爱奇艺影业公布了未来几年的电影计划，发布的十余部主控影片构建出覆盖动作、爱情、文艺、悬疑、喜剧、动画等多种类型的“自主内容研发体系”，这其中不仅有接轨好莱坞大片的商业化作品，同时，关注现实主义题材、具有社会意义、格局精小的文艺片也成为亮点所在。
编辑：隐饮