去年凭借《请以你的名字呼唤我》获得奥斯卡最佳男主角的甜茶，今年再次在《漂亮男孩》中贡献精彩演技，今天我们和他来聊一聊演员背后的故事。









Mtime：是什么激发了你作为一个艺术家和一个普通人的生活？





提莫西·查拉梅：在我小的时候，甚至现在，那些以艺术为职业的人都激励着我，激励着我成为一名艺术家。





《漂亮男孩》中字预告片 Mtime：表演艺术有什么吸引你的地方吗?





提莫西·查拉梅：这是一种本能，使我成长，充满能量。我之前去了纽约的一所表演艺术高中，在那里我们学习音乐、戏剧和舞蹈。学校里的每个人，即使他们不在表演戏剧，也在做其他形式的艺术，比如声乐、技术戏剧或器乐。我觉得当你在表演或从事艺术时，尤其是在年轻的时候，它几乎可以作为你余生的一种治愈方式，或者是一种表达自己，向观众传达人性的方式。同时，这也是一种了解你自己和人类状况的方法，也是让我们成为人类的原因。





Mtime：你还有什么其他的艺术天赋吗?





喜欢跳舞的甜茶 提莫西·查拉梅：这是个很好的问题，不过我也不确定。我的母亲是一位舞蹈老师，我一直很喜欢跳舞。虽然我从来没有以任何具体的方式认真学习过，但它总是让我着迷。我对那些有音乐天赋，会弹钢琴或吉他的人也很钦佩，我觉得这是一种不可思议的天赋。





Mtime：你对新体验、新事物的态度有多开放?





提莫西·查拉梅：我很开放。





Mtime：你从你扮演的电影角色中学到了什么?





提莫西·查拉梅：我认为，即使在最古怪的角色中，或者在那些讲述宇宙不是地球以及任何类似于我们所经历的现实的电影中，你都能为一个角色带来一些能量或某种形式的自我。反之亦然，你可以从你所扮演的角色中学习，吸取经验。





Mtime：当导演说" CUT "的时候，回到现实有多难?





提莫西·查拉梅：在拍摄的过程中，适应了一天天的节奏，这个过程会变得越来越容易，因为你拍摄的次数越多，你就越习惯，而且也会越来越了解你的工作人员。也许在某些情况下，你就会和某些人一起工作。所以，这是你在拍摄过程中会习以为常的东西。





甜茶凭借《请以你的名字呼唤我》获得奥斯卡最佳男主提名 Mtime：到目前为止，你最复杂、最令人满意的一次表演是什么？





提莫西·查拉梅：我不确定。我一直坚信艺术是在观众的头脑中发生的，所以我更好奇的是其他人对此会有什么感受。在这方面，我不认为我有什么特别的感觉，只是非常高兴能成为我所从事的所有项目的一部分。





Mtime：你去年被提名了，今年你有了精彩的表演。你认为你现在最大的职业挑战是什么？





提莫西·查拉梅：继续与我所欣赏的优秀的人和项目合作，并从中学习。





Mtime：你有最喜欢的电影吗?









谁能不喜欢《黑暗骑士》呢？ Mtime：你有最喜欢的电视节目吗?









Mtime：处理名声有多困难?





提莫西·查拉梅：我非常感激。我一直是电影的粉丝，也是电影制作人、导演和演员的粉丝。我认为我拥有任何机会都应该心怀感激。这也适用于我参加过的每一次试镜。我一直觉得试镜也是另一个机会，让人们了解电影制作、电视、表演、电影或戏剧，可以磨练你的技艺，使你为此而努力。可以让我为之努力，做我喜欢做的事都是我感激的一部分。





Mtime：社交媒体在你的生活中占有一席之地吗？





提莫西·查拉梅：这是我们今天生活的一部分，也是一种让电影走出去，传达关于电影的信息的方式。





Mtime：你最喜欢的运动是什么?





提莫西·查拉梅：没有优先顺序，我喜欢足球和篮球。我是这两项运动的粉丝，甚至在电子游戏中也玩它们。