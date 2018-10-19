自毁形象就能演出好电影吗？
为戏"画皮"，女星走向实力派必修课
美即是好吗？颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂亮脸蛋才有的烦恼。→
2018-10-19 08:55:14 来源：Mtime时光网
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好烦恼，颜值高也是一种罪
时光网特稿 美即是好吗？在娱乐圈职场，女明星是特殊的存在，美丽是她们工作的一部分，看颜值吃饭似乎更便捷。但是长得好看也会带来隐性歧视，颜值高并不是万能通行证，比如美貌与演技之于女星，多数人看来难以兼得。相反，如果黄渤、王宝强都能走红，那一定是实力派了。
所以杨幂“毁容”出演的《宝贝儿》最近征战各大影展，风头无两，兵行奇招成功引关注。对寻求突破女星来说，颠覆形象是最有效的通道。
但是自毁形象就能演出好电影吗？当然不是。自毁形象也不等于辣眼睛，那些装疯卖傻的演员，观众早就忘了吧。颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂亮脸蛋才有的烦恼。
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杨幂《宝贝儿》
这次她终于跟好演员产生联系
《宝贝儿》作为杨幂出道16年来主演的第一部文艺片，她用“扮丑”转型的决心苍天可鉴。导演刘杰说，杨幂拍完一遍不满意，甚至又返工重拍了一遍，这对档期紧张的女星来说，算是非常配合了。
刻意化黑皮肤、修饰上雀斑，杨幂展现出道以来最土造型。征战多伦多、圣塞巴斯蒂安时，《综艺》直言：虽然杨幂具有票房号召力，但却从未与好演员产生联系，但在该片中，她经历了奇迹般的改变。
不过刘杰却疑惑，杨幂为电影赢得关注度的同时，也带来铺天盖地的负评，“排在前面的全是一星，而那些人都没看过片子”。《宝贝儿》应该是刘杰票房最高、评分最低的电影，没错了。
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马伊琍《找到你》
辣条刘海，这个造型我给满分
凭借空气刘海的升级版——辣条刘海的强大加持，马伊琍成功让人想到家里的保洁、楼下炸油饼的大姐。国庆档电影中，没想到《找到你》是陪《无双》一起笑到最后的。
为了演好孙芳，马伊琍花了9小时接发，在高水压下连拍6小时夜戏，女儿死去的那个雨夜，爆发。即便舍弃自尊、身体，也没救回孩子，这对一个母亲来说恐怕是最深的绝望了。
但提到扮丑，她却严肃解释：“大家不要总是喜欢用扮丑来博眼球，我演任何一个角色都没有扮丑，这只是她的一个造型。如果演保姆就是扮丑，那所有的保姆都是很丑的女性吗？”
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张雨绮《妖猫传》
社会我绮姐，人狠狐媚话不多
最近不少朋友都被一位30代非流量女明星给圈粉了，除了她在小红书上“壕无人性”的炫富行为——比如没有克拉数的碎钻建议不要买，因为……不值钱的；更有持刀砍老公（不对，是前夫）砍到警局的行为，姐这暴脾气，配得上“社会”二字。刨除选男人的眼光差点，好像吃瓜群众也看不到绮姐什么缺点了。
相比之下，演戏在绮姐这儿倒是一池静水，不好也不坏。细数下来，《妖猫传》里的春琴算是比较出彩的了。除了贡献被妖猫蛊惑的自然原声，张雨绮还演了一段“鬼片”。快来跟我理论这不是扮丑，明明是：张雨绮女士符合我对唐代仕女的全部想象。
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范冰冰《我不是潘金莲》
千万别跟女人较劲，尤其是名字里带“莲”的
《我不是潘金莲》讲的是一位执着的农村大姐和政府几位执着的大哥以及几个不靠谱的亲戚的故事，总结起来就是千万不要和女人较劲，尤其是名字里带“莲”的女人。
与杨幂同理，范冰冰无论演什么，也都被打一星。雪莲造型一出，网友立评：“纵横农村数十载，我怎么就没见过这样的村姑？”言语中充满了对范爷自毁形象的质疑及对粗服乱发难掩姿色的羡慕恨。
不管你怎样评价范冰冰演技生硬、方言蹩脚，在张译、于和伟等一众实力配角面前显得尴尬，但不容否认的是，当她遇上李玉、冯小刚这样肯调教自己的导演，不说脱胎换骨，也能改头换面。
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巩俐《秋菊打官司》
永恒的村姑NO.1，镇楼
村姑NO.1，巩皇称第一，没人敢说第二。《我不是潘金莲》上映后，就有不少人跑到《秋菊打官司》的影评页面留言：“如果说范冰冰是在演李雪莲的话，那么巩俐就是秋菊。”伤害指数一万点。
成为角色本身，是对一个演员最高的评价，巩俐为了演好秋菊，在陕西农村呆了四个月，到陇县第一天就换上了秋菊的衣服，扮成一个孕妇，没人知道她是大明星，只知道她怀孕6个月了。当地老乡都叮嘱刘佩琦好生伺候。
可以说，巩俐已经不是在演戏了，从外貌到神态俨然就是农村妇女。而除了那身红棉袄绿头巾，真正让巩俐成为秋菊的，则是永远不服的倔强气质。
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刘蓓《甲方乙方》
经典不解释
梁子：“回老爷太太，张佃户家的租子还是没收齐！”
葛优：“那不成啊，得按合同办呐，地主家也没有余粮啊。”
梁子：“是啊，猪，他们家昨儿自个儿给吃了，大丫头前儿也走了西口了。”
葛优：“那二丫头呢？”
梁子：“让李地主他们家先一步抢走了，现在是就剩张佃户本人了。”
葛优：“那孩儿他娘呐？”
（张佃户推门进来）“我就是张富贵！”
刘蓓：“梁子，既然张先生来了，就让咱家的骡子呀马呀，那些个大牲口都歇了吧！”
经典不解释，请开启脑内小剧场，演一遍。
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赵薇《亲爱的》
小燕砸演艺生涯中不可磨灭的亮点
失孤打拐题材中，《亲爱的》算高分电影，这种“煽情”多一分嫌多，少一分则力道不足。陈可辛执导的该片一经问世，很多人随即送上评价：恭喜香港导演陈可辛正式成为一名内地导演。法律、人情，生育与养育，换位思考，创作者找到了巧妙切入点。
在这部演员都该集体得表演奖的作品里，赵薇的表现同样突出。她饰演的李红琴几乎站在所有角色的对立面，却让人深深怜悯。有人说，她就像土地一样，吸收了所有的惩罚和怨恨。本是大悲之人，却穿着大喜的红衣。相较之下，妆发的改变倒是其次了，因为千金难买“亲爱的”。这个角色也让赵薇金像封后，闪耀各大电影节。
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周冬雨《心花路放》
在演技还没炸裂的日子里，确定不是白展堂？
在周冬雨还是初出茅庐的“静秋”、说话自带颤音、演技还未炸裂的日子里，出演宁浩这部《心花路放》可以说是十分大胆的突破了。杀马特剧照一出，“恶评”如潮：一点都看不出来是袁泉啊，何洁瘦了不少，这确定不是白展堂吗？更有人苦口相劝：冬雨啊，艺谋导演已经哭晕在厕所。
据说宁浩在选定周冬雨演杀马特之后，一度还想找窦骁来演她的杀马特男友，后来宁浩自己都觉得太搞了，窦骁个子太高，怕黄渤打不过他，最后作罢。这么黑《山楂树之恋》也太不厚道了。不管怎样，《心花路放》后，周冬雨至少不会被定型成静秋了。PS.《奇门遁甲》小圆不算数。
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蒋雯丽《立春》
王彩玲，要么独处，要么庸俗
有的导演喜欢把老婆拍得美若天仙，比如姜文。有的导演则喜欢让老婆毁容，比如顾长卫。《立春》只是个开始，接下来蒋雯丽还要在《最爱》里变成骑猪狂奔的悍妇，在《微爱之渐入佳境》里变成翻版包租婆，在《遇见你真好》里变成宿管阿姨。
顾长卫对大银幕上的蒋雯丽无所不用其极，才让观众看到一朵奇葩——王彩玲，一个卑微丑陋的人，却有着纯洁高尚的梦想。这种矛盾几乎是致命的，甚至让绝望的王彩玲想到以死了结。不过最终她与生活和解，在和养女的天伦之乐里，找到寄托。或许在王彩玲们看来，一个人在世界上要么独处，要么庸俗，除此之外没别的了。
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林志玲《决战刹马镇》
志玲姐姐一度想转型的决心苍天可鉴+1
作为一名美貌与情商并存的女子，志玲姐姐想打破桎梏，成为好演员的决心同样苍天可表。如果你记得这部《决战刹马镇》，大概就不会对她跟范伟老师在《道士下山》演床戏诧异了，一个演员的自我修养，OK？
片中林志玲上演了一场不顾一切的自我颠覆，性感曲线无影无踪，取而代之的是土话、乱发、黄牙和脸颊上两朵高原红。几乎在每场戏中，林志玲都要对孙红雷拳打脚踢，临近收尾两人还有一段长长的舌吻。导演李蔚然说：“她从来没试过这样，觉得自己很帅，我们也觉得她比任何时候都自信健康。”是真心话么？
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谭卓《暴裂无声》
这个女演员相当爱哭，看《新闻联播》都哭
2018年，观众通过《暴裂无声》、《我不是药神》、《延禧攻略》等众多影视剧认识了谭卓，但很多人不知道，谭卓的演艺起点很高，出道便是娄烨《春风沉醉的夜晚》女主，还和演技碉堡的王宝强一起合作过《Hello！树先生》。
谭卓可塑性很强，可以是《我不是药神》里舞女思慧，也能变成《暴裂无声》里的村妇。因为开矿污染了水源，谭卓饰演的翠霞得了肝病，儿子的失踪更令家庭雪上加霜，片尾翠霞抱着羊哭的一幕，秒到很多人。谭卓是体验派，情绪到了就控制不住，曾被徐峥调侃，谭卓那是相当爱哭，看《新闻联播》、《天气预报》都能哭。
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莫文蔚《食神》
莫文蔚是美是丑，至今尚无定论
要论毁灭女演员形象力度之大，港台导演才是鼻祖，早年众多港片中，装疯卖傻的女星不在少数，但是能称得上经典的不多，莫文蔚的《食神》算一个。其实对莫文蔚本人到底是美是丑的问题，正反派至今未能达成共识，唯独一双美腿无敌。
年少时看《食神》，你绝对不会把那个凶悍要命的双刀火鸡，跟时尚个性的莫文蔚联系在一起。而或许是小人心态作祟，往往看见丑女不顾一起地追求爱情就觉得无比悲壮，如果莫文蔚最后没有变成美女，星爷还会和她在一起吗？其实周星驰作品的魅力就在于小人物战胜自我的光辉，把分内之事做到极致，你就离成功不远了。
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郑秀文《瘦身男女》
在杨千嬅之前，她才是港女一号
在大笑姑婆杨千嬅还未问世前，神经质港女的一号代表人物非Sammi郑秀文莫属，她毫无包袱地在大银幕上傻笑癫狂，在杜琪峰、韦家辉的加持下，让银河风格系的爱情喜剧走入人心。
戏里刘德华骑着不成比例的折叠式小脚踏车，手握鸡毛掸子像赶牲口一样赶着260磅的郑秀文训减肥，而气喘吁吁的Sammi则肩拖柏油桶在街上挥汗如雨，只为挽回男友的心。
郑秀文和刘德华的造型并非电脑特效，而是杜琪峰专门请好莱坞特效化妆师史蒂夫·约翰逊制作的橡塑胖人模型。据说在片场，每个人都觊觎Sammi的假肥肉，尤其是假胸，成天被人调侃以及动手动脚。
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林嘉欣《怪物》
为艺术献脸，不怕苦不怕累不怕牺牲
这个有关母爱的故事真的打动了林嘉欣，所以她才挑战了大概是香港电影有史以来的丑女造型极限。连跟她演对手戏的舒淇都说：“如果是我，一定不接这个角色。我觉得嘉欣很伟大，肯为艺术牺牲。”
“烂面”造型，每天要花费8小时，将事前倒模的一块块薄胶黏合，配以化妆师的妙手，遂在薄胶及真皮肤上，营造出凹凸不平兼长满疤痕的容貌。最后再以假发套，做出稀疏的效果。
林嘉欣说：“接戏时，知道要长时间化妆，又要扮丑做怪物，有些犹豫，不过了解过剧本后，觉得对我是挑战，拍完更加觉得是个突破，再丑再辛苦的怪物都做过，我还有什么不敢演！”
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梁静《杀生》
导演的老婆不好当
《暴裂无声》首映时，梁静也出现在观众席上，她发言直赞谭卓：“演的太棒了！”同时不忘开玩笑：“女演员们，不要怕扮丑，你们看我，这么漂亮一美女，一扮丑，就拿了（金马）奖……”没错，就是这部寓言式的电影《杀生》。
梁静扮演的接生婆一角，因为原定的四川演员开拍前生病，管虎才叫她顶上。大概只有十场戏，拍了一个月。管虎提议她用“灵活的脚指头”演戏，又听了黄渤的建议加了俩门牙，最初美术还用安全套装上水给她做了一对假胸，结果吊威亚的时候全漏了，导致浑身湿透……折腾半天，片酬只有两万块，还没好意思拿。只能说，导演的老婆不好当。
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蒋勤勤《一个勺子》
导演的老婆不好当+1
蒋勤勤，导演的老婆+1。谈到《一个勺子》，陈建斌说整个剧组唯一不受控的因素就是蒋勤勤，因为蒋老师总是有太多想法，即使是睡前也要拉着他“掰扯”明白。蒋勤勤则发话：“所以第一次就拍了很多条，当时我那股四川人的性子就出来了，拍这么多条都不过，难道是要给你老婆难看？！”
四爷不愧是来自新疆的男人，对长期生活在西北高原的女人了如指掌，单说金枝子的造型就无比贴近广大农村妇女——鹰钩鼻、深眼窝、红二团，姿色在村儿里数一数二。戏里的拉条子和金枝子心地善良，接纳了流浪汉“勺子”，但却被荒诞的现实捉弄，成为别人眼里的“勺子”。影片寓意深远，横扫金马。
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余男《图雅的婚事》
是真·蒙古女人，没错了
在王全安和余男还是CP时，创作了他职业生涯的代表作《图雅的婚事》，电影一举夺得柏林金熊奖。外媒评价余男：即使厚重的衣服和裹住半个脑袋的头巾，仍然无法遮挡住她在每一个镜头中散发的美丽。电影讲的是一个“嫁夫养夫”故事，余男扮演的内蒙女人要求愿意娶她的男人能和她一起照顾伤残的前夫。
拍戏前，王全安要求余男去内蒙体验生活，向当地人学驯骆驼和放羊，还跟她约法三章：住蒙古包、像蒙古女人一样做事、跟配戏的男演员产生感情。王全安直接从当地牧民中挑选了两位主要演员，要求他们临时组成一个家，余男一待就是三个月。你看，好演员、好表演并没有什么捷径。
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闫妮《斗牛》
妮儿，你越来越漂亮了，不要骄傲啊
大棉袄、二棉裤、土味儿刘海、配上佟掌柜十村八店最俏的笑容，广大群众还是觉得，作为演员，闫妮最适合的归宿还是农村或者城乡结合部，与父老乡亲在一起，总之，妮姐来自大地的气质丢了忒可惜。
黄渤撑起了《斗牛》，闫妮饰演的九儿则是一抹亮色。她敢和男人打架，也敢挑战权威，在刚刚得到爱情的时候，却死在鬼子手里。
《大灌篮》时，黄渤对闫妮有“让角之情”，所以冲着黄渤，闫妮一口答应演《斗牛》，拿着3天的片酬，拍了一个月戏。虽然现在闫妮变美的速度已经无敌，但接片水准却参差不齐，借耿乐一句话：“妮儿，你越来越漂亮了，不要骄傲啊。”
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杨子姗《路过未来》
连续吃50天水煮白菜是怎样一种体验？
在邓超为《影》3个月间先增重20斤，后用2个月急速再减40斤的事迹曝光前，杨子姗为拍《路过未来》连吃50天水煮白菜的经历震慑到了不少女同学，为配合戏中角色的体态变化，她从开机到杀青暴瘦了20斤，这对本就瘦骨嶙峋的女演员来说，确定身上还有肉吗？
李睿珺这部片虽然入围了戛纳一种关注单元，但是口碑评价却不算高。这也是小花旦杨子姗首次挑战文艺片，为小众导演和深圳打工妹的焦虑日常，勉强多给一星吧。或许对有强烈意愿转型的演员来说，能给自己一个交代才是重要的。
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张柏芝《忘不了》
张柏芝演技的巅峰，已绝版
严格来说，张柏芝在《忘不了》里并不是扮丑，而是在23岁的年纪，出演一个“单亲妈妈”，观众被秒到了。也正是尔冬升为张柏芝量身打造的这部戏，让她荣膺金像影后，鲜衣怒马，风头一时无两。
不过可惜的是，《忘不了》大概是张柏芝演技的巅峰了，之前没有，之后也不再有。放眼她近年的片单，一部拿得出手的作品都没有，更像是为儿子赚奶粉钱而已。18岁出道，历经变故，更早尝遍生活滋味。或许观众也只是不肯忘记那个美丽的张柏芝，以及终将逝去的青春。