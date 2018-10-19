范冰冰《我不是潘金莲》

千万别跟女人较劲，尤其是名字里带“莲”的



《我不是潘金莲》讲的是一位执着的农村大姐和政府几位执着的大哥以及几个不靠谱的亲戚的故事，总结起来就是千万不要和女人较劲，尤其是名字里带“莲”的女人。



与杨幂同理，范冰冰无论演什么，也都被打一星。雪莲造型一出，网友立评：“纵横农村数十载，我怎么就没见过这样的村姑？”言语中充满了对范爷自毁形象的质疑及对粗服乱发难掩姿色的羡慕恨。



不管你怎样评价范冰冰演技生硬、方言蹩脚，在张译、于和伟等一众实力配角面前显得尴尬，但不容否认的是，当她遇上李玉、冯小刚这样肯调教自己的导演，不说脱胎换骨，也能改头换面。