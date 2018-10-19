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温子仁钦点的《招魂3》导演什么水平？

恐怖片"哭泣女人的诅咒"首曝中字预告

2018-10-19 07:39:26 来源：Mtime时光网

温子仁监制、迈克尔·查韦斯的电影长片处女作《哭泣女人的诅咒》（The Curse of La Llorona）首曝预告片。

台版海报

　　时光网讯 温子仁监制、迈克尔·查韦斯的电影长片处女作《哭泣女人的诅咒》（The Curse of La Llorona）首曝预告片。年仅23岁的查韦斯已被温子仁相中，将担任《招魂3》的导演。

　　《哭泣女人的诅咒》根据墨西哥民间传说改编，La Llorona在西班牙语里指“哭泣鬼”。影片讲述一个失去孩子的女人，变成怨魂四处游荡哭泣，把不幸带给遇见她的人。

　　故事背景设置在上世纪70年代，琳达·卡德里尼《断背山》）饰演社工，也是两个孩子的母亲，她必须从一名沮丧的传教士那里获得帮助，阻止可怕的诅咒。

　　其实La Llorona不仅是墨西哥经典都市传说的主角，在美国也家喻户晓，她的故事曾多次被拍成影视剧，2005年美剧《邪恶力量》第一季第一集的主角鬼怪就是她。


查韦斯和温子仁

　　导演迈克尔·查韦斯出生于1995年，根据IMDB资料页，年仅23岁的查韦斯2009年14岁的时候就拍摄了第一部短片《Worst Date Ever》。不算《招魂3》的话，查韦斯执导过5部短片和1部长片；《哭泣女人的诅咒》是其长片处女作。


　　查韦斯因恐怖短片《The Maiden》被温子仁挖掘，随后担任《哭泣女人的诅咒》导演。和合作该片期间，他给温子仁留下深刻印象：“查韦斯给故事注入情绪的能力，他对氛围和恐怖的理解，让他成为下一部《招魂》电影完美的导演人选。”


　　《哭泣女人的诅咒》将于明年4月19日北美上映。

　　《招魂3》由前作编剧大卫·莱斯利·约翰森继续执笔，温子仁以制片人身份回归。目前正在筹备中，具体制作日程未公布。



   编辑：SaSa

关键词： 温子仁 恐怖片 迈克尔查韦斯 华纳 新线
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