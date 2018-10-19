时光网讯 温子仁
监制、迈克尔·查韦斯
的电影长片处女作《哭泣女人的诅咒》
（The Curse of La Llorona）首曝预告片。年仅23岁的查韦斯已被温子仁相中，将担任《招魂3》
的导演。
《哭泣女人的诅咒》
根据墨西哥民间传说改编，La Llorona在西班牙语里指“哭泣鬼”。影片讲述一个失去孩子的女人，变成怨魂四处游荡哭泣，把不幸带给遇见她的人。
故事背景设置在上世纪70年代，琳达·卡德里尼
（《断背山》
）饰演社工，也是两个孩子的母亲，她必须从一名沮丧的传教士那里获得帮助，阻止可怕的诅咒。
其实La Llorona不仅是墨西哥经典都市传说的主角，在美国也家喻户晓，她的故事曾多次被拍成影视剧，2005年美剧《邪恶力量》
第一季第一集的主角鬼怪就是她。
查韦斯和温子仁
导演迈克尔·查韦斯
出生于1995年，根据IMDB资料页，年仅23岁的查韦斯2009年14岁的时候就拍摄了第一部短片《Worst Date Ever》。不算《招魂3》
的话，查韦斯执导过5部短片和1部长片；《哭泣女人的诅咒》
是其长片处女作。
查韦斯因恐怖短片《The Maiden》被温子仁挖掘，随后担任《哭泣女人的诅咒》
导演。和合作该片期间，他给温子仁留下深刻印象：“查韦斯给故事注入情绪的能力，他对氛围和恐怖的理解，让他成为下一部《招魂》电影完美的导演人选。”
《招魂3》
由前作编剧大卫·莱斯利·约翰森继续执笔，温子仁以制片人身份回归。目前正在筹备中，具体制作日程未公布。